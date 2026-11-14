Skiurlaub 2026/27: Jahorina, Kopaonik oder Österreich – wo Familien wirklich sparen

Der Winterurlaub wird für viele Familien zur finanziellen Herausforderung. Allein die Liftkarten können bei einem fünftägigen Skiurlaub mehrere Hundert Euro verschlingen. Deshalb überlegen immer mehr Wintersportler, ob sie statt in Österreich lieber in Bosnien und Herzegowina oder Serbien auf die Piste gehen sollen.

Besonders Jahorina bei Sarajevo und Kopaonik in Serbien gelten als attraktive Alternativen. Beide bieten moderne Liftanlagen, zahlreiche Abfahrten und eine touristische Infrastruktur. Doch wie groß ist der finanzielle Vorteil tatsächlich?

Jahorina: Tageskarte kostet bereits über 50 Euro

Das olympische Skigebiet Jahorina hat seine Preise für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Eine reguläre Tageskarte für Erwachsene kostet in der Hauptreisezeit 50,50 Euro, für Kinder werden 42,50 Euro fällig.

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Deutlich günstiger wird es bei Mehrtageskarten. Erwachsene bezahlen für fünf Tage regulär 176,50 Euro, Kinder 149,50 Euro. Noch interessanter sind die speziellen Familienangebote. Hier kostet eine Fünftageskarte für Erwachsene 168 Euro, für das erste Kind 134,50 Euro und für das zweite Kind 127 Euro.

Wer außerhalb der besonders gefragten Reisezeiten fährt, kann zusätzlich sparen. Zwischen dem 18. Jänner und 7. Februar 2027 gewährt das Skigebiet beispielsweise 15 Prozent Ermäßigung auf die regulären Tarife. Ab dem 8. März sind sogar 30 Prozent vorgesehen.

Kopaonik: Zu Weihnachten wird es deutlich teurer

Auch Serbiens bekanntestes Skigebiet hat die Preise für die kommende Wintersaison festgelegt. Am Kopaonik kostet eine reguläre Erwachsenen-Tageskarte während des Hauptteils der Saison 5.900 Dinar, umgerechnet rund 50 Euro.

Zwischen dem 25. Dezember 2026 und dem 7. Jänner 2027 steigt der Preis allerdings auf 6.500 Dinar, also etwa 55 Euro. Für fünf Skitage bezahlen Erwachsene während dieser besonders gefragten Zeit 23.800 Dinar. Für Kinder werden 16.600 Dinar verrechnet.

Damit liegt Kopaonik preislich nicht mehr allzu weit von manchen österreichischen Skigebieten entfernt. Ein Vorteil bleibt: Wer seinen Skipass online kauft, kann zusätzliche Rabatte erhalten. Bis zum 15. November 2026 gewährt der Betreiber im Vorverkauf 15 Prozent Nachlass, während der Saison normalerweise fünf Prozent.

Österreich: Nicht jedes Skigebiet ist teurer

Als Vergleich dient der Stubaier Gletscher in Tirol. Dort kostet eine reguläre Tageskarte für Erwachsene in der Wintersaison 2026/27 75,50 Euro, für Kinder 37,80 Euro. Der Unterschied zu Jahorina beträgt bei Erwachsenen somit 25 Euro pro Tag.

Bei Kindern dreht sich das Verhältnis allerdings um: Der reguläre Kinderpreis am Stubaier Gletscher liegt sogar unter jenem der Jahorina. Zudem fahren dort Kinder unter zehn Jahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils kostenlos.

Noch überraschender wird der Vergleich bei kleineren österreichischen Skigebieten. Auf der Kärntner Koralpe kostet die Erwachsenen-Tageskarte beispielsweise 43,50 Euro. Auch am Klippitztörl liegt sie mit 49 Euro unter dem regulären Preis der Jahorina. Allerdings bieten diese kleineren Gebiete deutlich weniger Pistenkilometer als große Wintersportzentren.

Familienvergleich: Bis zu 338 Euro Unterschied

Wie viel kostet nun ein fünftägiger Skiurlaub für zwei Erwachsene und zwei Kinder? Für unseren Vergleich nehmen wir eine vierköpfige Familie mit Kindern im Alter von zehn und elf Jahren. Gerechnet wird mit den veröffentlichten Skipasspreisen für die besonders gefragte Zeit rund um den Jahreswechsel, ohne Online-Ermäßigungen.

Auf der Jahorina bezahlt die Familie für fünf Tage insgesamt 597,50 Euro, wenn sie den Familientarif nutzt. Am Kopaonik belaufen sich die Kosten auf 80.800 Dinar, umgerechnet rund 688 Euro. Am Stubaier Gletscher kostet das entsprechende Paket 936 Euro.

Damit spart die Familie auf der Jahorina beim Skipass rund 338 Euro gegenüber dem Stubaier Gletscher. Am Kopaonik beträgt die Ersparnis rund 248 Euro. Die Preise sind allerdings kein vollständiger Vergleich der Skigebiete: Pistenangebot, Höhenlage, Schneesicherheit und enthaltene Leistungen unterscheiden sich.

Die versteckten Kosten können alles verändern

Die Liftkarte ist nur ein Teil der Rechnung. Wer aus Wien nach Jahorina oder Kopaonik fährt, muss längere Autofahrten, Treibstoff, Mautgebühren und gegebenenfalls eine Zwischenübernachtung berücksichtigen.

Hinzu kommen Unterkunft, Verpflegung, Skiverleih und möglicherweise Skikurse für die Kinder. Gerade während der Weihnachtsferien können beliebte Hotels und Apartments am Balkan ebenfalls hohe Preise verlangen. Ein österreichisches Skigebiet mit kürzerer Anreise kann deshalb trotz teurerer Liftkarten insgesamt günstiger ausfallen.

Anders sieht es für Familien aus, die Weihnachten ohnehin bei Verwandten in Bosnien, Kroatien oder Serbien verbringen. Wer Unterkunft und Anreise mit einem Heimatbesuch verbindet, kann erheblich profitieren.

Wann sich der Skiurlaub am Balkan wirklich lohnt

Der Preisvergleich zeigt: Jahorina und Kopaonik bieten weiterhin günstigere Skipässe als viele große österreichische Wintersportgebiete. Der Abstand ist jedoch nicht immer so groß, wie manche Urlauber erwarten. Besonders lohnend kann ein Skiurlaub am Balkan außerhalb der Feiertage sein. Dann sinken teilweise die Liftpreise, während häufig auch Unterkünfte preiswerter angeboten werden.

Familien sollten außerdem die Altersgrenzen prüfen. Am Kopaonik gilt der Kindertarif nur bis zum zwölften Geburtstag, auf der Jahorina grundsätzlich bis 14 Jahre. In Österreich gelten wiederum andere Regelungen. Entscheidend bleibt daher nicht der Preis einer einzelnen Tageskarte, sondern die Gesamtrechnung.

Wer ohnehin Richtung Balkan reist, kann mit einem Skiurlaub zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wer ausschließlich zum Skifahren aufbricht, sollte dagegen genau rechnen: Manchmal liegt das günstigere Wintervergnügen näher als gedacht.