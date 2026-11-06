Tod am Hochsitz: Jäger erschießt sich unabsichtlich selbst

Die Drückjagd ist vorbei, der Ansitz 183 bleibt still. Was Kollegen im Wald bei Johanniskreuz fanden, beschäftigt jetzt die Staatsanwaltschaft.

Ein Jäger ist in der Pfalz bei einem Unfall ums Leben gekommen, davon gehen die Ermittler nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion aus. Der 48-Jährige dürfte sich mit seiner eigenen Flinte tödlich verletzt haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Passiert ist es während einer Drückjagd in einem Waldstück bei Johanniskreuz im Landkreis Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz. Die Behörden informierten am Donnerstag über den Stand der Ermittlungen und stützten sich dabei auf das vorläufige Obduktionsergebnis.

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Fund am Ansitz

Der Jäger befand sich auf dem Ansitz Nummer 183, etwa 30 Meter von einem Waldweg entfernt. Zwei Jagdkollegen wollten ihn nach dem Ende der Drückjagd abholen und fanden ihn regungslos vor.

Alle Versuche, den Mann wiederzubeleben, blieben erfolglos. Die Behörden leiteten ein Todesermittlungsverfahren ein.

Obduktion liefert Hinweise

Nach der Obduktion stuft die Staatsanwaltschaft den Fall als tödlichen Jagdunfall ein. „Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht“, erklärten die Behörden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stammen die Schüsse aus der eigenen doppelläufigen Flinte des Mannes.

Denkbar ist, dass die Waffe unten abgestellt war oder zu Boden fiel. Eine Erschütterung soll den Schuss unbeabsichtigt ausgelöst haben. Die Gerichtsmedizin beschrieb den Verlauf so: „Zwei Kugeln trafen den Mann von unten in die Seite des Körpers und traten oben am Hals wieder aus“.