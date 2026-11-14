Verurteilter pädophiler Ex-Polizist wird kastriert

Erst Uniform, dann Anklagebank. In Louisiana fällt gegen einen früheren Polizisten ein Urteil, das über lebenslange Haft hinausgeht.

Kedreyon K. Williams, 31, früher Polizist und freiwilliger Feuerwehrmann, ist in Baton Rouge zu dreimal lebenslanger Haft verurteilt worden. Zusätzlich verfügte das Gericht eine chemische Kastration. Zuvor war er wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen worden.

Williams, der aus New Roads in Louisiana stammt, wurde der Vergewaltigung, unzüchtiger Handlungen an Minderjährigen sowie des Besitzes von Kinderpornografie für schuldig befunden. Die Opfer waren zwischen acht und elf Jahre alt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Taten ereigneten sich unter anderem in der Feuerwache von New Roads, an seinem Arbeitsplatz und in seinem Zuhause. Williams zwang die Kinder zu sexuellen Handlungen und hielt die Übergriffe mit seinem Handy auf Video fest. In sämtlichen Anklagepunkten befanden die Geschworenen Williams für schuldig. Verhängt wurden dreimal lebenslange Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung sowie eine chemische Kastration.

Staatsanwalt Tony Clayton erklärte: „Er hat abscheuliche Taten an Kindern begangen, die sich nicht wehren konnten. Er ist ein Kinderschänder, der Kinder zum Opfer macht. Er bekommt genau das, was er verdient, und noch mehr. Die Kastration ist eine weitere Form der Bestrafung für diese entsetzlichen Verbrechen.“

Zudem sagte Clayton: „Wenn ein Mann ein Kind sexuell ausnutzt, dann nehmen wir ihm seine Männlichkeit!“ Bezirksrichter Kevin Kimball wiederum hielt fest, es handle sich um den „schlimmsten Fall“ von sexuellem Kindesmissbrauch, der ihm je untergekommen sei.

Ermittlungen und Beweise

Ins Rollen kam der Fall, weil sich eines der betroffenen Kinder seiner Mutter anvertraute. Die Frau alarmierte die Polizei. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stießen die Behörden auf zusätzliche minderjährige Opfer. Im Fall gab es drei Opfer, das Urteil gegen Kedreyon Williams wurde am 12. November 2026 verkündet.

Nach 39 Minuten Beratung stand der Schuldspruch der Jury fest. Unter den Beweismitteln befanden sich unter anderem Handyaufnahmen, mit denen Williams seine Taten selbst dokumentiert hatte.

Rechtslage in Louisiana

Wer in Louisiana wegen Vergewaltigung verurteilt wird, muss mit lebenslanger Haft rechnen. Seit 2008 lässt der Bundesstaat die chemische Kastration verurteilter Sexualstraftäter zu. Seit 2024 dürfen Richter bei bestimmten schweren Sexualdelikten an Kindern unter 13 Jahren, sofern zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sind, auch eine chirurgische Kastration anordnen.

Bei der chemischen Variante senken Medikamente den Testosteronspiegel und dämpfen den Sexualtrieb, wobei die Wirkung regelmäßig erneuert werden muss. Die chirurgische Kastration hingegen ist ein operativer Eingriff mit dauerhafter Wirkung. Laut Staatsanwaltschaft wurde bei Williams die chemische Kastration verhängt.