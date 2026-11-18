Einheitlich war gestern: Salzburg friert den Preis für 2027 ein, Wien legt kräftiger zu als der Bund. Das Klimaticket fährt auseinander.

Bei den regionalen Klimatickets fallen die Preisanpassungen 2027 sehr unterschiedlich aus. Wien, Niederösterreich und das Burgenland erhöhen ihre Preise, Oberösterreich zieht moderater nach. Salzburg verzichtet hingegen auf eine Erhöhung. Beim bundesweiten Klimaticket will die Bundesregierung den Preisanstieg auf zwei Prozent begrenzen.

Wiener Jahreskarten werden um rund 3,4 Prozent teurer, in Niederösterreich und im Burgenland um rund 3,3 Prozent, in Oberösterreich um 2 Prozent. Salzburg belässt den Tarif 2027 unverändert. Mehrere Bundesländer haben ihre Preise bereits 2026 angepasst.

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Konkrete Preise

Das österreichweite Klimaticket soll 2027 um zwei Prozent teurer werden. Die Wiener Jahreskarte schlägt bei Einmalzahlung und ohne Ermäßigung künftig mit 483,10 Euro zu Buche, heuer sind es 467 Euro. Die Wiener Linien binden den Preis der Jahreskarte in Zukunft an die Inflation.

Das VOR KlimaTicket Region für Niederösterreich und das Burgenland kostet ab 1. Jänner 2027 570 Euro statt bisher 552 Euro. Wichtig für Pendler: Das Ticket gilt nicht für Fahrten innerhalb der Wiener Kernzone. Wer auch die Wiener Öffis nutzen möchte, benötigt eine zusätzliche Fahrkarte oder das VOR KlimaTicket MetropolRegion. In Oberösterreich ziehen die Preise der einzelnen Varianten um rund 2 Prozent an. Salzburg verzichtet 2027 auf eine Anhebung.

In Oberösterreich klettert das KlimaTicket OÖ Gesamt von 703 auf 717 Euro. Die günstigste Variante, die Linz, Wels und Steyr ausschließt, verteuert sich von 467 auf 476 Euro. Für OÖ Regional+Linz steigt der Preis von 633 auf 646 Euro, für OÖ Regional+Wels und OÖ Regional+Steyr von 614 auf 626 Euro. In Salzburg kostet das regionale Klimaticket weiterhin 399 Euro. Für unter 26-Jährige, Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderung gilt nach wie vor der Preis von 299 Euro.

Andere Bundesländer

In der Steiermark wurde das Klimaticket Steiermark Classic im Juli 2026 von 514 auf 532 Euro angehoben, ein Plus von etwa 3,5 Prozent. In Graz sinkt der städtische Zuschuss von 100 auf 60 Euro. Kärnten erhöhte im Juli 2026 von 430 auf 449 Euro, das entspricht rund 4,4 Prozent.

In Tirol entfällt zum Jahreswechsel eine Anpassung. Die konkrete Preisgestaltung soll im Jänner 2027 feststehen. Im April 2026 war der Preis dort von 590 auf 625,60 Euro gestiegen, etwa 6 Prozent.

In Vorarlberg kostet das regionale Klimaticket seit 1. Juni 2026 448 Euro, um 3,3 Prozent mehr als zuvor. Beim Kauf ist ein Sofortrabatt von 52 Euro möglich, womit der Preis bei 396 Euro liegt. Alternativ gibt es Vergünstigungen für eine Radbox, für Carsharing oder für die Ticketapp FAIRTIQ.

Seit der Tarifreform kritisieren Nutzerinnen und Nutzer mangelnde Praxistauglichkeit und höhere Preise. SPÖ und Grüne verlangten im Landtag eine Rücknahme. Land und VVV verweisen auf günstigere Tickets und kündigten eine Evaluierung an. 2025 verzeichnete der VVV über 92.000 verkaufte Klimatickets, gegenüber 2016 ein Plus von 40 Prozent.