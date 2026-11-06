Trump kündigt „großes Abkommen“ an: Es könnte ganz Europa betreffen

Ein Kreml-Gesandter im Weißen Haus, eine Feuerpause dank der First Lady und ein Versprechen, das weit über Kiew hinausreichen soll.

US-Präsident Donald Trump (80) stellt nach einem Treffen mit dem Kreml-Unterhändler Kirill Dmitriev (51) ein „großes Abkommen“ in Aussicht, das über die Ukraine hinaus Europa betreffen könnte. Dem Weißen Haus zufolge geht eine begrenzte Waffenruhe in Oleschky auf die Vermittlung von Melania Trump (56) zurück. Für kommende Woche sind dreiseitige Gespräche in Abu Dhabi angesetzt.

Im Weißen Haus bestätigte Trump die Begegnung mit Dmitriev, Einzelheiten nannte er jedoch nicht. „Es wird ein großes Abkommen sein.“ Zudem erklärte er: „Es wird mehr als nur die Ukraine betreffen, und ich könnte sogar sagen, dass es ganz Europa betreffen könnte.“

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Mit den nach Washington gereisten ukrainischen Vertretern hat Trump nach eigener Aussage nicht gesprochen. Bereits am Mittwoch hatte er im Oval Office ein Dekret unterzeichnet, mit dem er das historische Büro zum Nationaldenkmal erklären will.

Melanias Vermittlung

First Lady Melania Trump (56) empfing am Donnerstag sowohl Kirill Dmitriev als auch die beiden ukrainischen Vertreter David Arachamija (47), Fraktionschef der Präsidentenpartei, und Dmytro Lubinez (45), den Menschenrechtsbeauftragten. Im Mittelpunkt stand die begrenzte Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky.

Nach Darstellung des Weißen Hauses hatte Melania Trump diese Feuerpause vermittelt. Sie war vergangene Woche von Dienstag bis Sonntagabend in Kraft. Russland und die Ukraine bedankten sich dafür mehrfach bei der First Lady.

Diplomatische Bemühungen

Für Trump bildet das Treffen mit Dmitriev einen weiteren Schritt im Bemühen, den seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Die USA verstehen sich dabei als Vermittler zwischen Moskau und Kiew. Einen entscheidenden Durchbruch kann der Präsident bislang nicht vorweisen.

Seine Annäherung an Russland in Form eines Diesel-Deals mit Russlands Präsident Wladimir Putin (74) trug ihm zuletzt in den USA Kritik ein. Schon kommende Woche sollen in Abu Dhabi Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA zu dreiseitigen Gesprächen zusammenkommen. Offen ließ Trump, ob sich dahinter bereits jenes „große Abkommen“ verbirgt.