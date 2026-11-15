Jelena Popržan macht Jugo-Kiosk zur Donnergeige – jetzt winkt der Nestroy-Preis

Wer im ehemaligen Jugoslawien aufgewachsen ist, kennt sie wahrscheinlich: die kleinen, meist roten Kioske, in denen Zeitungen, Zigaretten, Süßigkeiten oder Fahrkarten verkauft wurden. Jahrzehntelang gehörten sie zum Straßenbild zwischen Ljubljana, Sarajevo und Belgrad. Jetzt erlebt eines dieser vertrauten Symbole eine ungewöhnliche Wiedergeburt auf österreichischen Theaterbühnen. Die Musikerin Jelena Popržan hat auf Grundlage eines solchen Kiosks ein riesiges Saiteninstrument konstruiert, das sie selbst „Donnergeige“ nennt.

Aus einem Jugo-Kiosk wird ein Musikinstrument

Die Konstruktion entstand für das Theaterstück „Radio Sarajevo“, das auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman des Schriftstellers Tijan Sila basiert. Popržan, 1981 im serbischen Novi Sad geboren und seit vielen Jahren in Wien tätig, wollte dabei nicht einfach eine musikalische Begleitung schaffen. Sie verwandelte den Bühnenraum in einen gewaltigen Klangkörper.

Ihre selbst konstruierte Donnergeige reicht bis hoch in den Bühnenraum. Gemeinsam mit ihrer Bratsche erzeugt sie Klänge, die Erinnerungen an Explosionen, Schüsse, Angst und Zerstörung wachrufen. Auf ihrer eigenen Website bezeichnet die Künstlerin das Instrument auch als „Thunder Fiddle“ beziehungsweise „Gromovsko ćemane“. Die ungewöhnliche Konstruktion ist mehr als ein spektakuläres Bühnenobjekt. Ein Symbol des friedlichen jugoslawischen Alltags wird zum Ausgangspunkt einer musikalischen Auseinandersetzung mit dessen gewaltsamem Zerfall.

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Der berühmte Kiosk steht sogar im New Yorker Museum

Hinter dem Instrument steckt ein Stück internationaler Designgeschichte. Der sogenannte K67-Kiosk wurde 1966 vom slowenischen Architekten und Industriedesigner Saša Janez Mächtig entworfen. Seine Besonderheit war ein modulares System: Einzelne Elemente konnten miteinander verbunden und für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden.

Die auffälligen Kunststoffbauten wurden in zahlreichen jugoslawischen Städten aufgestellt. Manche dienten als Zeitungskioske, andere als Imbissstände, Blumenläden oder Verkaufsstellen für Fahrkarten. Das Design war so erfolgreich, dass die Kioske auch ins Ausland exportiert wurden, unter anderem nach Polen, Japan und in den Irak.

Heute gilt der K67 als bedeutendes Beispiel jugoslawischer Industriearchitektur. Sogar das Museum of Modern Art (MoMA) in New York besitzt einen K67 in seiner Sammlung. Was für Millionen Menschen einst ein unscheinbarer Bestandteil des täglichen Lebens war, besitzt inzwischen internationalen Kultstatus.

Eine Kindheit im belagerten Sarajevo

Das Theaterstück „Radio Sarajevo“ erzählt eine wesentlich düsterere Geschichte. Als 1992 der Bosnienkrieg beginnt, ist der spätere Schriftsteller Tijan Sila zehn Jahre alt. Seine Kindheit in Sarajevo verändert sich schlagartig. Aus vertrauten Nachbarn werden plötzlich Feinde, Lebensmittel werden knapp, und der Alltag wird zunehmend vom Überlebenskampf bestimmt.

Das Radio entwickelt sich in dieser Situation zu einer wichtigen Verbindung mit der Außenwelt. Musik, Nachrichten und vertraute Stimmen helfen dabei, zumindest für kurze Augenblicke der Wirklichkeit zu entkommen.

Regisseurin Sara Ostertag brachte den Stoff gemeinsam mit einem mehrsprachigen Ensemble auf die Bühne. Die österreichische Erstaufführung fand am 20. März 2026 am Landestheater Linz statt. Im Oktober war die Produktion auch in Wien zu sehen. Gespielt wird auf Deutsch, Bosnisch, Kroatisch und Serbisch.

Die Musik von Jelena Popržan übernimmt dabei eine besondere Rolle: Sie macht hörbar, was Worte allein kaum vermitteln können. Der Bühnenraum wird zum Resonanzkörper einer zerstörten Kindheit.

Jelena Popržan könnte Geschichte schreiben

Für ihre Arbeit an „Radio Sarajevo“ und der Produktion „Die verschissene Zeit“ von Barbi Marković wurde Jelena Popržan für den Nestroy-Theaterpreis 2026 in der Kategorie „Beste Musik“ nominiert. Diese Kategorie wird heuer erstmals vergeben. Damit gehört die Musikerin zu den ersten Künstlern überhaupt, die um diese neue Auszeichnung konkurrieren.

Popržan hat sich in Österreich längst einen Namen gemacht. Die ausgebildete Bratschistin verbindet klassische Musik mit Jazz, Rock, Volksmusik und experimentellen Klängen. Sie studierte in Belgrad und an der Kunstuniversität Graz. Mit Ensembles wie Catch-Pop String-Strong und Madame Baheux gewann sie bereits Austrian World Music Awards.

Ihre musikalischen Projekte führten sie durch zahlreiche Länder. Auf eine bestimmte Stilrichtung lässt sich ihre Arbeit kaum reduzieren. Gerade diese künstlerische Vielseitigkeit macht ihre Theatermusik außergewöhnlich. Statt bloßer Hintergrundklänge entstehen eigenständige musikalische Welten, in denen Instrumente, Stimmen und ungewöhnliche Gegenstände miteinander verschmelzen.

Entscheidung fällt am 22. November in Wien

Ob Jelena Popržan den begehrten Nestroy-Preis tatsächlich erhält, entscheidet sich am Sonntag, 22. November 2026, bei der Gala im Wiener Volkstheater. Die Verleihung beginnt um 19 Uhr und wird ab 21.05 Uhr auf ORF III zeitversetzt übertragen.

Unabhängig vom Ausgang ist der Künstlerin bereits etwas Bemerkenswertes gelungen: Sie hat ein Stück jugoslawischer Alltagsgeschichte in ein ungewöhnliches musikalisches Kunstwerk verwandelt. Der kleine Kiosk, an dem einst Zeitungen und Süßigkeiten verkauft wurden, erzählt heute eine Geschichte über Kindheit, Krieg, Verlust und Erinnerung.

Und vielleicht wird genau diese außergewöhnliche Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart nun mit einem der bedeutendsten Theaterpreise Österreichs ausgezeichnet.