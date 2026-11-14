„Nur noch 2 Stück!“: EU will beliebte Online-Shopping-Tricks verbieten

Wer im Internet einkauft, kennt die Situation: Ein Produkt ist angeblich nur noch wenige Minuten reduziert, drei andere Kunden haben es gerade im Warenkorb und ein blinkender Hinweis warnt vor dem letzten verfügbaren Exemplar. Solche psychologischen Verkaufstricks sollen Verbraucher zu schnellen Entscheidungen verleiten. Am 11. November 2026 präsentierte die Europäische Kommission deshalb den Digital Fairness Act, ein umfangreiches Gesetzespaket gegen manipulative Geschäftspraktiken im Internet. Die geplanten Regeln betreffen nicht nur Onlineshops, sondern auch Streamingdienste, soziale Netzwerke und digitale Abonnements.

„Nur noch zwei Stück verfügbar!“, damit soll Schluss sein

Im Mittelpunkt stehen sogenannte Dark Patterns. Damit sind Gestaltungstricks auf Websites und in Apps gemeint, die Nutzer gezielt zu bestimmten Entscheidungen drängen. Besonders verbreitet sind künstliche Verknappungen. Ein Onlineshop behauptet beispielsweise, dass nur noch zwei Produkte verfügbar seien, obwohl tatsächlich ausreichend Ware vorhanden ist.

Auch ablaufende Countdown-Uhren können Druck erzeugen. Verbraucher sollen möglichst schnell kaufen, bevor sie Zeit haben, Preise zu vergleichen.

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Die EU will solche manipulativen Methoden ausdrücklich verbieten, wenn sie falsche Knappheit vortäuschen oder Verbraucher unangemessen unter Druck setzen.

Nicht jeder Hinweis auf einen geringen Lagerbestand wäre damit unzulässig. Entscheidend ist, ob die Information stimmt und auf welche Weise sie eingesetzt wird. Irreführende Geschäftspraktiken sind bereits heute verboten. Der neue Vorschlag soll die Regeln für digitale Verkaufsumgebungen präzisieren und leichter durchsetzbar machen.

Kostenloses Probeabo: Eine weitere Kostenfalle im Visier

Ein weiterer Schwerpunkt betrifft digitale Abonnements. Das Problem kennen viele: Ein Streamingdienst oder eine App bietet zunächst einen kostenlosen Testzeitraum an. Nach dessen Ablauf beginnt automatisch ein kostenpflichtiges Abo. Oft bemerken Kunden die Abbuchung erst auf ihrem Kontoauszug.

Künftig sollen Verbraucher vor dem Wechsel in ein kostenpflichtiges Abonnement ausdrücklich erinnert werden und dem kostenpflichtigen Vertrag aktiv zustimmen müssen.

Auch automatische Vertragsverlängerungen sollen transparenter werden. Die EU plant außerdem einfachere Kündigungsmöglichkeiten. Wer einen digitalen Vertrag online abschließt, soll ihn künftig unkompliziert über eine entsprechende Onlinefunktion beenden können. Damit könnten umständliche Kündigungsprozesse und versteckte Vertragsverlängerungen deutlich eingeschränkt werden.

Konzerttickets: Warum der Preis plötzlich steigt

Besonders interessant sind die geplanten Regeln für dynamische Preise. Bei Konzerten, Sportveranstaltungen und anderen stark nachgefragten Events können Ticketpreise während des Buchungsvorgangs steigen.

Manchmal stehen Käufer zunächst in einer virtuellen Warteschlange. Wenn sie endlich an der Reihe sind, kostet das gewünschte Ticket deutlich mehr als erwartet. Die EU-Kommission will deshalb zusätzliche Transparenz schaffen.

Während einer virtuellen Warteschlange sollen der aktuelle Preis und der höchstmögliche Preis angezeigt werden.

Bei dynamischen Preisen sollen Anbieter außerdem offenlegen, wie viele Tickets zum beworbenen Preis tatsächlich verfügbar sind. Dynamische Preisgestaltung wird damit nicht grundsätzlich verboten. Verbraucher sollen aber besser erkennen können, welche Kosten auf sie zukommen.

Auch Kinder sollen besser geschützt werden

Der Gesetzesvorschlag geht weit über klassische Onlineshops hinaus. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Videospielen und digitalen Plattformen, die Nutzer durch bestimmte Mechanismen zu wiederholten Käufen verleiten.

Bei Minderjährigen sollen etwa glücksspielähnliche Funktionen und bestimmte Bezahlmechanismen eingeschränkt beziehungsweise verboten werden. Dazu gehören beispielsweise Spielsysteme, bei denen Kinder Geld ausgeben müssen, um bestimmte Fortschritte zu erzielen, oder kostenpflichtige Zufallsbelohnungen erhalten. Auch personalisierte Werbung und Preise, die gezielt Schwächen oder sensible Informationen von Verbrauchern ausnutzen, sollen stärker reguliert werden.

Überraschend: Kunden sollen einen echten Menschen verlangen können

Eine weitere Neuerung dürfte zahlreiche Verbraucher interessieren. Wer heute einen Onlinehändler oder Dienstleister kontaktieren möchte, landet häufig zunächst bei einem Chatbot.

Der neue Gesetzesentwurf sieht vor, dass Kunden bei Problemen nach Vertragsabschluss unter bestimmten Voraussetzungen die Kommunikation mit einem menschlichen Mitarbeiter verlangen können, wenn andere Kontaktmöglichkeiten nicht zum Erfolg führen. Das bedeutet nicht automatisch einen Anspruch auf eine jederzeit erreichbare Telefonhotline. Auch persönliche Kommunikation per E-Mail oder Chat kann darunterfallen. Für Verbraucher wäre es dennoch eine wichtige Verbesserung, wenn automatisierte Systeme ihre Anliegen nicht lösen können.

Ab wann gelten die neuen Regeln?

Noch ist der Digital Fairness Act nicht beschlossen. Der Vorschlag der EU-Kommission vom 11. November muss erst vom Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten im Rat verhandelt werden. Änderungen am Gesetzestext sind daher weiterhin möglich. Ein verbindlicher Starttermin steht noch nicht fest.

Bis dahin sollten Verbraucher bei auffällig hohen Rabatten, Countdown-Uhren und kostenlosen Testangeboten aufmerksam bleiben. Besonders wichtig ist es, Preise zu vergleichen und die Bedingungen digitaler Abonnements genau zu kontrollieren.

Die geplante Reform könnte das Machtverhältnis beim Online-Shopping verändern: Nicht mehr die geschickteste psychologische Verkaufsmasche soll entscheiden, sondern eine möglichst freie und informierte Kaufentscheidung der Verbraucher.