Oleshky-Waffenruhe verhandelt: Melania Trump erhält Staatsorden

Zeitweise schweigen in Oleschky die Waffen. Nun ehrt Kiev eine Frau, die dafür im Hintergrund die Fäden gezogen haben soll.

Die USA haben vor wenigen Tagen eine lokale Waffenruhe in der Frontstadt Oleschky angekündigt, die humanitäre Hilfe und Evakuierungen möglich machen sollte. Wolodymyr Selenskyj hat Melania Trump dafür nun mit einem ukrainischen Staatsorden ausgezeichnet.

Vermittlung durch Washington

Die humanitäre Feuerpause geht auf eine Initiative des Weißen Hauses zurück. Nach Darstellung der US-Regierung hat First Lady Melania Trump die lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kyjiw persönlich vermittelt. Papst Leo XIV. wiederum bat in einem Telefonat Russlands Präsidenten Wladimir Putin um Hilfe für Oleschky.

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Die Evakuierung der Zivilisten wurde am Sonntag abgeschlossen. Es war die längste lokale Waffenruhe seit Kriegsbeginn.

Präsident Selenskyj verlieh Melania Trump den Orden der Fürstin Olga erster Klasse. Mit dieser Auszeichnung werden Frauen für besondere Verdienste im karitativen oder gesellschaftlichen Bereich geehrt. Im Dekret wird ihr ein „bedeutender persönlicher Beitrag zur humanitären Unterstützung der Ukraine, ihr aktives Engagement für Menschenrechte und wohltätige Aktivitäten zum Schutz ukrainischer Kinder“ zugeschrieben.

Ukrainische Reaktionen

David Arachamija, Fraktionsvorsitzender von Selenskyjs Partei, schrieb auf Telegram: „Das ist die größte Deeskalation seit 2022.“ Außerdem erklärte er: „Jede solche Anstrengung zur Deeskalation bringt den lang erwarteten Frieden näher.“ Außenminister Andrij Sybiha bezeichnete die Waffenruhe als vertrauensbildende Maßnahme: „Wenn wir in Oleschky Ergebnisse sehen, kann dies den Weg für weitere Schritte im Friedensprozess ebnen.“