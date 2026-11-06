KI statt Werkstatt: 27-Jähriger fälscht Pickerl und landet vor Gericht

Das Pickerl entsteht am Computer, die Beute landet im Rucksack. Vor Gericht in Feldkirch kommt für einen 27-Jährigen alles ans Licht.

Ein 27-Jähriger ist am Landesgericht Feldkirch wegen Urkundenfälschung und Diebstahls schuldig gesprochen worden. Er erhielt zehn Monate bedingte Haft und eine Geldstrafe von 6.000 Euro. Der Mann hatte ein mit KI erstelltes Pickerl verwendet und zwei Diebstähle begangen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Prozess fand am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch statt. Die Begutachtungsplakette hatte der Angeklagte am Computer mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz angefertigt und danach auf sein Auto geklebt. Er legte ein Geständnis ab, zudem gab er zwei Taten in einem Supermarkt zu.

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Schwierige Phase

Anfangs behauptete der 27-Jährige, nur ein Mal gestohlen zu haben, beim zweiten Vorfall habe er die Ware bezahlt. Vor Gericht erzählte er von einer schwierigen Phase im Sommer. Damals sei er auf Drogenentzug gewesen und von Halluzinationen und Wahnvorstellungen geplagt worden. Etwa einen Monat lang habe es gedauert, bis er wieder zu sich gefunden habe.

Die Filialleiterin schilderte im Zeugenstand, auf den Überwachungsvideos sei deutlich zu erkennen, wie der Angeklagte Waren im Wert von rund 40 Euro in seinen Rucksack packte. Mit den Aufnahmen konfrontiert, gab er an, sich nicht erinnern zu können.

Das gefälschte Pickerl bezeichnete er als „blöde Entscheidung“. Ihm habe das Geld gefehlt, um das Auto ordnungsgemäß zur Begutachtung vorführen zu lassen. Er bereue seine Taten und versichere, sich zu bessern.

Urteil der Richterin

Trotz elf Vorstrafen wolle sie dem Angeklagten noch eine Chance geben, betonte die Richterin. Der Mann akzeptierte das Urteil.

Weil die Staatsanwältin keine Erklärung abgab, ist es noch nicht rechtskräftig.