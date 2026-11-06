Online-Buchung wird zur Falle: 93-Jähriger von zwei Frauen bestohlen

Die Buchung wirkt harmlos, der Besuch ist es nicht. Zwei Fremde stehen plötzlich bei einem 93-Jährigen im Haus, der Vermieter ahnt nichts.

In Spittal an der Drau haben sich zwei bisher unbekannte Frauen über eine Onlinebuchung Zutritt zur Wohnung eines 93-Jährigen verschafft. Sie stahlen Schmuck und ein Mobiltelefon.

Zunächst reservierten die beiden über ein Onlineportal eine Unterkunft im Bezirk Spittal an der Drau. Am Donnerstag gegen 18:00 Uhr meldeten sie sich telefonisch beim 62-jährigen Unterkunftgeber, der ihnen sagte, er sei nicht vor Ort.

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Dreister Diebstahl

Die Frauen gelangten daraufhin durch eine unversperrte Terrassentür in die Wohnung seines 93 Jahre alten Vaters. Sie verwickelten den Mann in ein Gespräch und ließen ihn danach in der Küche sitzen.

Während er dort saß, durchsuchten sie das Wohnhaus nach Dingen, die sich zu Geld machen ließen. Goldschmuck und ein Handy nahmen sie an sich, dann machten sie sich davon. Der entstandene Schaden bewegt sich im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Laufende Ermittlungen

Nach der Tat verschwanden die Täterinnen aus dem Haus.

Die Ermittlungen dauern an.