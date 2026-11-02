Sie bauten Österreich auf: Ohne uns Jugos wäre vieles heute anders

Ein Vertrag im Frühjahr 1966 sollte Österreichs Personalnot lindern. Geplant war ein Gastspiel auf Zeit. Doch die Menschen aus Jugoslawien blieben, bauten Häuser, arbeiteten in Fabriken und prägten das Land über Generationen.

Österreichs wirtschaftlicher Aufschwung wäre ohne die Arbeitskräfte aus dem ehemaligen Jugoslawien anders verlaufen. Sie standen auf Baustellen, errichteten Wohnhäuser, arbeiteten in Fabriken und hielten zahlreiche Betriebe am Laufen. Seit dem Anwerbeabkommen vom 4. April 1966 wurde ihre Beschäftigung gezielt organisiert. 1973 stellten jugoslawische Staatsbürger mit 78,5 Prozent die mit Abstand größte Gruppe unter den ausländischen Arbeitnehmern.

In den 1960er- und 1970er-Jahren herrschte in zahlreichen Branchen Personalmangel. Der wachsende Bedarf ließ sich mit der einheimischen Bevölkerung nicht mehr abdecken. Die heimische Wirtschaft setzte deshalb zunehmend auf Beschäftigte aus dem Ausland. Zu den wichtigsten Herkunftsländern zählte das damalige Jugoslawien, mit dem Österreich ein bilaterales Anwerbeabkommen schloss.

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Ursprünglich war eine befristete Arbeitsmigration vorgesehen. Die angeworbenen Menschen sollten einige Jahre arbeiten und anschließend in ihre Heimat zurückkehren. Doch die österreichischen Betriebe waren auf ihre Arbeitskraft angewiesen, während viele Beschäftigte längst eine neue Existenz aufgebaut hatten. Aus dem geplanten Aufenthalt auf Zeit wurde eine dauerhafte Einwanderungsgeschichte.

Fast 200.000 Arbeitskräfte

Wie groß ihre Bedeutung war, zeigen die historischen Zahlen. Im Jahr 1973 erreichte die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt bereits 226.384 Personen. Das entsprach 8,7 Prozent der gesamten Beschäftigung in Österreich. Jugoslawische Staatsbürger stellten im selben Jahr 78,5 Prozent der ausländischen Arbeitnehmer. Damit bildeten sie mit Abstand die größte Gruppe.

Auch die Entwicklung der Bevölkerung verdeutlicht die Dimension. 1961 lebten lediglich 4.565 jugoslawische Staatsbürger in Österreich. 1971 waren es bereits 93.337, bis 1991 stieg die Zahl auf 197.886. Innerhalb von drei Jahrzehnten war aus einer zunächst überschaubaren Arbeitsmigration eine der größten Einwanderungsbewegungen der österreichischen Nachkriegsgeschichte geworden.

Sie bauten Österreich

Besonders deutlich wurde der Beitrag auf den Baustellen. Während Österreich neue Wohnsiedlungen errichtete, Städte erweiterte und seine Infrastruktur ausbaute, waren ausländische Arbeitskräfte ein wichtiger Bestandteil der Bauwirtschaft. Viele Menschen aus Jugoslawien arbeiteten beim Errichten von Gebäuden, im Straßenbau, bei Bauunternehmen und in der Industrie.

Eine wissenschaftliche Untersuchung zur österreichischen Anwerbepolitik zeigt, dass 1964 bereits 32,2 Prozent der ausländischen Kontingentarbeiter im Bauwesen beschäftigt waren. Der Bausektor war insbesondere für jugoslawische Arbeitskräfte ein wichtiges Einsatzgebiet. Weitere 16,4 Prozent der Kontingentarbeiter waren damals in der Metallindustrie tätig.

Es waren jene Menschen, die bei Wind und Wetter auf Baustellen standen, schwere Materialien bewegten, Mauern hochzogen und an der Errichtung neuer Gebäude mitarbeiteten. Viele der Wohnhäuser, Straßen und Industrieanlagen, die in den folgenden Jahrzehnten entstanden, wurden auch durch ihre Arbeit möglich. Wie viele konkrete Gebäude von jugoslawischen Arbeitern errichtet wurden, ist allerdings nicht statistisch erfasst.

Ihr Einsatz beschränkte sich keineswegs auf das Baugewerbe. Auch in der Metallverarbeitung, der Textil- und Holzindustrie, der chemischen Industrie sowie in der Gastronomie waren sie gefragt. Ohne diese Arbeitskräfte hätten zahlreiche Betriebe ihren Personalbedarf kaum in derselben Weise decken können.

Aus Gästen wurden Familien

Die Erwartung, dass die angeworbenen Beschäftigten nach wenigen Jahren wieder in ihre Heimat zurückkehren würden, erfüllte sich nur teilweise. Viele blieben, holten ihre Ehepartner und Kinder nach und bauten sich in Österreich ein neues Leben auf. Aus den einstigen Gastarbeitern wurden Nachbarn, Kollegen, Unternehmer und ein fester Bestandteil der Gesellschaft.

Ihre Kinder und Enkel wuchsen in Österreich auf, absolvierten Ausbildungen und fanden ihren Platz in unterschiedlichsten Berufsfeldern. Neben Handwerk und Industrie kamen zunehmend Berufe in Medizin, Technik, Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft hinzu. Viele gründeten eigene Unternehmen oder übernahmen Verantwortung in österreichischen Betrieben.

Wie groß diese Gemeinschaft inzwischen ist, lässt sich nur näherungsweise erfassen. Das Außenministerium sprach 2016 von rund 600.000 Menschen mit Migrationshintergrund aus dem ehemaligen Jugoslawien. Diese damalige Schätzung schloss auch die Nachkommen der ursprünglichen Zuwanderer ein.

Ihr Beitrag bleibt

Auch heute ist die wirtschaftliche Bedeutung dieser Bevölkerungsgruppe in Österreich sichtbar. Laut dem Statistischen Jahrbuch „Migration & Integration 2025“ hatten im Jahr 2024 rund acht Prozent der Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien außerhalb der EU. Innerhalb dieser Gruppe waren 43 Prozent als Arbeiter beschäftigt. Damit gehörte sie weiterhin zu den Gruppen mit einem besonders hohen Anteil an Beschäftigten in diesem Bereich.

Die statistische Kategorie umfasst allerdings nicht alle Menschen vom Balkan. Kroatien und Slowenien werden aufgrund ihrer EU-Mitgliedschaft gesondert erfasst. Auch Menschen mit Wurzeln in anderen Balkanstaaten lassen sich nicht vollständig in dieser Zahl abbilden.

Eine exakte Gesamtzahl jener Menschen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen und über mehrere Generationen hinweg zum wirtschaftlichen Aufbau Österreichs beigetragen haben, existiert nicht. Eingebürgerte Menschen, ihre Kinder und Enkel sowie die unterschiedlichen Herkunftsländer lassen sich statistisch nicht lückenlos zusammenfassen.

Fest steht jedoch: Die Geschichte Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg ist auch eine Geschichte der Menschen, die aus Jugoslawien kamen. Sie errichteten Gebäude, bauten Straßen, produzierten Waren, gründeten Familien und Unternehmen. Viele von ihnen verbrachten ihr gesamtes Arbeitsleben in Österreich. Was einst als vorübergehender Einsatz ausländischer Arbeitskräfte geplant war, wurde zu einem festen Teil der österreichischen Geschichte. Sie kamen, um Österreich beim Arbeiten zu helfen – und hinterließen ein Land, das auch durch ihre Hände mitgestaltet wurde.