Hotel droht mit Stornierung: Diese Betrugsmasche kann Urlauber Hunderte Euro kosten

Das Hotel ist gebucht, die Reise bezahlt, plötzlich kommt eine Nachricht: Die Reservierung müsse dringend bestätigt werden, sonst werde sie storniert. Besonders gefährlich: Die Absender kennen oft den richtigen Namen, das Hotel und sogar die Reisedaten. Österreichische Verbraucherschützer warnen vor einer Betrugswelle, die gerade bei bevorstehenden Weihnachts- und Winterreisen teuer werden kann.

Ob Silvester in Belgrad, ein Skiurlaub in Österreich oder ein verlängertes Wochenende in Kroatien: Viele Menschen buchen ihre Unterkunft Wochen oder Monate im Voraus. Doch selbst nach einer erfolgreichen Reservierung lauert eine Gefahr. Kriminelle nutzen echte Buchungsdaten, um Urlauber zu weiteren Zahlungen zu verleiten. Eine aktuelle Warnung der Österreichischen Hotelvereinigung zeigt, wie professionell die Täter inzwischen vorgehen.

Plötzlich soll das Hotel noch einmal bezahlt werden

Eine Familie aus Wien hat für Silvester ein Apartment in Zagreb gebucht. Die Unterkunft kostet 480 Euro, der Betrag wurde bereits bezahlt.

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Wenige Tage vor der Abreise trifft eine WhatsApp-Nachricht ein. Angeblich wurde die Kreditkarte nicht korrekt überprüft. Um die Reservierung aufrechtzuerhalten, müsse die Familie innerhalb von vier Stunden einen Link öffnen und ihre Zahlungsdaten bestätigen.

Das Perfide: Hotelname, Anreise- und Abreisedatum sowie der Name des Buchenden stimmen exakt.

Die Familie könnte deshalb davon ausgehen, dass die Nachricht tatsächlich von der Unterkunft stammt. Doch der Link führt auf eine gefälschte Buchungsseite.

Wer dort seine Kreditkartendaten eingibt oder eine vermeintliche Sicherheitsfreigabe bestätigt, riskiert eine unerwünschte Abbuchung.

Das Beispiel ist fiktiv, der Ablauf jedoch durch aktuelle Betrugswarnungen dokumentiert.

Betrüger kennen sogar die Buchungsnummer

Die Österreichische Hotelvereinigung warnte am 22. Oktober 2026 ausdrücklich vor einer zunehmenden Zahl gefälschter Zahlungsaufforderungen.

Laut Hotelvereinigung wurde bereits im April ein Datenleck bei Booking.com bekannt. Später kamen Angriffe auf IT-Dienstleister der Hotellerie hinzu. Im August meldeten 25 Hotels einen weiteren Sicherheitsvorfall bei der Datenschutzbehörde.

Gestohlene Buchungsinformationen ermöglichen es Kriminellen, Nachrichten täuschend echt zu gestalten.

Besonders erschreckend: Betrugsnachrichten können sogar über den offiziellen Chat einer Buchungsplattform verschickt werden, wenn Angreifer Zugriff auf das Benutzerkonto einer Unterkunft erlangt haben.

Ein richtiges Reisedatum oder eine korrekte Buchungsnummer ist deshalb kein Beweis für die Echtheit einer Zahlungsaufforderung.

Ein Urlauber verlor rund 500 Euro

Dass diese Masche nicht nur theoretisch funktioniert, zeigt ein dokumentierter Fall der Verbraucherzentrale Hamburg.

Ein Mann erhielt nach einer tatsächlichen Hotelbuchung eine WhatsApp-Nachricht. Darin standen sein Name, die Buchungsnummer, das Hotel und der Reisezeitraum.

Er folgte dem Link zur angeblichen Überprüfung seiner Daten und verlor dadurch rund 500 Euro. Anschließend musste er seine Kreditkarte sperren lassen.

Die Arbeiterkammer Österreich warnt außerdem davor, dass Betroffene teilweise mehrfach bezahlen, weil eine angebliche Zahlungsbestätigung zunächst nicht funktioniert habe.

Neue Masche verspricht sogar Geld zurück

Die Betrüger setzen inzwischen nicht ausschließlich auf Stornierungsdrohungen.

Bei einer weiteren Variante behauptet die angebliche Hotelverwaltung, dass Kurtaxe oder Servicegebühren versehentlich doppelt verrechnet worden seien.

Den Urlaubern wird eine Rückerstattung angeboten. Dafür sollen sie einen Link öffnen und ihre Bank auswählen.

Doch statt Geld zurückzubekommen, landen sie auf einer gefälschten Onlinebanking-Seite. Dort versuchen die Täter, Zugangsdaten und Zahlungsfreigaben abzugreifen.

Auch diese Variante wurde 2026 von der österreichischen Watchlist Internet dokumentiert.

So erkennt man die gefährlichen Nachrichten

Ein deutliches Warnsignal ist eine unerwartete Aufforderung, Kreditkartendaten erneut einzugeben oder über einen unbekannten Link zu bezahlen.

Auch ungewöhnlich kurze Fristen, die Androhung einer sofortigen Stornierung und plötzlich geänderte Bankverbindungen sollten misstrauisch machen.

Die wichtigste Empfehlung: Das Hotel direkt kontaktieren, bevor irgendeine neue Zahlung erfolgt.

Dafür sollte die Telefonnummer aus der ursprünglichen Buchungsbestätigung oder von der unabhängig aufgerufenen offiziellen Hotelwebsite verwendet werden, niemals eine Nummer aus der verdächtigen Nachricht.

Auch die Buchung selbst sollte über die eigenständig geöffnete App oder Website kontrolliert werden.

Geld bereits überwiesen: Was jetzt noch möglich ist

Wer bereits Kreditkartendaten eingegeben hat, sollte unverzüglich den Kartenanbieter kontaktieren und eine mögliche Sperre sowie die Rückbuchung der Zahlung prüfen lassen.

Bei Banküberweisungen zählt jede Minute. Die Bank sollte sofort versuchen, das Geld zurückzuholen. Eine erfolgreiche Rückholung ist allerdings nicht garantiert.

Zusätzlich sollten Betroffene Passwörter ändern, verdächtige Nachrichten und Zahlungsbelege sichern sowie Anzeige bei der Polizei erstatten.

Auch die Buchungsplattform sollte informiert werden.

Gerade vor Weihnachten gilt daher: Selbst eine Nachricht mit sämtlichen richtigen Buchungsdaten kann gefälscht sein. Ein kurzer Kontrollanruf beim Hotel kann verhindern, dass aus der Urlaubsfreude ein finanzieller Schaden wird.