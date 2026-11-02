7.018 Euro weniger: Was die Zahlen über Menschen vom Balkan in Österreich verraten

Sie kamen zum Arbeiten, ihre Kinder und Enkel sind längst Teil Österreichs. Doch neue Zahlen zeigen: Auf dem Arbeitsmarkt ist der Abstand noch nicht verschwunden und eine Zahl sticht dabei besonders heraus.

Ganzjährig unselbstständig Beschäftigte mit österreichischer Staatsangehörigkeit kamen 2024 auf ein mittleres Netto-Jahreseinkommen von 35.968 Euro. Bei Staatsangehörigen aus dem ehemaligen Jugoslawien außerhalb der EU lag der Median bei 28.950 Euro. Das sind 7.018 Euro Unterschied, rechnerisch fast 19,5 Prozent weniger.

Mehr als 7.000 Euro Unterschied, aber was bedeutet diese Zahl?

Der Vergleich ist auffällig, aber er braucht eine wichtige Einordnung. Er bedeutet nicht, dass ein Arbeitnehmer aus Serbien oder Bosnien und Herzegowina für exakt dieselbe Arbeit automatisch 7.018 Euro weniger erhält als ein Österreicher. Die Statistik vergleicht ganze Gruppen nach Staatsangehörigkeit. In diesen Gruppen unterscheiden sich Berufe, Branchen, Ausbildung, Arbeitszeit und berufliche Stellung.

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Noch etwas ist wichtig: In der Statistik „ehemaliges Jugoslawien außerhalb der EU“ stecken vor allem Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Kosovo. Kroatien und Slowenien werden als EU-Staaten in anderen Gruppen erfasst. Und wer aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt, inzwischen aber die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, erscheint beim Einkommensvergleich als Österreicher.

Der größte Unterschied liegt schon bei den Jobs

Ein Blick auf die berufliche Stellung zeigt, warum der Gehaltsvergleich allein zu kurz greift. 2025 arbeiteten 40,9 Prozent der Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund aus dem ehemaligen Jugoslawien außerhalb der EU als Arbeiterinnen oder Arbeiter. Bei Menschen ohne Migrationshintergrund waren es nur 15,1 Prozent.

Umgekehrt waren 52,5 Prozent der Ex-Jugoslawien-Gruppe als Angestellte, Beamtinnen und Beamte, Vertragsbedienstete oder freie Dienstnehmer tätig. Bei Menschen ohne Migrationshintergrund lag dieser Anteil bei 68,7 Prozent. Auch die Selbstständigenquote war mit 4,2 Prozent deutlich niedriger als die 10,8 Prozent bei Menschen ohne Migrationshintergrund.

Das ist ein entscheidender Teil der Geschichte. Wer häufiger in Arbeiterberufen beschäftigt ist und seltener in höher bezahlten Angestellten- oder selbstständigen Positionen arbeitet, landet im Median beim Einkommen automatisch weiter unten.

Auch die Ausbildung erklärt einen Teil der Lücke

Bei den 25- bis 64-Jährigen mit Migrationshintergrund aus dem ehemaligen Jugoslawien außerhalb der EU hatten 2025 rund 27,5 Prozent höchstens einen Pflichtschulabschluss. 43,7 Prozent verfügten über Lehre oder eine berufsbildende mittlere Schule. 18,8 Prozent hatten AHS oder BHS abgeschlossen, 9,9 Prozent eine Hochschule oder Akademie.

Zum Vergleich: Bei Menschen ohne Migrationshintergrund hatten nur 7,9 Prozent höchstens Pflichtschule, während 22,7 Prozent einen Hochschul- oder Akademieabschluss vorweisen konnten.

Das passt auch zur Geschichte der jugoslawischen Arbeitsmigration. Viele Menschen wurden einst gezielt für Industrie, Bau und Produktion angeworben. Ihre berufliche Position war von Anfang an eine andere als jene vieler einheimischer Beschäftigter. Doch genau an diesem Punkt wird die aktuelle Entwicklung überraschend.

Bei den Jungen zeigt sich plötzlich das Gegenteil

Eine 2026 veröffentlichte Auswertung von Statistik Austria zeigt bei Menschen unter 35 Jahren ein anderes Problem: Viele sind nicht zu wenig, sondern für ihren konkreten Job sogar zu gut qualifiziert.

**35,7 Prozent der Erwerbstätigen oder ehemals Erwerbstätigen aus Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien oder Kosovo gaben an, für ihre Tätigkeit überqualifiziert zu sein.** Gemeint ist, dass ihre Kenntnisse und Fähigkeiten über das hinausgehen, was ihr Arbeitsplatz verlangt.

Zum Vergleich: Bei in Österreich Geborenen unter 35 Jahren lag dieser Anteil bei 22,1 Prozent. Auch zwischen den Generationen gibt es Bewegung: Unter jungen Menschen mit Migrationshintergrund waren 31,9 Prozent der ersten Generation überqualifiziert, in der zweiten Generation noch 25,7 Prozent. Bei Menschen ohne Migrationshintergrund waren es 21,9 Prozent.

Ein Abschluss allein garantiert noch keinen passenden Job

Dazu passt eine im März 2026 veröffentlichte Studie von FORESIGHT im Auftrag der Arbeiterkammer. Sie betrachtet ausländische Beschäftigte insgesamt und nicht speziell die Balkan-Community, zeigt aber ein grundsätzliches Problem des österreichischen Arbeitsmarkts.

Nur 55 Prozent der ausländischen Beschäftigten sagten dort, ihre Qualifikation entspreche den Anforderungen ihres Jobs. Bei österreichischen Beschäftigten waren es 71 Prozent. Auch bei der Frage, ob die eigenen beruflichen Ziele erreicht wurden, lag der Abstand deutlich auseinander: 47 Prozent bei ausländischen und 65 Prozent bei österreichischen Beschäftigten.

Besonders ungünstig fielen die Ergebnisse laut Studie in Branchen wie Gastronomie, Tourismus und Reinigung aus. Genau dort arbeiten traditionell viele Menschen mit Migrationsbiografie.

Auch bei Arbeitslosigkeit bleibt der Abstand groß

Die Unterschiede zeigen sich nicht nur beim Einkommen. 2025 betrug die Arbeitslosenquote österreichischer Staatsangehöriger 6,1 Prozent. Bei Staatsangehörigen aus dem ehemaligen Jugoslawien außerhalb der EU waren es 11,8 Prozent, also fast doppelt so viel.

Bildung verändert dieses Risiko deutlich. In dieser Gruppe lag die Arbeitslosenquote bei Personen mit höchstens Pflichtschule bei 16,4 Prozent. Mit Hochschul- oder Akademieabschluss waren es nur 5,1 Prozent. Der Bildungsabschluss schützt also auch hier, er garantiert aber noch nicht, dass die vorhandenen Fähigkeiten tatsächlich genutzt werden.

Die Lücke endet nicht beim Gehaltszettel

Die Einkommens- und Arbeitsmarktsituation wirkt bis in den Alltag hinein. Haushalte mit einer Referenzperson aus dem ehemaligen Jugoslawien außerhalb der EU verfügten 2025 im Schnitt über 29 Quadratmeter Wohnfläche pro Person. Bei Haushalten ohne Migrationshintergrund waren es 54 Quadratmeter.

72 Prozent dieser Ex-Jugoslawien-Haushalte lebten zur Miete, 25 Prozent im Eigentum. Auch diese Zahlen sind kein direkter Beweis dafür, dass das Einkommen allein die Wohnsituation bestimmt. Sie zeigen aber, wie unterschiedlich die ökonomischen Ausgangslagen in Österreich weiterhin sind.

Die zweite Generation verändert das Bild

Wer nur die Einkommenslücke betrachtet, übersieht jedoch einen wichtigen Wandel. Für Menschen mit Migrationshintergrund insgesamt zeigt Statistik Austria, dass sich die zweite Generation beruflich deutlich an die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund annähert.

In der ersten Zuwanderungsgeneration waren 34,5 Prozent Arbeiterinnen oder Arbeiter. In der zweiten Generation sind es noch 17,7 Prozent. Gleichzeitig steigt der Anteil der Angestellten und vergleichbaren Beschäftigungsformen von 55,5 auf 69,6 Prozent, praktisch auf das Niveau der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund.

Diese Generationenzahlen gelten für Menschen mit Migrationshintergrund insgesamt und nicht ausschließlich für Ex-Jugos. Trotzdem zeigen sie, wohin sich der Arbeitsmarkt langfristig bewegt: Die klassische Geschichte vom Gastarbeiter am Fließband beschreibt die Realität der Kinder und Enkel immer weniger.

Von der Gastarbeitergeneration zur ungenutzten Qualifikation

Genau darin steckt vielleicht die spannendste Entwicklung. Vor 60 Jahren bestand das Problem häufig darin, dass Menschen aus Jugoslawien für körperlich schwere und schlecht bezahlte Arbeit geholt wurden. Heute zeigt sich bei einem Teil der jungen Generation ein anderes Problem: Sie haben Fähigkeiten und Ausbildung, arbeiten aber trotzdem unter ihrem Niveau.

Die 7.018 Euro Einkommensunterschied erzählen deshalb nur einen Teil der Geschichte. Sie zeigen, dass auf dem österreichischen Arbeitsmarkt noch ein deutlicher Abstand besteht. Die Daten zeigen aber ebenso, dass sich die berufliche Struktur verändert und dass die Frage künftig weniger lauten könnte, ob die Balkan-Community in Österreich arbeitet, sondern ob Österreich ihre vorhandenen Qualifikationen auch vollständig nutzt.

KOSMO-SERVICE: Abschluss aus dem Ausland anerkennen

Wer eine Ausbildung oder einen Abschluss aus Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien oder Kosovo mitbringt, kann sich in Österreich bei den AST-Anlaufstellen kostenlos und mehrsprachig zur Anerkennung und Bewertung beraten lassen. Die Stellen helfen auch bei Anträgen und bei Fragen zu beglaubigten Übersetzungen.