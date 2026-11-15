Haager Tribunal: 112 Studien zeigen, warum die Jugoslawienkriege bis heute spalten

161 Angeklagte, jahrzehntelange Prozesse und zahlreiche Urteile über die schwersten Verbrechen der Jugoslawienkriege. Trotzdem gelang es dem Haager Tribunal nicht, die Gesellschaften des ehemaligen Jugoslawien zu versöhnen. Eine neue wissenschaftliche Untersuchung aus Sarajevo und Amsterdam zeigt, warum juristische Gerechtigkeit allein nicht ausreicht. Weitere Untersuchungen liefern dazu bemerkenswerte Erkenntnisse.

Mehr als drei Jahrzehnte nach Beginn der Jugoslawienkriege haben Wissenschaftler eine umfassende Auswertung über die gesellschaftlichen Folgen des Haager Tribunals veröffentlicht. Das Forschungsteam um Mirza Buljubašić von der Universität Sarajevo, Barbora Holá und Linda J. Schoonmade aus Amsterdam untersuchte 112 empirische Studien aus den Jahren 1993 bis 2024. Die Ende Oktober 2026 veröffentlichte Arbeit kommt zu einem widersprüchlichen Ergebnis: Das Internationale Straftribunal für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) dokumentierte zahlreiche Kriegsverbrechen und trug zur Entwicklung der internationalen Strafjustiz bei. Sein Einfluss auf gesellschaftliche Versöhnung und die Anerkennung seiner Urteile blieb jedoch begrenzt und umstritten.

83 Prozent Zustimmung gegen nur acht Prozent

Besonders bemerkenswert sind die Unterschiede in der Wahrnehmung des Gerichts. Eine Befragung aus dem Jahr 2002, die in die neue Auswertung einfloss, zeigte enorme Gegensätze zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen.

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Während 83 Prozent der befragten Kosovo-Albaner das Tribunal unterstützten, waren es unter Serben in Serbien lediglich acht Prozent. In der Republika Srpska betrug die Zustimmung sogar nur vier Prozent. Unter Bosniaken in der Föderation Bosnien und Herzegowinas lag sie bei rund 51 Prozent. Die historischen Ergebnisse beschreiben nicht die heutige Meinung. Sie zeigen aber, wie stark ethnische Zugehörigkeit, politische Überzeugungen und die Berichterstattung der Medien die Wahrnehmung des Tribunals beeinflussten.

Warum Serben, Kroaten und Bosniaken Den Haag unterschiedlich bewerten

Die Wahrnehmung des Haager Tribunals war in allen drei Bevölkerungsgruppen von unterschiedlichen Kriegserfahrungen und nationalen Erzählungen geprägt. In Serbien wurde dem Gericht vielfach vorgeworfen, serbische Angeklagte besonders streng zu behandeln und Verbrechen an serbischen Opfern unzureichend zu berücksichtigen. Diese Wahrnehmung ist jedoch kein Beleg für eine tatsächlich einseitige Rechtsprechung.

In Kroatien prägten wiederum unterschiedliche Urteile die Debatte. Während die Generäle Ante Gotovina und Mladen Markač 2012 rechtskräftig freigesprochen wurden, bestätigte das Tribunal 2017 die Verurteilungen von sechs führenden bosnisch-kroatischen Funktionären wegen schwerer Kriegsverbrechen. Viele Bosniaken verbanden mit den Urteilen die Anerkennung des erlittenen Unrechts, kritisierten jedoch ebenfalls einzelne Freisprüche und aus ihrer Sicht unzureichende Konsequenzen.

Diese unterschiedlichen Perspektiven bedeuten weder, dass alle Angehörigen einer Volksgruppe gleich denken, noch dass gerichtlich festgestellte Verbrechen zur Verhandlung stehen.

Warum ein Gericht keine gemeinsame Geschichte schaffen konnte

Eine weitere Untersuchung liefert eine Erklärung für diesen Widerspruch. Der Historiker Petar Finci untersuchte an der Universität Amsterdam, wie das Haager Tribunal mit den politischen Ursachen der Jugoslawienkriege umging.

Seine im September 2026 vorgestellte Dissertation zeigt: Das Gericht konnte umfangreich beweisen, was während der Kriege geschah. Eine gemeinsame historische Erklärung dafür, warum die Konflikte entstanden, konnte es jedoch nicht herstellen. Während Ankläger politische Hintergründe darlegten, vertraten Angeklagte häufig Erzählungen, die den nationalen Geschichtsbildern ihrer Herkunftsländer entsprachen. Das relativiert allerdings nicht die rechtskräftig festgestellten Verbrechen. Der Genozid an den Bosniaken von Srebrenica im Juli 1995 wurde beispielsweise gerichtlich zweifelsfrei festgestellt.

Selbst Schulen bleiben bis heute getrennt

Wie tief gesellschaftliche Spaltungen weiterhin reichen, verdeutlicht ein Bericht des Europarats vom 30. Oktober 2026. In Bosnien und Herzegowina existieren weiterhin sogenannte „Zwei Schulen unter einem Dach“. Kinder unterschiedlicher ethnischer Gruppen besuchen dabei dasselbe Schulgebäude, werden aber organisatorisch und teilweise räumlich getrennt unterrichtet.

Trotz nationaler Gerichtsurteile gegen diese Form der Diskriminierung besteht das System in mehreren Kantonen fort. Besonders überraschend ist eine Entwicklung in Zentralbosnien. Im Schuljahr 2025/26 wurden vier kroatischsprachige Schulen wegen sinkender Schülerzahlen geschlossen. Dadurch entfiel bei insgesamt acht bisher getrennt geführten Schulen die entsprechende Einstufung.

Die Trennung verschwand dort also nicht durch erfolgreiche Integration, sondern weil es zu wenige Schüler gab.

Ein Gerichtssaal aus Den Haag steht heute in Sarajevo

Ein außergewöhnliches Detail findet sich mitten in Sarajevo. Im Rathaus befindet sich seit 2018 ein Informationszentrum über das Haager Tribunal. Dort wurde der frühere Gerichtssaal Nummer zwei aus Den Haag mit originalen Möbeln und Ausstattungsgegenständen rekonstruiert.

Besucher können auf Gerichtsakten, Zeugenaussagen und Dokumente zugreifen. Das Zentrum soll insbesondere jüngeren Generationen ermöglichen, sich anhand dokumentierter Beweise mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen.

112 Studien und eine unbequeme Erkenntnis

Die Wissenschaftler aus Sarajevo und Amsterdam warnen davor, ihre Auswertung als endgültiges Urteil über Erfolg oder Misserfolg des Tribunals zu verstehen. Viele der 112 untersuchten Studien konzentrierten sich auf einzelne Länder, Bevölkerungsgruppen oder kurze Zeiträume. Langfristige Vergleiche fehlen häufig.

Dennoch wird ein grundlegendes Problem sichtbar: Ein Gericht kann individuelle Schuld feststellen, aber nicht erzwingen, wie eine Gesellschaft ihre Vergangenheit erinnert. Das Haager Tribunal beendete seine Tätigkeit 2017. Sein umfangreiches Beweisarchiv bleibt erhalten, doch die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Jugoslawienkriegen dauert an.

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis dieser Forschung lautet deshalb: Die juristische Aufarbeitung kann abgeschlossen sein, während der Kampf um die Erinnerung noch Generationen weitergeht.