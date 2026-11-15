„Jugosfera“: Elf Filme aus Ex-Jugoslawien kämpfen um neuen Preis

Vom 20. bis 27. November 2026 wird Belgrad zum Treffpunkt der südosteuropäischen Filmwelt. Das 32. Festival autorskog filma (FAF) führt erstmals eine Wettbewerbskategorie namens „Jugosfera“ ein. Acht Spielfilme und drei Kurzfilme von Filmschaffenden aus dem ehemaligen Jugoslawien werden darin präsentiert.

Die Besonderheit liegt jedoch nicht nur in der gemeinsamen Herkunft der Produktionen. Erstmals wird auch der Bekim-Fehmiu-Preis für die beste schauspielerische Leistung vergeben. Die Entscheidung trifft Uliks Fehmiu, selbst Schauspieler und Sohn der verstorbenen Filmlegende.

Was hinter dem Namen „Jugosfera“ steckt

Der Begriff klingt zunächst nach einer nostalgischen Erinnerung an einen verschwundenen Staat. Tatsächlich steckt dahinter eine interessante gesellschaftliche Idee. Der britische Journalist und Balkan-Experte Tim Judah prägte den Begriff „Jugosphere“ im Jahr 2009. Gemeint war damit kein neues Jugoslawien, sondern ein Raum gemeinsamer wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Verbindungen.

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Obwohl aus Jugoslawien mehrere unabhängige Staaten entstanden sind, bestehen zahlreiche Beziehungen bis heute fort. Menschen hören dieselbe Musik, verfolgen ähnliche Fernsehprogramme, lesen Bücher aus den Nachbarländern und verstehen vielfach die Sprache des jeweils anderen. Gerade in der Filmindustrie sind solche Verbindungen besonders sichtbar. Schauspieler aus Serbien stehen in kroatischen Produktionen vor der Kamera, bosnische Regisseure arbeiten mit slowenischen Produzenten zusammen und regionale Filme erreichen ein Publikum weit über die jeweiligen Landesgrenzen hinaus.

Die neue Jugosfera greift genau diese kulturellen Gemeinsamkeiten auf, ohne die politischen Unterschiede auszublenden.

Diese elf Filme stehen im Wettbewerb

Das Festival präsentiert acht Langfilme, deren Geschichten unterschiedliche gesellschaftliche Realitäten der Region beleuchten. Zu den ausgewählten Produktionen gehören „Izgubljeni sin“ des slowenischen Regisseurs Darko Štante, „Male stvari“ des Kroaten Zvonimir Jurić und „Skejtbording nije za devojčice“ von Dina Duma. Ebenfalls vertreten sind „Sve što s tobom nije u redu“ von Urša Menart, „Danas je mama živa“ von Josip Lukić und „Skriveni ljudi“ von Miha Hočevar.

Das Programm ergänzen „Sestra, brat i šaht“ des nordmazedonischen Filmemachers Milčo Mančevski sowie „Sramota i novac“ von Visar Morina. Hinzu kommen drei Kurzfilme: „Borovnice“ von Isidora Veselinović, „Komšija“ von Dan Grabnar und „Nikola, Nikola“ von Leon Ristov.

Inhaltlich geht es um Familienkonflikte, persönliche Krisen, gesellschaftliche Spannungen, Machtverhältnisse und moralische Entscheidungen. Damit zeigt die Auswahl auch, wie stark sich die regionale Filmkunst mit den Problemen der Gegenwart beschäftigt. Nicht die gemeinsame Vergangenheit allein steht im Mittelpunkt, sondern die Frage, welche Geschichten Menschen heute miteinander verbinden.

Ein Preis erinnert an Bekim Fehmiu

Besondere symbolische Bedeutung besitzt der neue Schauspielpreis. Bekim Fehmiu wurde am 1. Juni 1936 in Sarajevo geboren. Er stammte aus einer albanischen Familie, wuchs überwiegend in Prizren auf und studierte Schauspiel in Belgrad.

Seinen internationalen Durchbruch feierte er 1967 mit Aleksandar Petrovićs Film „Skupljači perja“, der beim Filmfestival in Cannes ausgezeichnet wurde. Später spielte Fehmiu in internationalen Produktionen, darunter die Fernsehserie „Die Odyssee“ von 1968 und der Hollywoodfilm „The Adventurers“ aus dem Jahr 1970. Er gehörte zu den ersten Schauspielern aus Jugoslawien, denen eine größere internationale Karriere gelang.

Seine Biografie verkörpert die kulturelle Vielfalt des ehemaligen Jugoslawien: ein Schauspieler albanischer Herkunft, geboren in Bosnien, aufgewachsen im Kosovo und berühmt geworden durch die jugoslawische Filmindustrie. Fehmiu starb 2010 in Belgrad. Im Jahr seines 90. Geburtstags erhält er nun eine neue filmische Würdigung.

Sein Sohn entscheidet ganz allein

Eine ungewöhnliche Regelung unterscheidet den neuen Preis von vielen anderen Filmauszeichnungen. Während üblicherweise mehrere Jurymitglieder über die Gewinner abstimmen, besteht die Jury der Jugosfera aus genau einer Person: Uliks Fehmiu.

Der 1968 geborene Schauspieler folgt damit gewissermaßen den künstlerischen Spuren seines Vaters. Er wurde durch zahlreiche Film- und Fernsehrollen bekannt und ist seit Jahren auch international tätig. Welcher Schauspieler oder welche Schauspielerin ausgezeichnet wird, liegt ausschließlich in seiner Entscheidung. Der Preis wird am 27. November 2026 beim Abschluss des Festivals überreicht. Die Übergabe übernimmt ein Vertreter der EU-Delegation in Serbien.

Kann die Filmkunst verbinden, was die Politik trennt?

Die neue Wettbewerbskategorie wirft eine Frage auf, die weit über das Kino hinausgeht. Während politische Beziehungen zwischen manchen Nachfolgestaaten Jugoslawiens weiterhin von Spannungen geprägt sind, funktioniert kultureller Austausch häufig über nationale Grenzen hinweg.

Gemeinsame Filmproduktionen, Festivals und Schauspielkarrieren zeigen, dass Zusammenarbeit auch ohne einen gemeinsamen Staat möglich ist. Das bedeutet keineswegs, dass kulturelle Gemeinsamkeiten politische Konflikte beseitigen. Doch sie schaffen Räume, in denen Künstler und Publikum miteinander in Kontakt bleiben. Die elf Filme der Jugosfera werden im Kulturzentrum Belgrad gezeigt. Die meisten beteiligten Filmemacher werden persönlich beim Festival erwartet.

Ob aus der neuen Auszeichnung eine dauerhafte Institution wird, bleibt abzuwarten. Schon jetzt setzt die Jugosfera jedoch ein bemerkenswertes Zeichen: Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Ende Jugoslawiens können seine ehemaligen Republiken im Kino weiterhin gemeinsame Geschichten erzählen.