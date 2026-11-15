Milliarden fürs Gesundheitssystem, aber beim Arzt zahlen immer mehr Patienten privat

Österreich leistet sich eines der teuersten Gesundheitssysteme Europas. Trotzdem warten Patienten teilweise monatelang auf einen Facharzttermin oder bezahlen Hunderte Euro aus eigener Tasche. Neue Zahlen zeigen, wie groß der Widerspruch inzwischen ist. Jetzt spricht sogar der Chef der Österreichischen Gesundheitskasse von einer „Zweiklassenwartezeit“ und fordert weitreichende Veränderungen.

Wer in Österreich krank wird, erwartet eine medizinische Versorgung, die durch seine Krankenversicherung abgesichert ist. Doch viele Menschen kennen inzwischen eine andere Realität: Beim Kassenarzt ist der nächste Termin erst in einigen Wochen verfügbar, während ein Wahlarzt häufig früher Zeit hat. Allerdings muss die Behandlung zunächst selbst bezahlt werden.

Am 15. November 2026 kritisierte ÖGK-Obmann Andreas Huss in der ORF-„Pressestunde“ diese Entwicklung. Seine Forderung: Die Honorare von Wahlärzten sollen künftig begrenzt werden. Ein Blick auf die aktuellen Gesundheitsausgaben zeigt, warum die Debatte immer brisanter wird.

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Österreich gibt 61,3 Milliarden Euro für Gesundheit aus

Laut Statistik Austria beliefen sich die laufenden Gesundheitsausgaben im Jahr 2025 auf 61,3 Milliarden Euro. Das entspricht 11,8 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Ausgaben um 6,1 Prozent beziehungsweise rund 3,5 Milliarden Euro.

Davon finanzierten Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen insgesamt 46,4 Milliarden Euro. Die übrigen knapp 15 Milliarden Euro entfielen auf private Gesundheitsausgaben. Darin enthalten sind nicht nur direkte Zahlungen der Patienten, sondern beispielsweise auch Ausgaben privater Krankenversicherungen und anderer privater Einrichtungen. Besonders bemerkenswert: Die privaten Ausgaben stiegen mit 6,5 Prozent etwas stärker als die öffentlichen.

Bis zu 65 Tage Wartezeit beim Facharzt

Wie sich die Situation für Patienten darstellt, zeigt eine aktuelle Untersuchung des Versicherungsvergleichsportals krankenversichern.at. Zwischen Mai und September 2026 wurden 1.601 Terminanfragen bei Kassenordinationen in allen neun Bundesländern ausgewertet.

Bei Fachärzten betrug die mittlere Wartezeit österreichweit 34 Tage. In einzelnen Fachrichtungen lag sie erheblich höher:

Innere Medizin: 65 Tage

Psychiatrie: 61 Tage

Neurologie: 50 Tage

Dabei handelt es sich um die jeweils ermittelten Medianwerte, nicht um die längsten einzelnen Wartezeiten. Interessant sind auch die regionalen Unterschiede. Während Patienten in Wien im Mittel 22 Tage auf einen Facharzttermin warteten, waren es im Burgenland 53 Tage. Die Untersuchung stammt von einem kommerziellen Anbieter privater Versicherungsvergleiche. Sie liefert konkrete Stichprobenwerte, ist aber keine amtliche Vollerhebung aller Arzttermine.

Der große Irrtum bei der Wahlarzt-Rechnung

Besonders teuer kann es werden, wenn Patienten wegen langer Wartezeiten auf Wahlärzte ausweichen. Zwar erstattet die Österreichische Gesundheitskasse grundsätzlich 80 Prozent der Behandlungskosten. Doch hier steckt ein weitverbreitetes Missverständnis.

Die ÖGK bezahlt nicht 80 Prozent der tatsächlichen Wahlarzt-Rechnung, sondern grundsätzlich 80 Prozent jenes Betrags, den sie einem entsprechenden Kassenarzt bezahlen würde.

Ein vereinfachtes Beispiel: Ein Wahlarzt verlangt 180 Euro. Würde die ÖGK einem Vertragsarzt für dieselbe erstattungsfähige Leistung 70 Euro bezahlen, bekäme der Patient grundsätzlich nur 56 Euro zurück.

124 Euro müsste er selbst tragen.

Tatsächliche Erstattungen können wegen unterschiedlicher Tarife und Abrechnungsregeln abweichen.

ÖGK-Chef spricht von einer Zweiklassenwartezeit

Andreas Huss sieht darin ein grundlegendes Problem des österreichischen Gesundheitssystems. In der ORF-„Pressestunde“ sprach er von einer „Zweiklassenwartezeit“. Wer sich private Behandlungen leisten kann, hat häufig andere Möglichkeiten, rasch einen Termin zu bekommen.

Huss fordert deshalb eine Begrenzung der Wahlarzthonorare. Als mögliches Vorbild nannte er Deutschland, wo für privatärztliche Leistungen Gebührenregelungen gelten. Ein solcher Eingriff wäre allerdings politisch umstritten. Wahlärzte arbeiten ohne Kassenvertrag und können ihre Honorare derzeit grundsätzlich selbst festlegen. Ob Preisobergrenzen tatsächlich zu kürzeren Wartezeiten führen würden, ist damit noch nicht beantwortet.

Ausgerechnet jetzt droht der ÖGK ein Millionenverlust

Ein weiteres aktuelles Detail verschärft die Situation. Die Österreichische Gesundheitskasse erwartet für 2027 einen Bilanzverlust von knapp 452 Millionen Euro. Gleichzeitig plant sie zusätzliche Mittel für die Versorgung: 100 Millionen Euro für niedergelassene Ärzte und 20 Millionen Euro für die zahnärztliche Versorgung.

Auch neue Gesundheitszentren und längere Öffnungszeiten sollen helfen, die bestehenden Engpässe zu verringern. Damit entsteht ein schwieriger finanzieller Zielkonflikt. Die Kasse muss ihre Ausgaben kontrollieren, soll gleichzeitig aber die medizinische Versorgung verbessern.

Die entscheidende Frage ist nicht nur, wie viel Österreich ausgibt

Die hohen Gesundheitsausgaben finanzieren weit mehr als Arzttermine. Dazu gehören Krankenhäuser, Medikamente, Pflegeleistungen und zahlreiche andere Bereiche. Deshalb beweisen steigende Gesamtausgaben allein noch keine Ineffizienz.

Die aktuellen Zahlen werfen aber eine grundsätzliche Frage auf: Warum reicht ein derart hoher finanzieller Aufwand nicht aus, um allen Versicherten einen zeitnahen Zugang zur medizinischen Versorgung zu ermöglichen? Denn für Patienten zählt am Ende nicht die Höhe des Gesundheitsbudgets, sondern ob sie rechtzeitig behandelt werden.

Und genau darin liegt der größte Widerspruch: Österreich investiert Jahr für Jahr Milliarden in sein Gesundheitssystem. Doch wer schneller medizinische Hilfe benötigt, muss dafür zunehmend auch das eigene Geldbörsel öffnen.