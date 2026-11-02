Rückkehr in die Heimat: Diese Pensionsfallen übersehen viele Gastarbeiter

Viele Menschen aus Bosnien und Herzegowina und Serbien haben Jahrzehnte in Österreich gearbeitet und denken im Ruhestand über eine Rückkehr nach. Ab 2027 fällt für einen Teil von ihnen eine lästige Pflicht weg. Doch wer dauerhaft umzieht, sollte vorher genau prüfen, welche Leistungen tatsächlich mitgehen und welche nicht.

Die österreichische Pension verschwindet nicht, nur weil jemand seinen Lebensmittelpunkt nach Bosnien und Herzegowina oder Serbien verlegt. Grundsätzlich kann sie auch ins Ausland weiterbezahlt werden. Genau hier beginnt aber der Teil, den viele Familien unterschätzen. Denn Pension, Ausgleichszulage, Pflegegeld, Krankenversicherung und Steuer folgen nicht denselben Regeln.

Für Zehntausende Menschen ist das keine theoretische Frage. Rund 26.000 österreichische Pensionen werden monatlich nach Serbien überwiesen, mehr als 18.000 nach Bosnien und Herzegowina. Damit fließen jeden Monat mehr als 44.000 österreichische Pensionszahlungen in diese beiden Länder. Ein großer Teil betrifft jene Generation, die einst zum Arbeiten nach Österreich kam und heute längst im Ruhestand ist.

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Für Zehntausende ändert sich ab 2027 etwas

Der aktuelle Anlass betrifft die sogenannte Lebensbestätigung. Wer seine österreichische Pension ins Ausland erhält, muss in vielen Fällen regelmäßig nachweisen, dass er noch lebt. Für Pensionistinnen und Pensionisten mit Wohnsitz in Bosnien und Herzegowina oder Serbien ist diese amtlich beglaubigte Bestätigung im Jahr 2026 noch erforderlich.

Ab 2027 soll sich das für eine wichtige Gruppe ändern. Österreich hat mit beiden Staaten einen elektronischen Datenaustausch für Pensionshöhen und Sterbedaten vereinbart. Wer sowohl eine österreichische Pension als auch eine Pension aus Bosnien und Herzegowina beziehungsweise Serbien bezieht, soll die jährliche Lebensbestätigung dann nicht mehr vorlegen müssen. Der Datenaustausch übernimmt diese Kontrolle elektronisch.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Lebensbestätigung ab 2027 für jeden österreichischen Pensionisten in Bosnien oder Serbien automatisch wegfällt. Die Pensionsversicherung nennt ausdrücklich jene Personen, die eine österreichische und zusätzlich eine Pension aus dem jeweiligen Wohnortstaat beziehen.

Die österreichische Pension kann grundsätzlich mit

Wer nach der Pensionierung dauerhaft zurückzieht, verliert seine österreichische Alterspension nicht allein durch den Wohnsitzwechsel. Die Pension kann grundsätzlich auf ein ausländisches Konto überwiesen werden. Der neue Wohnsitz muss der Pensionsversicherung allerdings bekannt gegeben werden und für die Direktüberweisung auf ein ausländisches Konto sind die entsprechenden Bankdaten notwendig.

Für Familien, die seit Jahrzehnten zwischen Österreich und dem Balkan leben, ist das ein wichtiger Punkt. Viele besitzen noch ein Haus oder eine Wohnung im Herkunftsort und verbringen bereits vor der Pension mehrere Monate pro Jahr dort. Ein dauerhafter Umzug ist rechtlich aber etwas anderes als ein längerer Urlaub. Sobald sich der gewöhnliche Aufenthalt und der tatsächliche Lebensmittelpunkt verlagern, können andere österreichische Leistungen betroffen sein.

Arbeitsjahre in beiden Ländern gehen nicht verloren

Viele Angehörige der ersten Gastarbeitergeneration haben nicht ihr gesamtes Erwerbsleben in Österreich verbracht. Manche arbeiteten zunächst in Jugoslawien, später Jahrzehnte in Österreich und sammelten damit Versicherungszeiten in mehreren Staaten. Österreich hat mit Bosnien und Herzegowina sowie Serbien Sozialversicherungsabkommen, die solche Fälle regeln.

Für die Frage, ob ein Pensionsanspruch besteht, können Versicherungszeiten aus den beteiligten Staaten berücksichtigt werden. Das bedeutet aber nicht, dass daraus eine einzige gemeinsame Pension wird. Jeder Staat berechnet grundsätzlich jenen Teil der Pension, der auf die dort erworbenen Versicherungszeiten entfällt.

Ein einfaches Beispiel zeigt das Prinzip. Wer 25 Jahre in Österreich und weitere 12 Jahre in Bosnien oder Serbien gearbeitet hat, kann die Zeiten für bestimmte Anspruchsvoraussetzungen zusammen berücksichtigen lassen. Österreich zahlt aber nicht so, als wären alle 37 Jahre in Österreich gearbeitet worden. Der österreichische und der ausländische Versicherungsträger berechnen jeweils ihren eigenen Anteil.

Die größte Falle steckt oft nicht in der Pension

Besonders wichtig wird es bei niedrigen Pensionen. Viele Menschen sprechen von einer österreichischen Mindestpension. Rechtlich gibt es aber keine eigene Mindestpension. Gemeint ist meist die Ausgleichszulage, die eine niedrige Pension bis zu einem gesetzlich festgelegten Mindesteinkommen ergänzt.

2026 liegt der Richtsatz für Alleinstehende bei 1.308,39 Euro monatlich, für Ehepaare oder eingetragene Partner im gemeinsamen Haushalt bei 2.064,12 Euro. Entscheidend ist jedoch eine Voraussetzung, die bei einer Rückkehr auf den Balkan schnell zum Problem werden kann. Für die Ausgleichszulage ist ein rechtmäßiger und gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich erforderlich.

Wer seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft nach Bosnien und Herzegowina oder Serbien verlegt, kann deshalb die Ausgleichszulage verlieren, obwohl die eigentliche österreichische Pension weiterhin überwiesen wird. Gerade vor einem Umzug sollte deshalb geprüft werden, welcher Teil des derzeitigen monatlichen Betrags tatsächlich Pension und welcher Teil eine Ausgleichszulage ist.

Auch beim Pflegegeld kann der Umzug teuer werden

Noch sensibler wird die Entscheidung im höheren Alter. Österreichisches Pflegegeld setzt grundsätzlich einen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich voraus. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es bei einem Wohnsitz in einem EU Staat, im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz weiterbezahlt werden. Bosnien und Herzegowina sowie Serbien gehören jedoch nicht zu diesem Raum.

Wer Pflegegeld bezieht und seinen gewöhnlichen Aufenthalt dauerhaft nach Bosnien oder Serbien verlegt, sollte daher unbedingt vor dem Umzug mit dem zuständigen Versicherungsträger klären, welche Folgen das hat. Für eine Familie kann der mögliche Verlust dieser Leistung finanziell wesentlich schwerer wiegen als jede Erleichterung bei der Lebensbestätigung.

Krankenversicherung muss vor der Rückkehr geklärt werden

Auch bei der Krankenversicherung gibt es keine einfache Antwort, die für alle gilt. Bosnien und Herzegowina und Serbien haben Sozialversicherungsabkommen mit Österreich. Wer im Wohnortstaat ebenfalls eine Pension erhält, kann dort aufgrund der jeweiligen Regeln krankenversichert sein.

Wer dagegen ausschließlich eine österreichische Pension bezieht, kann unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin über Österreich abgesichert sein. Die medizinischen Leistungen werden dann im Wohnortstaat über den dort zuständigen Träger nach den dort geltenden Regeln erbracht. Welche Konstellation gilt, hängt also davon ab, welche Pensionen jemand bezieht und wo der gewöhnliche Aufenthalt liegt.

Gerade deshalb sollte eine Rückkehr nicht allein unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, dass das Leben in Bosnien oder Serbien günstiger sein kann. Entscheidend ist auch, welche Absicherung nach dem Umzug tatsächlich besteht.

Auch bei der Steuer sind Bosnien und Serbien nicht gleich

Eine weitere häufige Annahme lautet, dass die österreichische Pension nach dem Umzug einfach nur noch im neuen Wohnsitzstaat versteuert wird. So pauschal stimmt das nicht. Österreich hat mit Bosnien und Herzegowina und mit Serbien jeweils ein Doppelbesteuerungsabkommen, die Regeln unterscheiden sich aber je nach Staat und Art der Pension.

Bei Pensionen aus früherer unselbstständiger Arbeit können andere Regeln gelten als bei bestimmten Pensionen aus dem öffentlichen Dienst oder der gesetzlichen Sozialversicherung. Wer seinen Wohnsitz dauerhaft verlegt, sollte deshalb vorab klären, wo die konkrete Pension steuerpflichtig wird und wie eine mögliche Doppelbesteuerung vermieden wird.

Von der Gastarbeiterroute zur Pensionsüberweisung

Hinter den Regeln steckt eine Entwicklung, die weit über Bürokratie hinausgeht. In den 1960er und 1970er Jahren kamen Zehntausende Menschen aus Jugoslawien zum Arbeiten nach Österreich. Viele glaubten damals, einige Jahre zu bleiben und anschließend zurückzukehren.

Aus wenigen Jahren wurden Jahrzehnte. Kinder wurden in Österreich geboren, Familien bauten sich hier ein Leben auf und gleichzeitig blieb im Herkunftsort oft ein Haus, Grundstück oder ein Teil der Familie zurück. Heute hat sich die Richtung der damaligen Gastarbeiterroute teilweise umgekehrt. Statt Arbeitskräften fließen nun jeden Monat zehntausende österreichische Pensionen nach Bosnien und Serbien.

Vor dem Umzug sollte nicht nur die Pension geprüft werden

Wer nach Jahrzehnten in Österreich tatsächlich zurückkehren möchte, sollte deshalb nicht nur fragen, wie hoch die österreichische Pension ist. Ebenso wichtig ist, ob eine Ausgleichszulage im derzeitigen Betrag steckt, ob Pflegegeld bezogen wird, welcher Staat für die Krankenversicherung zuständig ist, wie eine zweite Pension aus Bosnien oder Serbien berücksichtigt wird und wo die Pension künftig versteuert werden muss.

Auch die neue Regel ab 2027 sollte vorab geprüft werden. Wer eine österreichische und zusätzlich eine bosnische beziehungsweise serbische Pension bezieht, profitiert vom elektronischen Datenaustausch und soll keine jährliche Lebensbestätigung mehr einreichen müssen. Für andere Konstellationen kann die Nachweispflicht weiterhin bestehen.

Die Rückkehr in die alte Heimat kann nach einem langen Arbeitsleben in Österreich ein verständlicher Wunsch sein. Finanziell sollte die Entscheidung aber erst fallen, wenn klar ist, was von Pension, Zusatzleistungen und Versicherungsschutz nach dem Umzug tatsächlich bleibt.