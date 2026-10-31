Ständig einspringen im Handel? Diese Rechte hast du schon heute

Ein freier Nachmittag, dann kommt die Bitte aus der Arbeit: Kannst du doch übernehmen? Bei den Verhandlungen für Österreichs Handelsangestellte geht es jetzt auch darum, was solche Flexibilität wert ist. Manche Ansprüche bestehen bereits heute, andere müssen erst erkämpft werden.

Wer kurzfristig eine Schicht übernimmt, muss möglicherweise die Kinderbetreuung ändern, eine zusätzliche Fahrt organisieren oder einen privaten Termin absagen. Selbst wenn die Wochenstunden gleich bleiben, kann der Alltag durcheinandergeraten. Genau hier setzt eine Forderung der Gewerkschaft an: Kurzfristiges Einspringen soll extra abgegolten werden.

Was beim Handels KV auf dem Tisch liegt

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Am 3. November 2026 verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaft weiter über den Kollektivvertrag für rund 420.000 Handelsangestellte. Die erste Runde am 22. Oktober blieb ohne Einigung.

Die GPA verlangt 3,8 Prozent mehr Gehalt, Zuschläge für Mehrarbeit ab der ersten Stunde und für kurzfristiges Einspringen. Dazu kommen eine verbindliche Fünf-Tage-Woche und ein leichterer Zugang zur sechsten Urlaubswoche. Wie hoch eine Einspringvergütung sein und welche Vorlaufzeit dafür zählen soll, geht aus der veröffentlichten Mitteilung noch nicht hervor.

GPA-Verhandlungsleiterin Linda Keizer formuliert das Ziel so: „Wir fordern eine faire Gehaltserhöhung, planbare Arbeitszeiten und echte Anerkennung für die Mehrleistung.“ Ein neuer Anspruch entsteht durch diese Forderungen allerdings noch nicht.

Mehr Stunden bedeuten nicht automatisch mehr Zuschlag

Für Beschäftigte ist eine Unterscheidung entscheidend: Mehrarbeit, Überstunden und eine verschobene Schicht sind verschiedene Dinge. Wer Teilzeit arbeitet und über das vereinbarte Ausmaß hinaus eingesetzt wird, leistet grundsätzlich Mehrarbeit, solange noch keine Überstunden vorliegen. Dafür können auch tägliche Arbeitszeitgrenzen maßgeblich sein.

Das Arbeitszeitgesetz sieht für Teilzeitmehrarbeit grundsätzlich einen Zuschlag von 25 Prozent vor. Es gibt jedoch Ausnahmen. Werden die Stunden innerhalb des Kalendervierteljahres oder eines anderen festgelegten Dreimonatszeitraums durch Freizeit im Verhältnis 1:1 ausgeglichen, kann der Zuschlag entfallen. Auch vereinbarte Arbeitszeitmodelle und kollektivvertragliche Regeln spielen eine Rolle.

Im Handel kommt eine Besonderheit dazu: Der Kollektivvertrag behandelt die 1,5 Stunden zwischen der normalen Vollzeitwoche von 38,5 Stunden und 40 Stunden grundsätzlich zuschlagsfrei. Diese Regel ist nach dem Arbeitszeitgesetz auch bei Teilzeitmehrarbeit zu berücksichtigen. Besondere Zuschläge, etwa für bestimmte Arbeitszeiten, sind zusätzlich zu prüfen.

Zuschlagsfrei heißt dabei nicht unbezahlt. Die geleisteten Stunden müssen dennoch korrekt vergütet oder durch vereinbarten Zeitausgleich abgegolten werden. Die Forderung nach einem Zuschlag ab der ersten Stunde betrifft somit ein System, in dem bereits Ansprüche, aber auch Ausnahmen bestehen.

Was vier Stunden zusätzlich wert sein können

Ein vereinfachtes Rechenbeispiel macht den Unterschied sichtbar: Bei angenommenen 15 Euro Bruttostundenlohn ergeben vier zusätzliche Stunden zunächst 60 Euro Grundvergütung. Sind alle vier Stunden zuschlagspflichtig, kommen bei 25 Prozent weitere 15 Euro dazu. Insgesamt wären es 75 Euro brutto.

Das ist eine Modellrechnung, kein festgelegter Handelsmindestlohn. Ob tatsächlich alle vier Stunden einen Zuschlag auslösen, hängt unter anderem vom Arbeitszeitmodell und einem möglichen Zeitausgleich ab. Aus dem Beispiel lässt sich deshalb keine pauschale Nachzahlung ableiten.

Anders liegt der Fall, wenn eine vereinbarte Fünfstundenschicht lediglich von Dienstag auf Donnerstag wandert. Wer insgesamt weiterhin 25 Wochenstunden arbeitet, hat dadurch allein keine fünf zusätzlichen Stunden geleistet. Trotzdem kann die Verschiebung Betreuungsprobleme oder zusätzliche Wege verursachen. Eine eigene Vergütung für kurzfristiges Einspringen würde genau diese Frage aufgreifen.

Darf der Chef den Dienstplan einfach ändern

Die Lage der Normalarbeitszeit und ihre Änderung sind grundsätzlich zu vereinbaren. Für eine einseitige Änderung gelten Voraussetzungen: Sie muss sachlich gerechtfertigt sein, grundsätzlich mindestens zwei Wochen vorher mitgeteilt werden und berücksichtigungswürdige Interessen der Beschäftigten beachten. Eine entgegenstehende Vereinbarung darf ebenfalls nicht vorliegen. Gesetzlich geregelte Ausnahmen von der Vorankündigungsfrist sind möglich.

Eine freiwillige Zustimmung zum Schichttausch ist daher etwas anderes als eine einseitige Anordnung. Auch Teilzeitbeschäftigte sind nicht automatisch jederzeit zu Mehrarbeit verpflichtet. Dafür braucht es unter anderem eine entsprechende Grundlage und erhöhten Arbeitsbedarf; berücksichtigungswürdige persönliche Interessen dürfen nicht entgegenstehen.

Bei einem Konflikt sollten Beschäftigte die konkrete Situation mit Betriebsrat, Arbeiterkammer oder Gewerkschaft prüfen lassen. Aus einer allgemeinen Regel lässt sich nicht jeder einzelne Dienstplanfall beantworten.

Warum die Arbeitgeber bremsen

Die Arbeitgeberseite verweist auf wirtschaftlich enge Spielräume. Chefverhandler Rainer Trefelik betont, Gehaltserhöhungen müssten von den Betrieben erwirtschaftet werden. Die Wirtschaftskammer nennt in ihrer Stellungnahme rückläufige Beschäftigung und steigende Arbeitslosigkeit im Handel. Ein Abschluss müsse auch Arbeitsplätze und Betriebe sichern.

Damit steht neben der Gehaltsfrage ein praktischer Konflikt im Raum: Betriebe müssen Ausfälle abdecken, Beschäftigte brauchen verlässliche freie Zeit. Wie beides künftig geregelt wird, ist Gegenstand der weiteren Verhandlungen.

Diese Unterlagen solltest du aufheben

Wer häufig zusätzlich arbeitet oder andere Schichten übernimmt, sollte ursprüngliche Dienstpläne, Änderungen und tatsächliche Arbeitszeiten dokumentieren. Wichtig sind auch der Zeitpunkt der Änderungsmitteilung, vereinbarter Zeitausgleich und die Abrechnung auf dem Lohnzettel.

So lässt sich prüfen, ob Stunden richtig erfasst und Zuschläge korrekt behandelt wurden. Regelmäßig geleistete Mehrarbeit kann außerdem für die Berechnung der Sonderzahlungen relevant sein. Mit der Prüfung sollte man nicht unnötig warten, weil für Ansprüche Verfallsfristen gelten können.

Ob künftig schon das kurzfristige Umplanen zusätzlich Geld bringt, ist noch offen. Ob die bereits geleisteten Stunden heute richtig abgerechnet werden, lässt sich dagegen schon jetzt überprüfen.