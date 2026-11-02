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Waffendrama

Pflegerin (23) mit Pistole bedroht: Cobra nimmt 63-Jährigen fest

Pflegerin (23) mit Pistole bedroht: Cobra nimmt 63-Jährigen fest
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Eine Pflegerin flüchtet in den Nebenraum und schreit um Hilfe. Wenig später rückt die Cobra aus. Die Hintergründe bleiben vorerst offen.

Mit einer Pistole hat ein 63-jähriger Oberösterreicher am Sonntagabend in Pischelsdorf am Engelbach die 23-jährige Pflegerin seiner Mutter bedroht. Die Spezialeinheit Cobra griff zu und nahm den Verdächtigen fest.

Der Mann zeigte sich mit der 23-jährigen Rumänin, die seine Mutter betreut, unzufrieden. Die Frau lief in einen anderen Raum und rief um Hilfe. Der Einsatz fand in Pischelsdorf am Engelbach im Bezirk Braunau statt.

Cobra-Einsatz

Der 63-Jährige holte seine Waffe hervor und bedrohte damit die Pflegerin. Die Cobra rückte daraufhin aus und setzte den Mann fest.

Offene Hintergründe

Über die Hintergründe der Tat liegen vorerst keine Erkenntnisse vor. Der Verdächtige ist bislang nicht straffällig geworden, die Pistole hatte er legal in seinem Besitz.

Wie die Staatsanwaltschaft Ried mitteilte, steht seine Einvernahme noch aus.

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