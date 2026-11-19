Österreichs Bildungslandschaft hat sich in den vergangenen 15 Jahren erheblich verändert. Laut dem aktuellen Statistischen Jahrbuch „Migration & Integration 2026“ verfügten im Jahr 2025 bereits 27 Prozent der 25- bis 64-Jährigen mit Migrationshintergrund über einen Hochschul- oder Akademieabschluss. Bei Menschen ohne Migrationshintergrund waren es lediglich 23 Prozent.

Im Jahr 2010 lag die Akademikerquote der Bevölkerung mit Migrationshintergrund noch bei 18 Prozent. Sie ist damit um neun Prozentpunkte beziehungsweise relativ betrachtet um 50 Prozent gestiegen. Doch hinter diesen Zahlen verbirgt sich eine Entwicklung, die auf den ersten Blick kaum zusammenpasst.

Warum die zweite Generation seltener einen Hochschulabschluss hat

Die Unterschiede zwischen den Zuwanderungsgenerationen sind bemerkenswert. Von den Menschen der ersten Generation, die selbst im Ausland geboren wurden, besitzen 28,6 Prozent einen Hochschulabschluss. Bei der zweiten Generation, die bereits in Österreich geboren wurde, beträgt dieser Anteil lediglich 16,1 Prozent.

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Die Differenz beträgt 12,5 Prozentpunkte. Damit ist die Akademikerquote in der ersten Generation fast 1,8-mal so hoch. Bedeutet das, dass die Kinder von Zuwanderern schlechtere Bildungschancen haben als ihre Eltern?

So einfach ist die Erklärung nicht. Die Statistik vergleicht unterschiedliche Bevölkerungsgruppen im Alter zwischen 25 und 64 Jahren, keine konkreten Eltern mit ihren eigenen Kindern. Unter den Menschen der ersten Generation befinden sich beispielsweise zahlreiche Hochqualifizierte, die erst nach ihrem Studienabschluss nach Österreich gezogen sind.

Besonders deutlich zeigt sich das bei Personen aus den alten EU-Mitgliedstaaten, den EFTA-Ländern und Großbritannien. In dieser Gruppe liegt die Akademikerquote bei 48,6 Prozent. Die zweite Generation ist dagegen stark von Familien geprägt, deren Eltern vor Jahrzehnten im Rahmen der klassischen Arbeitsmigration nach Österreich kamen.

Bei jungen Menschen zeigt sich das Gegenteil

Eine zweite wissenschaftliche Untersuchung liefert eine überraschende Ergänzung. Forscher des Instituts für Höhere Studien (IHS) analysierten die Bildungswege von 85.535 Menschen, die im Jahr 2011 im Alter von 13 Jahren eine österreichische Schule besuchten. Die Untersuchung verfolgte ihre Entwicklung bis zum Alter von 23 Jahren.

Dabei zeigte sich im Alter von 22 Jahren ein anderes Bild als in der allgemeinen Bildungsstatistik. Während 17 Prozent der ersten Zuwanderungsgeneration eine Hochschule besuchten, waren es in der zweiten Generation bereits 23 Prozent. Bei jungen Menschen ohne Migrationshintergrund lag der entsprechende Anteil bei 30 Prozent. Die zweite Generation schnitt innerhalb dieser untersuchten Schülerkohorte beim Hochschulbesuch also besser ab als die erste.

Ein direkter Widerspruch zur allgemeinen Statistik besteht dennoch nicht. Denn hier wurde die tatsächliche Teilnahme an einer Hochschulausbildung im Alter von 22 Jahren untersucht, während die andere Erhebung bereits abgeschlossene Ausbildungen bei 25- bis 64-Jährigen erfasst. Außerdem unterscheiden sich die Alters- und Herkunftsstrukturen der untersuchten Gruppen.

Was die Zahlen über die Balkan-Community verraten

Für Menschen mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien ergibt sich ein weiteres differenziertes Bild. Bei den 25- bis 64-Jährigen mit Migrationshintergrund aus den nicht zur EU gehörenden Nachfolgestaaten Jugoslawiens verfügen 9,9 Prozent über einen Hochschulabschluss. Das sind deutlich weniger als die durchschnittlichen 26,9 Prozent aller Menschen mit Migrationshintergrund.

Allerdings besitzen in dieser Gruppe 43,7 Prozent eine abgeschlossene Lehre oder eine berufsbildende mittlere Ausbildung. Weitere 18,8 Prozent verfügen über einen Abschluss einer AHS oder BHS. Wichtig ist die genaue Abgrenzung: Die Zahlen gelten für die Nicht-EU-Nachfolgestaaten Jugoslawiens, darunter Serbien und Bosnien und Herzegowina. Menschen mit familiären Wurzeln in Kroatien oder Slowenien sind in dieser Kategorie nicht enthalten.

Auch daraus lässt sich nicht ableiten, wie viele junge Menschen aus einzelnen Balkan-Communities heute studieren. Dafür wären gesonderte Auswertungen nach Herkunft, Alter und Generation erforderlich.

Der Bildungsabschluss der Eltern entscheidet häufig mit

Die wohl wichtigste Erkenntnis ergibt sich aus einer weiteren Statistik. Im Jahr 2021 hatten 44 Prozent der 25- bis 64-Jährigen mit Migrationshintergrund, deren Eltern höchstens einen Pflichtschulabschluss besaßen, ebenfalls keinen höheren Bildungsabschluss erreicht. Bei Menschen ohne Migrationshintergrund lag dieser Anteil bei lediglich rund 21 Prozent.

Damit war die Weitergabe niedriger formaler Bildungsabschlüsse in der untersuchten Migrantengruppe etwa doppelt so häufig. Besonders interessant wird das Bild am anderen Ende der Bildungsskala.

Wenn zumindest ein Elternteil einen Hochschulabschluss hatte, erreichten bei Menschen mit Migrationshintergrund rund 62 Prozent selbst einen akademischen Abschluss. Bei Menschen ohne Migrationshintergrund waren es rund 60 Prozent. Die Unterschiede zwischen den Gruppen waren in diesem Fall also gering.

Diese Daten sprechen dafür, dass der Bildungsstand der Eltern eng mit den späteren Bildungswegen ihrer Kinder zusammenhängt. Sie beweisen allerdings nicht, dass der Bildungsabschluss der Eltern allein die Ursache ist.

Eine Untersuchung mit 85.000 Schülern bestätigt das Problem

Die bereits erwähnte IHS-Langzeitstudie kommt zu einer ähnlichen Erkenntnis. Von Kindern aus Akademikerhaushalten besuchten 83 Prozent in der Oberstufe eine Schule, die zur Matura führt. Bei Kindern aus bildungsbenachteiligten Familien waren es lediglich 24 Prozent.

Im Alter von 22 Jahren studierten 59 Prozent der jungen Menschen aus besonders bildungsprivilegierten Familien. Bei jenen, deren Eltern höchstens einen Pflichtschulabschluss hatten, waren es nur elf Prozent. Die Unterschiede nach dem Bildungsstand der Eltern fielen in der Untersuchung damit wesentlich stärker aus als jene nach Migrationshintergrund oder Wohnort.

Die Forscher verweisen insbesondere auf die frühe Aufteilung der Kinder nach der Volksschule. Bereits beim Wechsel in die weiterführende Schule können familiäre Ressourcen, Unterstützungsmöglichkeiten und Bildungsinformationen eine entscheidende Rolle spielen. Als mögliche Gegenmaßnahmen nennen sie unter anderem einen Ausbau ganztägiger Schulangebote und einen besseren Zugang zur Bildungsberatung.

Die Ergebnisse verdeutlichen auch, weshalb die Akademikerquote allein kein vollständiges Bild über den Bildungsaufstieg einer Community liefert: Ein abgeschlossener Lehrberuf kann für jemanden aus einer Familie ohne weiterführende Schulbildung bereits einen erheblichen Bildungsaufstieg bedeuten.