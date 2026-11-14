100 Euro für Eltern am Balkan: Wie viel das Geld in Bosnien, Serbien und Kroatien wirklich wert ist

Hundert Euro in die Hand drücken, bevor man wieder nach Österreich fährt: Für viele Familien mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien gehört diese Geste zum Besuch in der Heimat. Das Geld soll beim Einkaufen helfen, die Haushaltskasse entlasten oder einfach eine kleine Freude bereiten. Doch die Lebenshaltungskosten haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Wie groß die Unterstützung tatsächlich ist, hängt nicht nur von den Preisen, sondern vor allem vom Einkommen der Angehörigen ab. Wir haben die aktuellen Zahlen aus Serbien, Bosnien und Herzegowina sowie Kroatien verglichen.

Serbien: 100 Euro entsprechen einem Fünftel der Pension

In Serbien bekommen Angehörige für 100 Euro derzeit ungefähr 11.762 Dinar. Nach den jüngsten verfügbaren Angaben des staatlichen Pensionsfonds lag die durchschnittliche Monatspension im September 2026 bei 56.826 Dinar, umgerechnet rund 483 Euro. Damit entsprechen 100 Euro immerhin 20,7 Prozent einer durchschnittlichen serbischen Pension.

Für Arbeitnehmer sieht die Rechnung anders aus. Der mittlere Nettomonatslohn betrug im August 93.325 Dinar, rund 793 Euro. Ein Geschenk von 100 Euro entspricht damit etwa 12,6 Prozent dieses Einkommens. Die Differenz erklärt, weshalb eine finanzielle Unterstützung für ältere Angehörige häufig eine wesentlich größere Bedeutung hat als für jüngere Familienmitglieder mit regelmäßigem Arbeitseinkommen.

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Bosnien: Hier können 100 Euro noch mehr ausmachen

Besonders interessant wird der Vergleich in Bosnien und Herzegowina. Dort gibt es unterschiedliche Pensionssysteme mit entsprechend verschiedenen Durchschnittswerten. In der Föderation Bosnien und Herzegowina betrug die durchschnittliche eigenständige Pension im Oktober 886,33 Konvertible Mark, umgerechnet rund 453 Euro. Hundert Euro entsprechen damit ungefähr 22 Prozent dieses Betrags.

In der Republika Srpska lag die durchschnittliche Pension im Oktober bei 726,82 Mark, also rund 372 Euro. Hier machen 100 Euro rechnerisch sogar fast 27 Prozent einer durchschnittlichen Monatspension aus.

Die Statistiken der beiden Landesteile erfassen allerdings nicht exakt dieselben Pensionskategorien. Die Prozentwerte dienen deshalb der Orientierung und sind kein vollständig einheitlicher Vergleich. Dennoch wird deutlich: Wer seinen Eltern oder Großeltern in Bosnien 100 Euro gibt, kann ihnen damit einen beträchtlichen Teil ihres monatlichen Pensionseinkommens zusätzlich zur Verfügung stellen.

Kroatien: Höhere Pensionen, aber auch höhere Preise

Kroatien unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt von Serbien und Bosnien: Das Land verwendet seit 2023 den Euro. Damit entfallen Wechselkursumrechnungen. Nach den jüngsten Daten der kroatischen Pensionsversicherung lag die durchschnittliche Pension nach dem allgemeinen Pensionsgesetz, ohne internationale Pensionsabkommen, bei 705,20 Euro. Hundert Euro entsprechen damit rund 14,2 Prozent dieses Betrags.

Auch die Einkommen der Beschäftigten liegen höher. Der mittlere Nettolohn betrug im August 2026 rund 1.336 Euro. Damit machen 100 Euro nur rund 7,5 Prozent eines solchen Monatslohns aus.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Menschen in Kroatien automatisch weniger finanzielle Sorgen haben. Besonders in touristisch geprägten Küstenregionen können Wohnkosten und andere Ausgaben das Haushaltsbudget erheblich belasten.

Was bekommt man für 100 Euro im Supermarkt?

Ein konkreter Blick auf Lebensmittelpreise macht die Unterschiede greifbarer. Nehmen wir ein alltägliches Produkt: zehn Eier der Größe M. In einer überprüften Maxi-Filiale in Belgrad kosten zehn Eier derzeit 199,99 Dinar, umgerechnet ungefähr 1,70 Euro.

Bei einem Lebensmittelhändler in Sarajevo werden für zehn vergleichbare Eier 3,85 Mark verlangt. Das entspricht rund 1,97 Euro. In einer kroatischen Konzum-Filiale kostet eine Zehnerpackung Eier der Größe M nach aktuellen Preislisten ungefähr 2,45 Euro. Damit ist dieses Produkt im ausgewählten Belgrader Geschäft günstiger als in den geprüften Geschäften in Sarajevo und Kroatien.

Allerdings handelt es sich um Einzelpreise unterschiedlicher Handelsketten. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass ein vollständiger Lebensmitteleinkauf in derselben Reihenfolge günstiger wäre. Auch Fleisch, Milchprodukte, Kaffee, Obst, Gemüse und Haushaltsartikel müssten für einen solchen Vergleich berücksichtigt werden.

Warum günstiger nicht automatisch leistbarer bedeutet

Genau hier liegt die eigentliche Überraschung. Ein Produkt kann in Serbien oder Bosnien deutlich weniger kosten als in Kroatien. Gleichzeitig verfügen die Menschen dort häufig über ein wesentlich niedrigeres Einkommen. Was aus österreichischer Sicht günstig erscheint, kann für einen Pensionisten einen erheblichen Teil seines Monatsbudgets ausmachen.

Ein Beispiel: Kostet ein größerer Lebensmitteleinkauf umgerechnet 50 Euro, entspricht das in der Republika Srpska bereits rund 13,5 Prozent der durchschnittlichen Monatspension. Bei der untersuchten kroatischen Pensionsgruppe wären es hingegen rund sieben Prozent. Diese Rechnung sagt noch nichts darüber aus, in welchem Land ein vollständiger Warenkorb tatsächlich mehr kostet. Sie zeigt aber, wie entscheidend das Verhältnis zwischen Preisen und Einkommen ist.

Eine kleine Geste mit großer Bedeutung

Für Menschen mit österreichischem Einkommen können 100 Euro eine überschaubare Ausgabe darstellen. Für ältere Angehörige in Serbien, Bosnien oder Kroatien ist derselbe Betrag möglicherweise eine wichtige Unterstützung. Gerade bei kleinen Pensionen können solche Geldgeschenke helfen, Lebensmittel, Medikamente oder laufende Haushaltsausgaben zu bezahlen.

Wie viel tatsächlich übrig bleibt, hängt selbstverständlich auch von der Wohnsituation ab. Wer keine Miete bezahlen muss, hat andere finanzielle Voraussetzungen als jemand, der allein lebt und sämtliche Kosten selbst trägt.

Die wichtigste Erkenntnis unseres Vergleichs: Hundert Euro haben in allen drei Ländern denselben rechnerischen Euro-Wert, aber keineswegs dieselbe Bedeutung für das Haushaltsbudget.

Und vielleicht erklärt das, warum die 100 Euro, die man Eltern oder Großeltern bei einem Heimatbesuch zusteckt, oft weit mehr sind als nur ein Geldgeschenk.