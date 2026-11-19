Die am 17. November veröffentlichte Analyse von Statistik Austria offenbart erhebliche Unterschiede beim Verbleib von Medizinabsolventen. Untersucht wurden Studienabschlüsse an öffentlichen österreichischen Universitäten zwischen 2008/09 und 2021/22 sowie die anschließenden Wohnsitzveränderungen.

Das Ergebnis: 69,8 Prozent der männlichen und 68,8 Prozent der weiblichen Absolventen mit deutscher Staatsbürgerschaft zogen innerhalb von drei Jahren nach ihrem Medizinabschluss ins Ausland. Bei österreichischen Staatsbürgern waren es hingegen lediglich 7,2 beziehungsweise 6,9 Prozent. Die Untersuchung wirft damit erneut die Frage auf, wie viel von Österreichs aufwendig ausgebildetem medizinischem Nachwuchs tatsächlich dem heimischen Gesundheitssystem zugutekommt.

Überraschender Unterschied bei ausländischen Absolventen

Besonders interessant wird die Statistik, wenn man nicht nur Deutsche und Österreicher miteinander vergleicht. Bei Absolventen aus anderen EU-Staaten liegen die Wegzugsquoten bei 51,2 Prozent für Männer und 50,4 Prozent für Frauen. Deutlich niedriger sind die Werte bei Absolventen aus Nicht-EU-Staaten. Von ihnen verlassen 32,7 Prozent der Männer und 34,7 Prozent der Frauen innerhalb von drei Jahren Österreich.

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Damit ist die Wegzugsquote deutscher Medizinabsolventen ungefähr doppelt so hoch wie jene von Absolventen aus Drittstaaten. Auf jeweils 100 Personen umgerechnet bedeutet das: Von deutschen Absolventen ziehen rund 69 weg, bei Absolventen aus Nicht-EU-Ländern sind es etwa 34. Der Unterschied beträgt somit rund 35 Personen pro 100 Studienabsolventen.

Zur Gruppe der Drittstaatsangehörigen können beispielsweise Menschen aus Serbien oder Bosnien und Herzegowina gehören. Die veröffentlichten Zahlen erlauben allerdings keine gesonderte Aussage über diese Herkunftsländer. Auch die Gründe für die unterschiedlichen Wegzugsquoten wurden nicht erhoben. Ob familiäre Bindungen, berufliche Perspektiven oder aufenthaltsrechtliche Rahmenbedingungen entscheidend sind, bleibt offen.

Die Entwicklung hat sich deutlich verändert

Die hohen Wegzugsquoten deutscher Absolventen sind kein neues Phänomen. Allerdings zeigt die aktuelle Statistik auch einen Trend, der in der öffentlichen Diskussion leicht untergeht. Im Abschlussjahrgang 2010/11 verließen noch 82 Prozent der deutschen Medizinabsolventen innerhalb von drei Jahren Österreich.

Beim jüngsten vollständig auswertbaren Jahrgang 2021/22 betrug die Quote hingegen nur noch 53,6 Prozent. Das entspricht einem Rückgang um 28,4 Prozentpunkte.

Eine weitere Berechnung auf Basis des ausführlichen Statistikberichts zeigt die Größenordnung: Im Jahrgang 2021/22 wurden 267 deutsche Absolventen erfasst. Bei einer Wegzugsquote von 53,6 Prozent entspricht das rechnerisch rund 143 Personen, die Österreich innerhalb von drei Jahren verlassen haben. Die Situation hat sich gegenüber früheren Jahrgängen also verbessert. Dennoch zieht selbst beim jüngsten vollständig untersuchten Jahrgang noch mehr als jeder zweite deutsche Absolvent weg.

Bis zu 542.000 Euro Ausbildungskosten

Die finanzielle Dimension hatte bereits der österreichische Rechnungshof in einer früheren Prüfung untersucht. Seinen 2021 veröffentlichten Berechnungen zufolge gab der Bund für die Ausbildung eines Medizinabsolventen bis zu rund 542.000 Euro aus. Die zugrunde liegenden Kostendaten stammen aus den Jahren 2017 bis 2019. Die Summe ist daher kein aktueller Einheitspreis für jedes Medizinstudium, verdeutlicht aber den erheblichen finanziellen Aufwand.

Der Rechnungshof stellte damals außerdem fest, dass im untersuchten Zeitraum nur 69 Prozent der Absolventen österreichischer Medizinuniversitäten tatsächlich ärztlich in Österreich tätig waren. Ein Teil der Lücke wurde durch Mediziner ausgeglichen, die ihr Studium im Ausland abgeschlossen hatten und anschließend nach Österreich kamen. Die reine Wegzugsquote lässt sich deshalb nicht unmittelbar in einen finanziellen Verlust umrechnen. Sie zeigt aber, dass zusätzliche Studienplätze allein noch keine ausreichende ärztliche Versorgung garantieren.

Warum Österreich Studienplätze reserviert

Österreich versucht bereits seit Jahren, durch besondere Zulassungsregeln mehr medizinischen Nachwuchs im Land zu halten. Beim Aufnahmeverfahren für Humanmedizin sind mindestens 75 Prozent der Studienplätze für Bewerber mit österreichischem oder gleichgestelltem Reifezeugnis vorgesehen.

Entscheidend ist dabei nicht ausschließlich die Staatsbürgerschaft. Auch ein deutscher, serbischer oder bosnischer Staatsbürger kann unter entsprechenden Voraussetzungen in dieses Kontingent fallen, wenn er etwa seine Matura in Österreich abgelegt hat. Weitere Studienplätze stehen im EU-Kontingent beziehungsweise im offenen Kontingent zur Verfügung.

Die Regelung soll verhindern, dass Österreich einen übermäßig großen Teil seiner begrenzten Ausbildungskapazitäten für Studierende bereitstellt, die anschließend dauerhaft in anderen Ländern arbeiten. Sie löst allerdings nicht automatisch die Frage, weshalb sich Absolventen nach ihrem Studium für oder gegen eine berufliche Zukunft in Österreich entscheiden.

Nur 27 Prozent der Deutschen arbeiten anschließend in Österreich

Wie deutlich sich die Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt niederschlagen, zeigt eine weitere Auswertung von Statistik Austria. 18 Monate nach ihrem Humanmedizinabschluss waren rund 27 Prozent der deutschen Absolventen in Österreich erwerbstätig. Bei österreichischen Staatsbürgern lag dieser Anteil bei rund 80 Prozent. Unter Absolventen aus Nicht-EU-Staaten waren es etwa 50 bis 54 Prozent.

Dabei misst die Statistik die Erwerbstätigkeit in Österreich, nicht ausschließlich die Ausübung des Arztberufs. Auch handelt es sich um einen anderen Beobachtungszeitraum als bei den dreijährigen Wegzugsquoten. Trotzdem macht der Vergleich deutlich, wie unterschiedlich stark Österreich die selbst ausgebildeten Absolventen anschließend an seinen Arbeitsmarkt bindet.

Für die Gesundheitsversorgung stellt sich damit eine entscheidende Frage: Wie viele zusätzliche Ärzte gewinnt Österreich tatsächlich, wenn neue Studienplätze geschaffen werden, ein beträchtlicher Teil der Absolventen aber anschließend im Ausland arbeitet? Die neuen Zahlen zeigen zumindest, dass neben der Ausbildung auch der langfristige Verbleib der Mediziner eine zentrale Rolle spielt.