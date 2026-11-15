Riesen-Tanker außer Kontrolle: Schiff voller Gäste kippt in den Mississippi (VIDEO)

Ein Tanker schert aus, am Kai liegt ein Schiff voller Gäste. Nur Minuten später steht der Mississippi im Zentrum eines Großeinsatzes.

In New Orleans ist auf dem Mississippi der rund 160 Meter lange Tanker Atlantic Asphalt mit dem festgemachten Flusskreuzfahrtschiff American Heritage zusammengestoßen. Das Kreuzfahrtschiff kippte teilweise um, mehr als 130 Passagiere befanden sich an Bord. Sie überlebten alle, 32 Menschen erlitten Verletzungen.

Am Freitag verlor die Atlantic Asphalt die Kontrolle und krachte in die American Heritage, die an einer Kaimauer vertäut lag. Der Aufprall presste das Passagierschiff gegen die Hafenmauer und beschädigte es schwer. Wasser strömte in den Rumpf, das Schiff bekam heftige Schlagseite und legte sich zur Gänze auf die Seite. Nach wenigen Minuten lag es zum Teil im Mississippi.

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Dramatische Rettung

Videoaufnahmen dokumentieren, wie schnell sich die Situation verschärfte. Gleich nach dem Aufprall versuchten Passagiere, von Bord zu gelangen. Als die Neigung zunahm, fielen mehrere Menschen ins Wasser. Auf dem Schiff waren mehr als 130 Personen, viele davon in fortgeschrittenem Alter.

Anfangs fürchtete man, im Schiffsinneren könnten Menschen festsitzen. Die Bürgermeisterin von New Orleans, Helena Moreno, sagte: „Nach den uns derzeit vorliegenden Informationen werden keine Personen vermisst, was wirklich ein Wunder auf dem Mississippi ist.“ Insgesamt wurden 32 Betroffene in Krankenhäusern versorgt. Nach den vorliegenden Angaben war niemand lebensgefährlich verletzt.

Juristische Folgen

Das Unglück beschäftigt nun auch die Justiz. Die Hafenverwaltung von New Orleans hat gegen den Betreiber des Tankers Klage eingebracht und fordert mindestens eine Million US-Dollar Schadenersatz, das sind rund 907.000 Euro. Die Klageschrift beschreibt die Kollision als Ergebnis „grober Fahrlässigkeit, durch Verschulden oder Unachtsamkeit“.

Woran der Zusammenstoß genau lag, ist nicht geklärt. Nach bisherigen Erkenntnissen kommt ein Problem mit der Steuerung als Auslöser infrage, das die Atlantic Asphalt vom Kurs abbrachte, woraufhin sie das festgemachte Kreuzfahrtschiff rammte. Ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen dahintersteckt, sollen die Ermittlungen zeigen.

Das Unternehmen, das den Tanker betreibt, kündigte an, mit den Behörden zu kooperieren, und dankte den Einsatzkräften.

Die Atlantic Asphalt wurde 2017 gebaut und ist unter der Flagge der Marshallinseln unterwegs.