Skiurlaub in Österreich: Wie Familien Geld sparen können

Der Winterurlaub steht vor der Tür, doch allein die Liftkarten können Familien in Österreich weit über 1.000 Euro kosten. Wer bei der Buchung nicht genau hinsieht, zahlt möglicherweise deutlich mehr als nötig. Die Preislisten für die Saison 2026/27 zeigen überraschende Unterschiede und einige Vergünstigungen, die viele Eltern nicht kennen dürften.

Viele Familien planen bereits ihren Skiurlaub für Weihnachten, die Semesterferien oder den Jänner. Doch neben Unterkunft, Anreise und Ausrüstung entwickeln sich vor allem die Skipässe zu einem erheblichen Kostenfaktor. Ein Blick auf die aktuellen Preise zeigt, dass bereits der Zeitpunkt des Ticketkaufs einen Unterschied von fast 200 Euro ausmachen kann.

Sechs Tage Skifahren kosten eine Familie 1.298 Euro

Wie teuer ein Skiurlaub werden kann, zeigt ein Rechenbeispiel aus Ski amadé, einem der größten österreichischen Skiverbünde mit fünf Regionen und 25 Skiorten.

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Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern im Alter von neun und zwölf Jahren möchte während der Weihnachtsferien sechs Tage Ski fahren.

Für die Hauptsaison vom 19. Dezember 2026 bis 26. März 2027 gelten folgende Kassenpreise: Erwachsene bezahlen jeweils 432,50 Euro, Kinder jeweils 216,50 Euro.

Zusammen ergibt das 1.298 Euro, ausschließlich für die Liftkarten. Unterkunft, Verpflegung, Skiausrüstung und mögliche Skikurse kommen noch dazu.

Wer früh online bucht, kann 195 Euro sparen

Interessant wird es beim Vergleich mit den Onlinepreisen.

Ski amadé bietet einen Frühbucherbonus an. Für sechs Tage beginnen die ausgewiesenen Onlinepreise in der Hauptsaison bei 367,50 Euro für Erwachsene und 184 Euro für Kinder.

Würde die vierköpfige Familie alle Tickets zu diesen niedrigsten Preisen erhalten, müsste sie insgesamt 1.103 Euro statt 1.298 Euro bezahlen.

Das entspricht einer Ersparnis von 195 Euro.

Allerdings gibt es einen entscheidenden Haken: Die Onlinepreise sind dynamisch. Sie verändern sich abhängig vom Reisedatum, Buchungszeitpunkt und der Nachfrage.

Die 195 Euro sind daher eine mögliche Ersparnis, keine Garantie für jeden Urlaubstermin.

Drittes Kind fährt unter bestimmten Bedingungen gratis

Eine weitere Vergünstigung betrifft größere Familien.

Bei Ski amadé erhält das dritte und jedes weitere jüngere Geschwisterkind einen kostenlosen Skipass, sofern mindestens ein Elternteil und die ersten beiden Kinder beziehungsweise Jugendlichen Skipässe für denselben Zeitraum kaufen.

Vorausgesetzt werden ein amtlicher Familiennachweis und ein gemeinsamer Hauptwohnsitz.

Eine Familie mit drei Kindern könnte dadurch beim sechstägigen Aufenthalt in der Hauptsaison den regulären Kinderpreis von 216,50 Euro einsparen.

Wichtig: Die kostenlose Karte muss an der Liftkasse abgeholt werden. Wer bereits online bezahlt hat, sollte die Kaufbestätigung und den Familiennachweis mitbringen.

Auch ein einzelner Skitag kann günstiger werden

Nicht jede Familie verbringt eine ganze Woche im Skigebiet.

Im Snow Space Salzburg gibt es während der Saison spezielle Familientageskarten für Samstage und Sonntage.

In der Hauptsaison kostet ein gemeinsames Tagesticket für zwei Erwachsene und zwei Kinder 205 Euro. Beim Kauf gewöhnlicher Tageskarten zum regulären Kassenpreis würden für dieselbe Konstellation 243 Euro anfallen.

Die Ersparnis beträgt damit 38 Euro an einem einzigen Tag.

Zusätzlich gibt es einen Wochenendbonus: Kinder der Jahrgänge 2011 bis 2020 bezahlen dann 26 Euro pro Tag, Jugendliche der Jahrgänge 2008 bis 2010 zahlen 39,50 Euro.

Anfänger können im Jänner besonders profitieren

Für Familien mit kleinen Kindern gibt es zwischen 9. und 23. Jänner 2027 ein weiteres Angebot.

Die sogenannte Mini’s Week richtet sich an Kinder ab drei Jahren, die noch nie Ski gefahren sind und dem Jahrgang 2021 oder jünger angehören.

Für 199 Euro pro Kind umfasst das Angebot unter bestimmten Voraussetzungen einen Skikurs, Leihausrüstung, einen Sechstages-Skipass und sieben Übernachtungen im Zimmer der Eltern.

Die Kosten der Erwachsenen sind darin nicht enthalten. Außerdem hängt die Verfügbarkeit von teilnehmenden Unterkünften und Skischulen ab.

Vorsicht bei der Stornierung

Früh buchen kann Geld sparen, birgt aber auch Risiken.

Bei Ski amadé können passende Online-Skipässe mit einer zusätzlichen Stornogarantie abgesichert werden. Diese kostet drei Euro pro Person und Skitag.

Für eine vierköpfige Familie mit sechs Skitagen wären das 72 Euro zusätzlich.

Eine Stornierung ist damit bis zwei Tage vor Gültigkeitsbeginn möglich. Einzelne ungenutzte Tage eines Mehrtagespasses können jedoch nicht separat erstattet werden.

Wer seinen Winterurlaub plant, sollte deshalb nicht nur Skigebiete vergleichen, sondern auch Buchungszeitpunkt, Familientarife und Stornobedingungen. Gerade bei mehreren Kindern können diese Details einen erheblichen Unterschied beim Urlaubsbudget machen.