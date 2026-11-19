Wie unterschiedlich Menschen in Österreich ihr Geld ausgeben, zeigen die Ergebnisse der Konsumerhebung 2024/25 von Statistik Austria. Besonders auffällig sind die finanziellen Gewohnheiten älterer Menschen, die allein leben.

Männer ab 65 Jahren haben durchschnittliche monatliche Verbrauchsausgaben von 2.750 Euro, gleichaltrige Frauen kommen auf 2.450 Euro. Die Differenz beträgt somit 300 Euro. Doch die eigentliche Überraschung steckt in der Zusammensetzung dieser Ausgaben. Allein für Verkehr und Mobilität geben ältere Männer monatlich 439 Euro aus, Frauen lediglich 159 Euro.

93 Prozent des Unterschieds entfallen auf Mobilität

KOSMO hat die beiden Ausgabenpositionen miteinander verglichen. Die monatliche Differenz bei den Verkehrsausgaben beträgt 280 Euro. Bei den gesamten Verbrauchsausgaben liegt sie bei 300 Euro. Das bedeutet: Rechnerisch entfallen 93,3 Prozent des gesamten Ausgabenunterschieds zwischen alleinlebenden Männern und Frauen ab 65 Jahren auf die Kategorie Verkehr.

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Auf ein Jahr hochgerechnet geben Männer damit durchschnittlich 5.268 Euro für Mobilität aus, Frauen 1.908 Euro. Der Unterschied beträgt 3.360 Euro jährlich. Noch interessanter wird die Rechnung, wenn man die Verkehrsausgaben aus den jeweiligen Haushaltsbudgets herausrechnet. Bei Männern bleiben dann durchschnittlich 2.311 Euro monatlich für sämtliche anderen Ausgaben übrig, bei Frauen 2.291 Euro.

Ohne den Verkehrsbereich beträgt der Unterschied also nur noch rund 20 Euro im Monat.

Die Berechnung beruht auf gerundeten Durchschnittswerten. Sie beschreibt die Ausgabenstruktur der untersuchten Haushalte und bedeutet nicht, dass jeder ältere Mann monatlich 280 Euro mehr für Verkehr bezahlt als eine Frau.

Warum Männer mehr für Mobilität ausgeben

Die Statistik erfasst unter Verkehr nicht ausschließlich Benzin oder Fahrscheine. Berücksichtigt werden unter anderem Fahrzeuganschaffungen, Reparaturen, Wartung, Treibstoff und öffentliche Verkehrsmittel. Gerade der Kauf eines Autos kann die durchschnittlichen Ausgaben erheblich beeinflussen. Wer in einem bestimmten Jahr ein Fahrzeug anschafft, verursacht wesentlich höhere Kosten als jemand, der sein vorhandenes Auto lediglich weiterverwendet.

Hinzu kommt ein Unterschied im Mobilitätsverhalten. Eine weitere Untersuchung von Statistik Austria zeigt, dass Männer häufiger selbst Auto fahren. Frauen nutzen dagegen öfter öffentliche Verkehrsmittel oder sind als Mitfahrende in einem Pkw unterwegs.

Das könnte einen Teil der unterschiedlichen Ausgaben erklären. Allerdings lässt sich aus den vorliegenden Zahlen nicht exakt bestimmen, welcher Anteil auf Autobesitz, Fahrzeugkäufe oder tatsächlich zurückgelegte Kilometer entfällt. Ebenso wenig ist bekannt, ob die untersuchten Männer und Frauen überwiegend in Städten oder ländlichen Regionen leben. Gerade dort können die Mobilitätskosten stark voneinander abweichen.

Mit zunehmendem Alter wird der Unterschied größer

Besonders auffällig ist, wie sich die Ausgaben zwischen den Altersgruppen unterscheiden. Bei alleinlebenden Menschen zwischen 35 und 54 Jahren geben Männer durchschnittlich 400 Euro monatlich für Verkehr aus, Frauen 351 Euro. Die Differenz beträgt lediglich 49 Euro.

Zwischen 55 und 64 Jahren steigt der Abstand auf 179 Euro. Männer geben dann durchschnittlich 475 Euro aus, Frauen 296 Euro. Ab 65 Jahren liegt der Unterschied schließlich bei den bereits erwähnten 280 Euro. Damit ist der Abstand bei den Verkehrsausgaben in der ältesten Altersgruppe fast sechsmal so groß wie bei den 35- bis 54-Jährigen.

Auffällig ist dabei vor allem die Entwicklung bei Frauen. Ihre durchschnittlichen Verkehrsausgaben liegen ab 65 Jahren um rund 46 Prozent niedriger als in der unmittelbar davorliegenden Altersgruppe. Bei Männern beträgt der Rückgang lediglich rund acht Prozent. Allerdings handelt es sich um einen Vergleich unterschiedlicher Altersgruppen zum selben Erhebungszeitpunkt. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass sich die Ausgaben einzelner Personen beim Erreichen des Pensionsalters zwangsläufig genauso verändern.

Bei den Wohnkosten kehrt sich das Bild teilweise um

Ein weiterer Blick in die Konsumerhebung zeigt, dass ältere Frauen keineswegs in allen Bereichen weniger ausgeben. Bei alleinlebenden Frauen ab 65 Jahren entfallen 35,3 Prozent der gesamten Verbrauchsausgaben auf Wohnen und Energie. Bei Männern derselben Altersgruppe sind es 30,4 Prozent.

Auf Basis der durchschnittlichen Gesamtausgaben entspricht das bei Frauen rund 865 Euro monatlich, bei Männern etwa 836 Euro. Damit geben die untersuchten Frauen trotz ihres insgesamt niedrigeren Haushaltsbudgets für Wohnen und Energie rechnerisch sogar etwas mehr aus.

Auch im Gesundheitsbereich liegen ihre Ausgaben höher. Frauen ab 65 Jahren wenden durchschnittlich 172 Euro monatlich dafür auf, Männer 150 Euro. Die Unterschiede zeigen, dass sich die finanzielle Belastung im Alter nicht allein daran bemessen lässt, wie viel ein Haushalt insgesamt ausgibt. Entscheidend ist auch, wofür das Geld benötigt wird und welche Ausgaben sich überhaupt reduzieren lassen.

Weniger Ausgaben bedeuten nicht automatisch mehr Geld

Bei der Interpretation der Zahlen ist eine Besonderheit der Konsumerhebung entscheidend. Für die Untersuchung führten 6.689 zufällig ausgewählte österreichische Haushalte zwischen April 2024 und Mai 2025 jeweils zwei Wochen lang ein Haushaltsbuch. Zusätzlich wurden größere Anschaffungen und weitere Haushaltsmerkmale erfasst.

Die durchschnittlichen Ausgaben sind deshalb nicht mit dem monatlichen Einkommen gleichzusetzen. Gerade Autokäufe oder andere größere Anschaffungen werden häufig aus Ersparnissen, Sonderzahlungen oder durch Kredite finanziert.

Auch lässt sich aus niedrigen Verkehrsausgaben nicht automatisch auf eine günstigere Lebenssituation schließen. Wer beispielsweise keinen eigenen Pkw besitzt und in einer schlecht erschlossenen Region lebt, hat möglicherweise geringe Mobilitätsausgaben, ist gleichzeitig aber stärker auf Unterstützung durch Angehörige angewiesen. Für ältere Menschen kann ein eigenes Auto deshalb weit mehr sein als ein Kostenfaktor. Es ermöglicht selbstständige Einkäufe, Arztbesuche und soziale Kontakte.

Die entscheidende Frage hinter den Zahlen lautet somit nicht nur, warum ältere Männer mehr Geld für Mobilität ausgeben, sondern auch, welche Möglichkeiten zur selbstständigen Fortbewegung sich ältere Frauen tatsächlich leisten können.