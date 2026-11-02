25 Stunden im Vertrag, mehr im Dienstplan: Das solltest du prüfen

Im Vertrag stehen 25 Stunden, im Dienstplan werden es regelmäßig mehr. Das kann Folgen für Zuschläge und Weihnachtsgeld haben. Während die Politik über ein Recht auf Stundenaufstockung diskutiert, lohnt sich für Beschäftigte schon jetzt ein genauer Blick auf die Abrechnung.

Eine Kollegin fällt aus, das Geschäft ist voll, ein zusätzlicher Dienst muss besetzt werden: Wer Teilzeit arbeitet, kann trotzdem regelmäßig länger im Betrieb stehen als ursprünglich vereinbart. Die zusätzlichen Stunden bringen zwar Geld oder Freizeit. Doch sie werfen eine wichtige Frage auf: Wenn der höhere Arbeitsbedarf dauerhaft besteht, warum bleibt der Vertrag unverändert?

Was sich bei Teilzeit ändern soll

Am 3. November beschäftigt sich der Sozialausschuss erneut mit einem Antrag der Grünen zur Stundenaufstockung. Er soll Teilzeitbeschäftigten ermöglichen, einen höheren vertraglichen Stundenumfang einzufordern, wenn sie regelmäßig deutlich mehr arbeiten.

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Der Vorschlag nennt eine konkrete Schwelle: Wird die vereinbarte Wochenarbeitszeit im maßgeblichen Zeitraum durchschnittlich um mindestens 20 Prozent überschritten, soll eine entsprechende Aufstockung verlangt werden können. Ohne kollektivvertragliche Durchrechnungsvereinbarung sieht der Antrag einen Beobachtungszeitraum von sechs Monaten vor.

Ein vereinfachtes Beispiel: Aus durchschnittlich 30 tatsächlich geleisteten Stunden bei einem 25-Stunden-Vertrag könnte unter den vorgeschlagenen Voraussetzungen ein Anspruch auf einen entsprechend höheren Vertragsumfang entstehen.

Das ist allerdings eine politische Forderung. Der Antrag schafft noch keinen neuen gesetzlichen Anspruch. Auch eine angenommene parlamentarische Entschließung würde die dafür notwendige Gesetzesänderung nicht ersetzen.

Zusätzliche Stunden sind nicht immer Überstunden

Für die aktuelle Abrechnung ist zunächst entscheidend, welche Art zusätzlicher Arbeit vorliegt.

Bei Teilzeit spricht man grundsätzlich von Mehrarbeit, wenn die vereinbarte Arbeitszeit überschritten wird, aber noch keine Überstunden entstehen. Für solche Mehrarbeitsstunden gilt grundsätzlich ein Zuschlag von 25 Prozent zum Normallohn.

Auch Teilzeitbeschäftigte können echte Überstunden leisten, etwa bei Überschreitung der maßgeblichen täglichen Normalarbeitszeit. Dafür gebührt grundsätzlich ein Zuschlag von mindestens 50 Prozent. Arbeitszeitmodell, Verteilung und Kollektivvertrag müssen dabei berücksichtigt werden.

Die Rechnung „Unter 40 Wochenstunden gibt es niemals Überstunden“ stimmt deshalb nicht.

Wann der Zuschlag entfallen kann

Nicht jede zusätzliche Stunde bringt automatisch 25 Prozent mehr Geld.

Wird vereinbarter Zeitausgleich innerhalb des Kalendervierteljahres oder eines anderen festgelegten Dreimonatszeitraums im Verhältnis eins zu eins konsumiert, kann der Mehrarbeitszuschlag entfallen. Auch bei Gleitzeit und aufgrund kollektivvertraglicher Bestimmungen bestehen Besonderheiten.

Eine weitere Ausnahme betrifft die Differenz zwischen einer kollektivvertraglich verkürzten Wochenarbeitszeit und der gesetzlichen Normalarbeitszeit von 40 Stunden. Sind diese Differenzstunden für Vollzeitkräfte zuschlagsfrei oder mit einem geringeren Zuschlag geregelt, wirkt sich das im entsprechenden Umfang auch bei Teilzeit aus.

Entscheidend sind deshalb Vertrag, Kollektivvertrag, Zeitkonto und tatsächliche Abrechnung zusammen.

Was 20 zusätzliche Stunden ausmachen können

Ein ausdrücklich hypothetisches Rechenbeispiel zeigt die Größenordnung. Angenommen, jemand erhält 15 Euro brutto pro Stunde und leistet in einem Monat 20 auszuzahlende Mehrarbeitsstunden. Für sämtliche Stunden gilt der Zuschlag von 25 Prozent; eine Ausnahme liegt nicht vor.

Position

Betrag brutto

20 Stunden zu jeweils 15 Euro

300 Euro

Zuschlag von 25 Prozent

75 Euro

Gesamtvergütung der Mehrarbeit

375 Euro

Wer in dieser Konstellation nur 300 Euro erhält, sollte die Abrechnung prüfen lassen. Das Beispiel bedeutet aber nicht, dass allen Teilzeitkräften pauschal 75 Euro fehlen. Bei vereinbartem Zeitausgleich oder anderen anwendbaren Regeln kann die Rechnung anders aussehen.

Warum jetzt das Weihnachtsgeld wichtig wird

Gerade vor der Auszahlung der Weihnachtsremuneration lohnt sich eine zusätzliche Kontrolle: Regelmäßig geleistete Mehrarbeit muss bei Sonderzahlungen grundsätzlich berücksichtigt werden, soweit sie nicht als Zeitausgleich konsumiert wurde.

Ob eine Sonderzahlung zusteht und wie sie berechnet wird, hängt insbesondere vom Kollektivvertrag oder einer entsprechenden vertraglichen Grundlage ab. Auch der relevante Berechnungszeitraum kann unterschiedlich geregelt sein.

Wer regelmäßig zusätzliche Stunden ausbezahlt bekommt, sollte deshalb prüfen, ob diese bei der Bemessung des Weihnachtsgeldes berücksichtigt wurden. Ein einzelner zusätzlicher Dienst ist dabei anders zu beurteilen als laufende Mehrarbeit.

Ein höheres Weihnachtsgeld setzt also nicht zwingend voraus, dass zuvor der Stundenumfang im Vertrag erhöht wurde.

Mehr Vertragsstunden bedeuten nicht automatisch mehr Gesamtlohn

Eine Aufstockung kann verlässlicheres Einkommen und bessere Planbarkeit schaffen. Trotzdem verdient ein Detail Aufmerksamkeit: Werden bisherige Mehrstunden zu regulären Vertragsstunden, können dafür bisher bezahlte Zuschläge wegfallen.

Ein vereinfachter Wochenvergleich mit unverändertem Stundenlohn von 15 Euro verdeutlicht das:

Modell

Wochenbetrag brutto

25 Vertragsstunden plus fünf Mehrstunden mit 25 Prozent Zuschlag

468,75 Euro

30 Vertragsstunden ohne zusätzliche Mehrarbeit

450 Euro

Das Beispiel unterstellt, dass alle fünf Zusatzstunden tatsächlich zuschlagspflichtig sind. Es ist keine vollständige Lohnabrechnung.

Der Vorteil des größeren Vertrags liegt hier im garantierten höheren Grundumfang. Wer aufstockt, sollte deshalb auch über das Gesamtentgelt sprechen und nicht nur die neue Stundenzahl betrachten.

Für die Pension zählt mehr als die Vertragszahl

Ein verbreitetes Missverständnis betrifft die spätere Pension: Ordnungsgemäß abgerechnete, beitragspflichtige Mehrarbeitsbezüge werden grundsätzlich bei den Beitragsgrundlagen berücksichtigt.

Es wäre daher falsch, pauschal zu behaupten: „Du arbeitest 30 Stunden, aber für die Pension zählen nur deine 25 Vertragsstunden.“

Entscheidend sind das beitragspflichtige Entgelt und dessen korrekte Erfassung. Eine Vertragsaufstockung allein garantiert deshalb auch keine höhere Pension als ein Arbeitsverhältnis mit entsprechend bezahlter Mehrarbeit.

Diese Unterlagen solltest du vergleichen

Beschäftigte können ihre Situation mit wenigen Unterlagen besser einschätzen:

Arbeitsvertrag: Welcher Stundenumfang wurde vereinbart?

Welcher Stundenumfang wurde vereinbart? Zeitaufzeichnungen: Wann wurde tatsächlich gearbeitet, welche Pausen wurden genommen?

Wann wurde tatsächlich gearbeitet, welche Pausen wurden genommen? Lohnabrechnung: Wie wurden zusätzliche Stunden und Zuschläge verrechnet?

Wie wurden zusätzliche Stunden und Zuschläge verrechnet? Zeitkonto: Welche Stunden wurden durch Freizeit ausgeglichen?

Welche Stunden wurden durch Freizeit ausgeglichen? Sonderzahlung: Welche regelmäßigen Bezüge flossen in die Berechnung ein?

Im Anwendungsbereich des Arbeitszeitgesetzes können Beschäftigte einmal monatlich die kostenfreie Übermittlung ihrer Arbeitszeitaufzeichnungen nachweislich verlangen.

Offene Entgeltansprüche sollten rasch geprüft und rechtzeitig schriftlich geltend gemacht werden. Kollektivverträge und Arbeitsverträge können kurze Verfallsfristen enthalten.

Wer regelmäßig mehr arbeitet, muss deshalb nicht erst auf eine politische Reform warten, um seine Abrechnung kontrollieren zu lassen. Der erste Schritt ist der Vergleich zwischen vereinbarter Arbeitszeit, tatsächlich geleisteten Stunden und dem Geld, das dafür auf dem Konto landet.