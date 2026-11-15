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Feuerwerksfund

Pulverfass im Wohnhaus: Polizei findet Knallkörper-Lager in Mariahilf

Pulverfass im Wohnhaus: Polizei findet Knallkörper-Lager in Mariahilf
FOTO: iStockphoto
2 Min. Lesezeit |

Hinter einer Wiener Hausfassade stapeln sich Knallkörper in gewaltigen Mengen. Ein Einsatz bringt ans Licht, was dort nie lagern durfte.

Bei einer Schwerpunktaktion gegen illegale Pyrotechnik ist die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit mehreren Dienststellen in einem Wiener Wohnhaus auf Feuerwerkskörper gestoßen, die das erlaubte Maß bei Weitem überstiegen. Mehr als 800 Kilogramm wurden registriert und beschlagnahmt, ein Teil davon gehört der Kategorie F4 an.

Unter dem sichergestellten Material fanden sich zahlreiche Feuerwerksbatterien, Knallkörper und weitere pyrotechnische Artikel. Einzelne Stücke zählten zur illegalen Pyrotechnik der Kategorie F4. Die Menge, die über dem gesetzlich Zulässigen lag, betrug in Summe mehr als 800 Kilogramm und war in einem Wohnhaus gelagert. Stand 2026-11-15 dürfen pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F4 nur mit behördlicher Bewilligung besessen und verwendet werden; dafür sind ein Pyrotechnikausweis für F4 und der Nachweis der erforderlichen Fachkenntnis nötig.

Nächtliche Beschlagnahme

Bis in die Nachtstunden dauerte es, die pyrotechnischen Gegenstände zu erfassen und zu beschlagnahmen. In der Betriebsanlage genügten zudem zwei Brandschutztüren, die in Räume mit pyrotechnischen Artikeln führten, den gesetzlichen Anforderungen nicht. Die Feuerwehr brachte die Feuerwerkskörper gesichert weg.

Rechtliche Folgen

Der Betreiber muss mit einem Verfahren rechnen, das vom zuständigen Magistratischen Bezirksamt eingeleitet wird. Darüber hinaus folgen mehrere Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz.

An der Schwerpunktaktion waren neben der Wiener Polizei auch die Feuerpolizei MA 36, das Marktamt MA 59 und das zuständige Magistratische Bezirksamt beteiligt.

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