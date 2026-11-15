438 Autos österreichweit beschlagnahmt: Rasern droht der Fahrzeugverlust

143 statt 50 in Favoriten, 110 statt 30 in Ottakring. Zwei Fahrten beschäftigen jetzt die Behörden, für die Autos wird es eng.

Wer in Wien oder anderswo in Österreich weit über dem Limit unterwegs ist, muss mit empfindlichen Folgen rechnen. Auf die Lenker warten der Entzug des Führerscheins, Geldstrafen zwischen 500 und 7.500 Euro sowie die vorläufige Beschlagnahme des Wagens, die bis zur Versteigerung durch die Behörde andauern kann.

Zwei Wiener Fälle

Wie rücksichtslos manche Autofahrer unterwegs sind, belegen derzeit zwei Fälle aus Wien. In Wien-Favoriten wurde ein Tempo von 143 km/h gemessen, erlaubt wären dort 50 km/h gewesen. In Wien-Ottakring durchquerte ein Fahrzeug eine Tempo-30-Zone mit 110 km/h. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen. Den Betroffenen drohen Verfahren zum Führerscheinentzug sowie die Beschlagnahme ihres Fahrzeugs.

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Die Polizei zieht ein Auto ein, sobald im Ortsgebiet um 60 km/h zu schnell gefahren wird. Außerhalb geschlossener Ortschaften liegt die Grenze bei 70 km/h über dem Limit. Möglich sind zudem Geldstrafen von 500 bis 7.500 Euro, wie das KfV angibt.

Auch mit einem Verfahren zum Entzug des Führerscheins müssen Betroffene rechnen. Die Wiener Polizei beschreibt das Vorgehen so: „Grundsätzlich wird das Fahrzeug vor Ort vorläufig beschlagnahmt. Es wird durch die Beamten eine Anzeige gelegt und die ergeht dann in weiterer Folge an die Verwaltungsstrafbehörde. Und die entscheidet dann individuell über das weitere Vorgehen.“

Bilanz seit 2024

In Wien haben bisher 95 Raser ihr Auto endgültig verloren. Österreichweit wurden von der Einführung der Maßnahme am 1. März 2024 bis Ende 2025 insgesamt 438 Autos vorläufig beschlagnahmt, am häufigsten in Niederösterreich, am seltensten in Salzburg. Auf Wien entfielen in diesem Zeitraum 68 vorläufig eingezogene Fahrzeuge, das ist etwa jedes sechste. Die beiden aktuellen Fälle in Wien-Favoriten und Wien-Ottakring werden von den Behörden verfolgt.

Auf die vorläufige Beschlagnahme folgt die Anzeige bei der Verwaltungsstrafbehörde, die von Fall zu Fall über das weitere Vorgehen entscheidet. Behördlich eingezogene Autos werden zum Abschleppplatz der MA 48 in Wien-Simmering gebracht und danach versteigert. Bis Ende März 2026 kamen in der Bundeshauptstadt vier Fahrzeuge unter den Hammer. Seit Oktober dürfen nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs auch Leasingfahrzeuge beschlagnahmt werden.

Dem KfV zufolge gehen mehr als 100 der rund 400 Verkehrstoten des Vorjahres auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurück.