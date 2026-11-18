Monatelang von Praxis zu Praxis, das soll bald vorbei sein. Ein Reformpaket will die Terminsuche neu ordnen, doch bis 2027 bleibt Geduld gefragt.

Österreich plant eine umfassende Gesundheitsreform. Vorgesehen sind 75 Allgemeine Gesundheitskliniken, Teilkassenverträge für Spitalsärzte und mehr Kostentransparenz bei Wahlärzten. Damit sollen Patienten schneller Arzttermine bekommen. Die Maßnahmen sollen ab 2027 schrittweise umgesetzt werden. Wann alle 75 Kliniken tatsächlich zur Verfügung stehen, ist noch offen.

Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) beschreibt die Stimmung im Land so: „Die Menschen haben genug von langen Wartezeiten und der Suche nach einem Facharzttermin. Sie wollen nicht hören, warum etwas nicht geht, sondern sehen, dass sich endlich etwas verbessert.„

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Allgemeine Gesundheitskliniken

Die bisher als Facharztzentren angekündigten Einrichtungen tragen künftig den Namen Allgemeine Gesundheitskliniken. Österreichweit sind 75 davon geplant. Jede soll mindestens drei Fachrichtungen unter einem Dach vereinen, wobei sich die Auswahl am regionalen Bedarf orientiert. Auch tagesklinische Leistungen können angeboten werden. Krankenhäuser sind die Einrichtungen allerdings nicht.

Eine koordinierte Terminvergabe soll die Wege für Patienten verkürzen und Abläufe zusammenführen. „Wer mehrere Fachärzte braucht, soll nicht monatelang von Ordination zu Ordination geschickt werden“, erklärt Schumann.

Teilkassenverträge und Transparenz

Einen weiteren Baustein bilden Teilkassenverträge für Spitalsärzte. Sie sollen zusätzlich Patientinnen und Patienten auf E-Card behandeln können. Auf diese Weise sollen mehr Kassenarzttermine entstehen, ohne dass dafür ausschließlich zusätzliche Vollzeit-Kassenärzte nötig wären.

Auch bei den Wahlärzten ist mehr Transparenz geplant. Patienten sollen schon vor der Behandlung erfahren, wie hoch das Honorar ausfällt und welche Rückerstattung der Krankenkasse sie voraussichtlich erwarten dürfen. Für Klarheit sollen Orientierungshonorare sorgen. Schumann betont: „Gesundheit darf keine Frage des Einkommens sein. Wer zum Arzt geht, muss vorher wissen, was die Behandlung kostet.„

Die Reform zielt darauf ab, Wartezeiten zu verkürzen und die Spitalsambulanzen zu entlasten. Verbessern soll sich die Versorgung durch gezielte Terminkoordination in den Kliniken und durch zusätzliche Kassenangebote von Spitalsärzten. Deren zusätzliche Tätigkeit darf allerdings nicht zulasten der Spitalsversorgung gehen.

Schumann sagt dazu: „Wir haben hervorragend ausgebildete Ärztinnen und Ärzte. Ihre medizinische Kompetenz muss möglichst vielen Menschen zugutekommen.“ Entsprechend sollen zusätzlichen Kassenangeboten keine starren Grenzen zwischen Spital und niedergelassenem Bereich im Weg stehen.

Die gesetzliche Grundlage wird derzeit erarbeitet und soll im Dezember im Nationalrat eingebracht werden. Einen konkreten Detail-Zeitplan gibt es noch nicht. Der Start der Maßnahmen ist ab 2027 vorgesehen.