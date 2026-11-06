30 Überweisungen, kein Gewinn: Österreicher fällt auf dreiste Betrugsmasche herein

Ein Chat auf WhatsApp, ein Berater ohne Gesicht, 30 Überweisungen. Für einen 54-jährigen Österreicher bleibt der Gewinn nur eine Zahl am Bildschirm.

Auf einen schweren Anlagebetrug im Internet ist ein 54-jähriger Österreicher hereingefallen. Der Kontakt entstand über eine Website, die Gespräche liefen danach via WhatsApp. Mehrfach wurde Geld ins Ausland überwiesen, eine Auszahlung blieb aus.

Im Jahr 2023 stieß der Mann auf eine Internetseite, über die er mit einem unbekannten Täter in Verbindung trat. Dieser gab sich als Anlageberater aus. Danach überwies das Opfer immer wieder Beträge auf verschiedene Konten in Deutschland, der Schweiz und England.

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Verständigt wurde sich ausschließlich über Nachrichten und Telefonate auf WhatsApp. Bis 2026 summierten sich die Zahlungen auf 30 Überweisungen, deren Gesamtbetrag im mittleren fünfstelligen Eurobereich lag. Zwischendurch verlangte der Mann einen Teil seines angeblichen Gewinns.

Ausbleibende Auszahlung

Der Täter machte eine Auszahlung von einer weiteren Einzahlung abhängig. Nach dieser zusätzlichen Überweisung kam dennoch kein Geld zurück. Daraufhin wandte sich das Opfer an die Polizei und erstattete Anzeige.

Typische Betrugsmerkmale

Der Fall zeigt typische Merkmale betrügerischer Online-Plattformen. Dem Anbieter fehlte die Lizenz einer anerkannten Finanzaufsicht, oft gab es auch kein Impressum und keine klaren Unternehmensangaben. In Aussicht gestellt wurden unrealistisch hohe, rasche und angeblich risikofreie Gewinne.

Anfangs wirkte der Ansprechpartner professionell und hilfsbereit, auf kritische Fragen reagierte er hingegen ausweichend oder aggressiv. Nach der Registrierung wurde massiv auf eine Einzahlung gedrängt, teils mit rascher Kontaktaufnahme.

Im Benutzerkonto schienen die Gewinne stetig zu wachsen, obwohl in Wahrheit kein echter Handel stattfand.

Dazu kamen Schwierigkeiten bei Auszahlungen, die ignoriert, verzögert oder an neue Gebühren und Bedingungen geknüpft wurden.