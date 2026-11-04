Pension aus Bosnien? Dieser Fehler kann die Zahlung stoppen

Wer in Österreich lebt und eine Pension aus Bosnien bezieht, sollte jetzt seine Unterlagen prüfen. Bei der Lebensbestätigung zählt ein Detail, das sich leicht übersehen lässt.

Es geht um die „Potvrda o životu“, die Lebensbestätigung für den Pensionsträger der Föderation Bosnien und Herzegowina, den FZ MIO/PIO. Er verlangt von betroffenen Beziehern im Ausland einen aktuellen Nachweis. Für Menschen mit Wohnsitz in Österreich gilt die Aufforderung ebenfalls. Fehlt die Bestätigung, wird die Auszahlung ausgesetzt.

Bei der Lebensbestätigung zählen zwei Termine

Wer das Papier besonders früh erledigt hat, kann ausgerechnet damit ein Problem bekommen: Bestätigungen mit einem Beglaubigungsdatum vor dem 1. November 2026 werden nicht akzeptiert. Das geht aus der Mitteilung des FZ MIO/PIO vom September hervor.

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Für den Nachweis gelten diese Vorgaben:

• Beglaubigung: ab 1. November 2026

• Vorlage: spätestens bis 31. Dezember 2026

• Versand: ausgefüllt und beglaubigt im Original per Post an die zuständige Dienststelle

Ein bloßer Scan erfüllt diese Vorgabe nicht. Schicke das Original rechtzeitig ab und gleiche die Empfängeradresse mit deinen Unterlagen ab. Auf eine vermeintlich ausreichende Postaufgabe am letzten Tag solltest du dich nicht verlassen.

Wo du die Bestätigung in Österreich bekommst

Das allgemeine Formular nennt unter anderem Pensionsträger, die Wohnsitzgemeinde, Notare und diplomatische Vertretungen Bosniens als bestätigende Stellen. Auch ein Pflegeheim oder Krankenhaus ist vorgesehen, wenn die betroffene Person dort untergebracht ist. Eine Bestätigung durch eine Bank oder einen Pensionistenverein wird nicht anerkannt.

In Wien stellen die Magistratischen Bezirksämter Lebensbescheinigungen aus. Laut Stadt sind persönliches Erscheinen, ein Lichtbildausweis und gegebenenfalls das Anforderungsschreiben nötig. Die Verwaltungsabgabe beträgt 5 Euro.

Kläre vor dem Weg zum Amt, ob dort das konkrete Formular bestätigt wird und welche Fassung dein Pensionsträger benötigt. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich kommen kann, soll sich laut Stadt telefonisch an das zuständige Bezirksamt wenden.

Das Formular genauer lesen

Beim FZ MIO/PIO gibt es mehrere Sprachfassungen. Das allgemeine Formular enthält neben dem amtlichen Teil eine eigene Erklärung zu Beschäftigung beziehungsweise selbständiger Tätigkeit und Wiederheirat. Dieser Erklärungsteil wird unterschrieben; die amtliche Lebensbestätigung braucht zusätzlich die vorgesehene Bestätigung mit Datum, Stempel und Unterschrift.

Auch die deutschsprachige Fassung sollte man vollständig lesen: Darin stehen bereits formulierte Aussagen, wonach eine Witwe oder ein Witwer nicht wieder geheiratet habe und in keinem Arbeitsverhältnis stehe.

Unterschreibe keine Aussage, die auf dich nicht zutrifft. Frage in diesem Fall beim zuständigen Träger nach, welches Formular und welche Angaben erforderlich sind.

Warum die Erleichterung ab 2027 hier nicht automatisch hilft

Vielleicht hast du bereits gehört, dass der Nachweis künftig entfallen soll. Dabei kommt es auf die Zahlungsrichtung an.

Die österreichische Pensionsversicherung kündigt ab 2027 eine Erleichterung für Menschen an, die in Bosnien und Herzegowina wohnen und sowohl eine österreichische Pension als auch eine Rente aus BiH beziehen. Für diese Gruppe soll die jährliche Vorlage nicht mehr nötig sein.

Wer hingegen in Österreich lebt und Geld vom bosnischen Träger erhält, befindet sich in einer anderen Situation. Aus der österreichischen Ankündigung lässt sich keine Befreiung von dessen aktueller Aufforderung ableiten. Ein individuelles Schreiben solltest du deshalb weiterhin beachten.

Auch beim zweiten bosnischen Träger genau hinsehen

Eine Pension aus Bosnien kann auch vom Fonds PIO der Republika Srpska kommen. Dieser hat im Oktober ebenfalls zur Vorlage einer Lebensbestätigung bis Jahresende aufgerufen, damit die Zahlung 2027 weiterlaufen kann. Österreich gehört nicht zu den dort genannten Wohnsitz-Ausnahmen.

Verwende die Unterlagen deines zuständigen Fonds. Die Novembervorgabe des FZ MIO/PIO lässt sich nicht automatisch auf den anderen Träger übertragen. Wer mehrere Pensionen bekommt, muss die jeweiligen Anforderungen getrennt prüfen.

Diese vier Punkte vor dem Versand prüfen

• Zahlstelle: Welcher Träger steht auf dem Bescheid oder der Zahlungsmitteilung?

• Formular: Sind die Angaben vollständig und alle Erklärungen richtig?

• Bestätigung: Sind Datum, Stempel und Unterschrift der vorgesehenen Stelle vorhanden?

• Empfänger: Geht das Original an die zuständige Dienststelle?

Bewahre eine Kopie und den Versandbeleg auf. Wenn du Eltern oder Großeltern bei der Behördenpost hilfst, prüft das Formular gemeinsam: Entscheidend ist, dass der richtige Nachweis beim richtigen Träger ankommt.