Jobs im Tourismus: Österreich setzt trotz weniger Plätze weiter auf den Westbalkan

Für 2027 und 2028 sind erneut eigene Saisonplätze für fünf Westbalkanstaaten vorgesehen. Die Parallele zu den 1960ern ist auffällig, doch diesmal funktioniert das System völlig anders.

Vor sechs Jahrzehnten holte Österreich Arbeitskräfte aus Jugoslawien, weil in einer boomenden Wirtschaft Hände fehlten. Heute taucht der Westbalkan erneut ganz bewusst in der österreichischen Arbeitsmarktpolitik auf. Doch wer genauer hinsieht, entdeckt eine überraschende Wendung: Das gesamte Tourismuskontingent wird kleiner, die eigene Westbalkan-Quote bleibt trotzdem bestehen.

Nach längeren Verhandlungen haben sich die zuständigen Stellen auf die Saisonkontingente für 2027 und 2028 geeinigt. Vorgesehen sind jährlich 6.250 Plätze im Tourismus: ein Grundkontingent von 4.250 Plätzen und zusätzlich 2.000 Plätze für Saisonarbeitskräfte aus Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Die Regelung soll ab 1. Dezember 2026 gelten.

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Mit Stand 2. November befindet sich die entsprechende Verordnung noch in Begutachtung. Politisch ist die Einigung verkündet, die endgültige Kundmachung steht aber noch aus. Für Betriebe ist die Zeit knapp, weil Beschäftigungsbewilligung, Visum und Anreise oft mehrere Wochen Vorlauf benötigen.

Österreich kürzt und hält trotzdem am Westbalkan fest

Genau dieser Punkt macht die neue Regelung bemerkenswert. 2026 standen im Tourismus insgesamt 8.000 Kontingentplätze zur Verfügung: 5.500 reguläre Plätze plus 2.500 für den Westbalkan. Für 2027 und 2028 sollen es nur noch 6.250 sein. Das entspricht einem Rückgang um rund 21,9 Prozent. Auch das Westbalkan-Kontingent sinkt von 2.500 auf 2.000 Plätze.

Trotz dieser Kürzung verschwindet die eigene Schiene für den Westbalkan nicht. Österreich hält also bewusst daran fest, für fünf Staaten einen zusätzlichen Zugang zur Saisonbeschäftigung im Tourismus vorzusehen. Das reguläre Grundkontingent darf in Spitzenmonaten außerdem um bis zu 50 Prozent überschritten werden.

DIE ZAHLEN AUF EINEN BLICK

• 2026: 8.000 Tourismusplätze, davon 2.500 Westbalkan

• 2027/28 geplant: 6.250 Plätze, davon 2.000 Westbalkan

• Rückgang gesamt: 1.750 Plätze bzw. 21,9 Prozent

• Westbalkan: Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien

Warum ausgerechnet der Westbalkan?

Der Tourismus in Österreich ist längst international. Im Jahresdurchschnitt 2025 hatten laut Arbeitsmarktservice nur noch 40 Prozent der Beschäftigten in Beherbergung und Gastronomie die österreichische Staatsbürgerschaft. 35,4 Prozent kamen aus anderen EU-Staaten, 24,4 Prozent aus Drittstaaten. 2008 hatte der österreichische Anteil noch 65,7 Prozent betragen.

Gleichzeitig zeigt sich, dass der Personalbedarf regional sehr unterschiedlich ist. In Oberösterreich waren die 109 Plätze des Westbalkan-Kontingents bereits Anfang Mai 2026 ausgeschöpft, obwohl dort im regulären Kontingent noch Plätze frei waren. In Tirol lag die Auslastung des Tourismuskontingents in Winterspitzen laut Arbeitsministerium bei 94,6 Prozent.

Österreichweit sah das Bild jedoch weniger dramatisch aus: Im Juli 2026 war das Kontingent nur zu 63,4 Prozent ausgelastet. Ende September waren im Schnitt rund 5.060 von 8.000 möglichen Plätzen genutzt. Das zeigt: Der Arbeitskräftemangel ist real, aber nicht überall gleich. Mancherorts fehlen Menschen in der Hochsaison akut, während anderswo Plätze ungenutzt bleiben.

Fast genau 60 Jahre nach dem Jugoslawien-Abkommen

Für Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien weckt die neue Regelung zwangsläufig Erinnerungen an eine ganz andere Zeit. Das österreichisch-jugoslawische Abkommen über die Beschäftigung jugoslawischer Arbeitnehmer wurde am 19. November 1965 in Wien unterzeichnet, trat am 3. April 1966 in Kraft und wurde einen Tag später kundgemacht.

Damals meldeten österreichische Arbeitgeber ihren Personalbedarf, die jugoslawische Seite organisierte Auswahl und Vermittlung. In den folgenden Jahren kamen Zehntausende Menschen nach Österreich. Viele arbeiteten in Fabriken, auf Baustellen oder in der Produktion. Was ursprünglich als vorübergehende Arbeitsmigration gedacht war, wurde für einen großen Teil der Familien zum dauerhaften Lebensmittelpunkt.

Der historische Bogen ist deshalb stark, aber er darf nicht zu weit gezogen werden. Die heutige Regelung ist kein neues Gastarbeiterabkommen. Es handelt sich um befristete Saisonbeschäftigung im Tourismus, die über das AMS abgewickelt wird. Trotzdem ist die Grundfrage erstaunlich ähnlich: Woher kommen Arbeitskräfte, wenn Österreich den Bedarf im Inland nicht vollständig decken kann?

Diesmal geht es nicht um Fabriken, sondern um Hotel, Küche und Service

Auch die Branchen haben sich verändert. Die große Arbeitsmigration der 1960er- und 1970er-Jahre war eng mit Industrie, Bau und Produktion verbunden. Das heutige Westbalkan-Kontingent ist dagegen ausdrücklich für den Tourismus vorgesehen. Gesucht werden dort unter anderem Menschen für Küche, Service, Housekeeping und andere saisonabhängige Tätigkeiten.

Dass der Bedarf nicht nur theoretisch besteht, zeigt auch der Tourismus selbst: In der ersten Hälfte der Sommersaison 2026, also von Mai bis Juli, wurden in Österreich 41,87 Millionen Nächtigungen gezählt, ein neuer Höchstwert für diesen Zeitraum seit Beginn der elektronischen Aufzeichnungen 1973.

Wer kommen will, braucht mehr als einen Jobkontakt

Die 2.000 Plätze sind keine pauschale Einreiseerlaubnis. Ein österreichischer Arbeitgeber muss beim regional zuständigen AMS eine Beschäftigungsbewilligung beantragen. Vor einer Bewilligung wird geprüft, ob die Stelle nicht mit einer in Österreich vorgemerkten oder bereits am Arbeitsmarkt integrierten Person besetzt werden kann.

Außerdem muss ein freier Kontingentplatz vorhanden sein. Der Arbeitgeber muss die geltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen einhalten und eine ortsübliche Unterkunft nachweisen. Drittstaatsangehörige benötigen je nach Aufenthaltsdauer zusätzlich ein entsprechendes Visum.

Eine Kontingentbewilligung gilt grundsätzlich maximal sechs Monate. Innerhalb von zwölf Monaten dürfen Saisonkräfte insgesamt höchstens neun Monate mit solchen Bewilligungen beschäftigt werden.

Für manche wird aus „Saison“ ein wiederkehrender Job

Seit 2022 gibt es zusätzlich die sogenannte Stammsaisonier-Regelung. Wer in den vorangegangenen fünf Jahren in zumindest drei Kalenderjahren jeweils mindestens drei Monate rechtmäßig als Saisonkraft im Tourismus oder in der Land- und Forstwirtschaft gearbeitet hat, kann sich beim AMS als Stammsaisonier registrieren lassen.

Registrierte Stammsaisoniers können Beschäftigungsbewilligungen außerhalb des normalen Saisonkontingents und ohne Arbeitsmarktprüfung erhalten. Auch das bleibt aber eine befristete Beschäftigung. Ein Saisonjob führt nicht automatisch zu einem dauerhaften Aufenthaltsrecht oder Familiennachzug.

Die Community ist längst Teil Österreichs

Der große Unterschied zu den 1960er-Jahren liegt auch darin, dass heute niemand bei null beginnt. Rund 615.000 Menschen mit Migrationshintergrund aus noch nicht der EU beigetretenen Nachfolgestaaten Jugoslawiens lebten 2024 laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung in Österreich. Das entsprach 24,5 Prozent aller Menschen mit Migrationshintergrund.

Wer heute aus Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Belgrad, Niš, Skopje oder Podgorica für eine Saison nach Österreich kommt, trifft häufig auf bestehende Familien-, Sprach- und Community-Netzwerke. Genau das unterscheidet die heutige Situation grundlegend von jener Generation, die in den 1960er-Jahren oft ohne Verwandte, ohne Sprachkenntnisse und mit deutlich weniger Informationen ankam.

Und Österreich wird in den kommenden Jahren nicht jünger

Hinter der Debatte steckt noch ein langfristiger Faktor. Laut Statistik Austria dürfte die Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren von rund 5,6 Millionen im Jahr 2024 auf 5,32 Millionen im Jahr 2040 sinken. Das wären rund 256.000 Menschen weniger im klassischen Erwerbsalter.

Internationale Arbeitskräfte werden den österreichischen Arbeitsmarkt deshalb auch jenseits des Tourismus weiter beschäftigen. Die offene Frage lautet weniger, ob Österreich Menschen aus dem Ausland braucht, sondern für welche Berufe, unter welchen Bedingungen und mit welcher langfristigen Perspektive.

1966 begann etwas, das Österreich dauerhaft veränderte

Für die heutige Ex-Jugo-Community ist die Debatte deshalb mehr als eine Zahl in einer Verordnung. Die erste große Generation kam als Arbeitskräfte nach Österreich und wurde Teil der Gesellschaft. Ihre Kinder und Enkel sind heute Unternehmer, Ärztinnen, Handwerker, Sportlerinnen, Lehrer, Pflegekräfte oder Medienmacher.

Sechs Jahrzehnte später richtet Österreich den Blick erneut gezielt auf dieselbe Region. Diesmal geht es um befristete Saisonjobs und deutlich strengere Regeln. Ob daraus für einzelne Menschen trotzdem der Anfang einer neuen Lebensgeschichte in Österreich wird, lässt sich heute nicht sagen. Dass sich Geschichte auf eine merkwürdige Art berührt, ist aber kaum zu übersehen.