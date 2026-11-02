Heimat im Herzen: Drei von vier Zugewanderten wählen Österreich

Sie leben in Österreich, ihre Wurzeln liegen auf dem Balkan. Eine neue Erhebung zeigt, wohin das Herz der Menschen wirklich zieht.

Die Migrationserhebung 2026 liefert neue Daten, und die Aussage ist eindeutig: Wer in Bosnien und Herzegowina oder in Serbien zur Welt gekommen ist, fühlt sich mehrheitlich Österreich zugehörig, pflegt aber gleichzeitig eine enge Bindung an das Herkunftsland. Wie sich dieses Zugehörigkeitsgefühl im Alltag äußert, hängt von Sprache, Generationenfolge und Aufenthaltsdauer ab.

Laut den aktuellen Ergebnissen fühlen sich 77,8 Prozent der in Bosnien und Herzegowina Geborenen sowie 72,1 Prozent der in Serbien Geborenen Österreich zugehörig. Die emotionale Nähe zum Herkunftsland bleibt dennoch ausgeprägt. 51,5 Prozent der in Bosnien und Herzegowina Geborenen und 47,1 Prozent der in Serbien Geborenen geben an, auch mit ihrem Herkunftsland verbunden zu sein.

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Noch klarer zeichnet sich das Bild ab, sobald sich die Befragten festlegen müssen. Gefragt, welchem Staat sie sich eher zugehörig fühlen, nannten 74,7 Prozent der in Bosnien und Herzegowina Geborenen und 74,8 Prozent der in Serbien Geborenen Österreich. Jeweils rund ein Viertel gab dem Herkunftsland den Vorzug.

Wachsende Zugehörigkeit

Je länger die Menschen im Land leben, desto stärker wird ihr Zugehörigkeitsgefühl. Bei einer Aufenthaltsdauer von 1 bis unter 5 Jahren fühlen sich 66,4 Prozent eher Österreich zugehörig. Nach 5 bis 15 Jahren liegt der Wert bei 75,7 Prozent, bei mehr als 15 Jahren bei 82,4 Prozent.

Im Jahr 2025 lebten rund 612.000 Menschen mit Migrationshintergrund aus den nicht zur EU zählenden Nachfolgestaaten Jugoslawiens in Österreich. Rund 416.000 von ihnen gehören der ersten Generation an, etwa 196.000 kamen bereits in Österreich zur Welt. Was einst oft als befristete Arbeitsmigration begann, ist für viele zu einem Leben auf Dauer geworden.

Daheim bleibt die Familiensprache lebendig, im Freundeskreis gewinnt dagegen Deutsch an Bedeutung. Von den in Bosnien und Herzegowina Geborenen sprechen zu Hause 12 Prozent überwiegend Deutsch, weitere 44 Prozent verwenden Deutsch zusammen mit einer anderen Sprache. Bei den in Serbien Geborenen liegen die Anteile bei 17 beziehungsweise 39 Prozent.

Hoch fallen auch die selbst eingeschätzten Deutschkenntnisse aus. 70 Prozent der in Bosnien und Herzegowina Geborenen und 67 Prozent der in Serbien Geborenen stufen ihr Deutsch mindestens als gut ein. Unter allen untersuchten Zugewanderten sind es 61 Prozent.

2025 wurde 745 Personen mit bisher bosnisch-herzegowinischer und 625 Personen mit bisher serbischer Staatsangehörigkeit die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen. Rechtlich wechselt damit die Nationalität. Kulturell bleiben Familiengeschichten, Sprache, Verwandtschaft, Essen, Musik, Feiertage und Erinnerungen weiterhin Bestandteile der Identität.

Benachteiligung im Alltag

Zugehörigkeit zu Österreich bedeutet nicht, dass belastende Erfahrungen ausbleiben. 30 Prozent der in Bosnien und Herzegowina Geborenen und 28 Prozent der in Serbien Geborenen fühlten sich wegen ihrer Herkunft zumindest gelegentlich benachteiligt.

Am 1. Jänner 2026 lebten in Österreich 122.527 serbische und 102.105 bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige.

Die Community bilden diese Passzahlen nur zum Teil ab, denn eingebürgerte Personen sowie in Österreich geborene Kinder mit österreichischem Pass scheinen darin nicht als Serben oder Bosnier auf.