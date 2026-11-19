Ein Umzug in eine kleinere Wohnung gilt für viele Menschen als naheliegende Möglichkeit, Wohnkosten zu sparen. Doch die Zahlen von Statistik Austria zeigen, warum diese Rechnung nicht unbedingt aufgeht. Zwischen langjährigen Mietverhältnissen und neueren Verträgen liegen mittlerweile erhebliche Preisunterschiede.

Im Jahr 2025 zahlten Haushalte mit einer bisherigen Mietdauer von mindestens 30 Jahren durchschnittlich 6,50 Euro pro Quadratmeter inklusive Betriebskosten. Bei Mietverhältnissen, die weniger als zwei Jahre bestanden, waren es dagegen 12,40 Euro. Damit lagen die Quadratmeterkosten bei jüngeren Mietverhältnissen um rund 91 Prozent höher. Die Werte stammen aus unterschiedlichen Mietwohnungen und sind kein direkter Vorher-nachher-Vergleich derselben Immobilie.

Fast 5.000 Euro Unterschied im Jahr

Wie groß die finanzielle Dimension ist, zeigt eine eigene Berechnung von KOSMO. Eine 70 Quadratmeter große Wohnung kostet bei einem Quadratmeterpreis von 6,50 Euro monatlich 455 Euro inklusive Betriebskosten. Bei 12,40 Euro wären es für dieselbe Fläche 868 Euro. Das ergibt eine Differenz von 413 Euro im Monat beziehungsweise 4.956 Euro im Jahr.

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Über fünf Jahre gerechnet summiert sich dieser Unterschied auf 24.780 Euro, sofern die Mieten unverändert bleiben. Die Berechnung veranschaulicht den Abstand zwischen den beiden statistischen Mietgruppen. Sie bedeutet nicht, dass jeder Mieter nach einem Wohnungswechsel tatsächlich genau diesen Betrag zusätzlich bezahlen muss.

Selbst eine viel kleinere Wohnung kann mehr kosten

Noch überraschender wird der Vergleich, wenn sich nicht nur der Mietpreis, sondern auch die Wohnungsgröße verändert. Angenommen, eine Person lebt seit Jahrzehnten in einer 70 Quadratmeter großen Wohnung und bezahlt dafür 455 Euro monatlich. Nach dem Auszug der Kinder möchte sie sich verkleinern und sucht eine Wohnung mit nur noch 40 Quadratmetern.

Bei einem Quadratmeterpreis von 12,40 Euro würde diese kleinere Wohnung monatlich 496 Euro kosten. Obwohl die Wohnfläche um 30 Quadratmeter beziehungsweise fast 43 Prozent schrumpft, wäre die monatliche Miete um 41 Euro höher. Das bedeutet: Eine um fast die Hälfte kleinere Wohnung kann dennoch teurer sein als die bisherige. Dabei sind zusätzliche Umzugskosten noch gar nicht berücksichtigt. Die tatsächlichen Preise hängen selbstverständlich von Lage, Ausstattung und Mietsegment ab.

Warum alte Mietverträge so günstig sind

Die großen Unterschiede haben mehrere Ursachen. Ältere Mietverhältnisse stammen häufig aus Zeiten, in denen das allgemeine Mietniveau deutlich niedriger lag. Zwar wurden viele dieser Mieten im Laufe der Jahre angepasst, doch sie müssen nicht automatisch das Niveau aktueller Neuvermietungen erreichen.

Zudem unterscheiden sich die Wohnungsbestände. Unter langjährigen Verträgen befinden sich überdurchschnittlich häufig Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen. Bei jüngeren Mietverhältnissen spielen private Mietwohnungen eine größere Rolle. Auch die Wohnlage, das Baujahr und die Ausstattung beeinflussen den Quadratmeterpreis.

Der Unterschied lässt sich deshalb nicht ausschließlich mit steigenden Marktpreisen erklären. Dennoch zeigt die Statistik deutlich, welchen finanziellen Vorteil ein günstiger, langjähriger Mietvertrag haben kann.

Warum die Mietpreisbremse das Problem nicht vollständig löst

Seit Anfang 2026 gelten in Österreich neue Regeln für die Anpassung vieler Wohnungsmieten. Der Hauptmietzins darf bei den erfassten Mietverhältnissen grundsätzlich nur noch einmal jährlich aufgrund einer Wertsicherung erhöht werden. Für Wohnungen im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes gelten 2026 und 2027 zusätzliche Begrenzungen. Für 2027 ist dort die inflationsbedingte Erhöhung des Hauptmietzinses auf höchstens zwei Prozent beschränkt.

Allerdings betrifft die Mietpreisbremse in erster Linie die Erhöhung bestehender Mieten und nicht generell die Höhe jeder neu vereinbarten Anfangsmiete. Bei einem neuen Vertragsabschluss können daher weiterhin deutlich höhere Ausgangsmieten entstehen. Wo gesetzliche Mietzinsobergrenzen gelten, müssen Vermieter diese selbstverständlich einhalten. Auch Betriebskosten sind von der gesetzlichen Begrenzung der Wertsicherung nicht erfasst.

Für wen der Unterschied besonders problematisch ist

Ein günstiger Mietvertrag wird vor allem dann wertvoll, wenn sich die persönliche Lebenssituation verändert. Das betrifft beispielsweise ältere Menschen, die nach dem Auszug ihrer Kinder weniger Platz benötigen, oder Paare, die sich trennen und anschließend zwei Wohnungen finanzieren müssen.

Auch Familien, die wegen eines zusätzlichen Kindes eine größere Wohnung benötigen, können mit erheblich höheren Quadratmeterpreisen konfrontiert werden. Die Belastung trifft allerdings nicht alle Haushalte gleichermaßen.

Laut Statistik Austria wenden Ein-Eltern-Haushalte durchschnittlich 29 Prozent ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für das Wohnen auf. Im österreichischen Durchschnitt sind es 15 Prozent. Gerade für diese Haushalte kann ein Wohnungswechsel deshalb eine besondere finanzielle Herausforderung darstellen.

Was Mieter vor einem Umzug berechnen sollten

Wer über einen Wohnungswechsel nachdenkt, sollte nicht allein die Quadratmeterzahl oder die neue Monatsmiete vergleichen. Entscheidend sind die gesamten laufenden Kosten einschließlich Betriebskosten, Heizung und Strom. Zusätzlich sollten einmalige Ausgaben für Übersiedlung, Möbel und gegebenenfalls Maklerleistungen berücksichtigt werden.

Auch die Kaution muss finanziell eingeplant werden, obwohl sie bei ordnungsgemäßer Rückgabe der Wohnung grundsätzlich zurückzuzahlen ist. Ein praktischer Vergleich lautet: Wie viel kostet die neue Wohnung tatsächlich pro Jahr und wie viel Wohnfläche bekomme ich dafür? Gerade bei langjährigen Mietverhältnissen kann diese Rechnung überraschend ausfallen. Wer eine deutlich kleinere Wohnung sucht, spart unter Umständen Platz, aber keineswegs automatisch Geld.