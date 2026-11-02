Über 314.000 Arbeitslose: Österreichs Jobmarkt bleibt unter Druck

Der Arbeitsmarkt atmet auf, zumindest ein bisschen. Für manche Gruppen bleibt es trotzdem eng, und eine Zahl steigt zweistellig.

Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt angespannt, im Oktober 2026 zeichnen sich aber erste leichte Entspannungssignale ab. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit verlangsamt sich, in einzelnen Branchen und Regionen sind sogar Rückgänge zu verzeichnen. Damit aus diesen Lichtblicken eine dauerhafte Verbesserung wird, bleibt eine aktive Arbeitsmarktpolitik entscheidend.

Ende Oktober waren 314.499 Personen arbeitslos gemeldet, um 3.990 beziehungsweise 1,3 Prozent mehr als 2025. Die Register-Arbeitslosenquote liegt bei 7,3 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkte höher. Rechnet man die Teilnehmenden an AMS-Schulungen hinzu, kommt man auf 389.941 Personen, ein Plus von 0,5 Prozent oder 1.823 gegenüber dem Vorjahr.

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Die Beschäftigung wächst weiter leicht. Im September legte sie um 0,1 Prozent zu, auch für Oktober 2026 wird ein Zuwachs geschätzt. Im Jahresvergleich gibt es rund 6.000 Beschäftigungsverhältnisse mehr.

Beim AMS ging der Zugang an offenen Stellen im Oktober um 6,2 Prozent oder 3.016 zurück. Die sofort verfügbaren offenen Stellen sanken auf 73.733, das entspricht einem Minus von 3,4 Prozent.

Branchen und Regionen

Weniger Arbeitslose und AMS-Schulungsteilnehmende gibt es in einigen Bereichen: im Bau um 1,3 Prozent, im Tourismus um 1,9 Prozent und in der Arbeitskräfteüberlassung um 0,9 Prozent. Regional weist Wien einen Rückgang von 2,8 Prozent auf. Diese Werte deuten auf eine leichte Entspannung in Teilen des Marktes hin.

Bei den Frauen stieg die Arbeitslosigkeit im Oktober um 4,3 Prozent, bei den Männern sank sie leicht um 1,3 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit stagniert, sie nahm um 35 Personen oder 0,1 Prozent zu.

Deutlich mehr wurden die sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden, nämlich um 12,6 Prozent beziehungsweise 1.242, während die Zahl der offenen Lehrstellen um 193 abnahm. Die Lehrstellenlücke beläuft sich auf minus 4.347.

Bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft ging die Arbeitslosigkeit um 1,9 Prozent zurück, bei Inländer:innen stieg sie um 3,5 Prozent. Die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen, die mindestens ein Jahr beim AMS vorgemerkt sind, wuchs auf 104.441. Das sind 9.965 oder 10,5 Prozent mehr, ihr Anteil macht rund ein Drittel aller Vorgemerkten aus.

Nach zwei Rezessionsjahren wuchs die Wirtschaft 2025 um 0,7 Prozent. Für 2026 rechnet das WIFO mit einem BIP-Plus von 0,9 Prozent, das IHS mit 0,8 Prozent. Diese Ausgangslage stützt die vorsichtige Einschätzung einer leichten Entspannung am Arbeitsmarkt bei weiterhin herausfordernder Gesamtlage.

Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann hält fest: „Wenn auch die Lage am Arbeitsmarkt weiterhin sehr herausfordernd ist, so gibt es doch erste, leichtpositive Signale am Arbeitsmarkt: Der Anstieg der Arbeitslosigkeit flacht sich ab, und in einzelnen Branchen sowie regional sehen wir bereits rückläufige Zahlen. Das ist eine ermutigende Entwicklung, auch wenn wir noch nicht von einer Trendwende sprechen können. Entscheidend ist, dass aus diesen ersten Lichtblicken eine nachhaltige Verbesserung wird. Daher ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik weiterhin gefordert, insbesondere für Gruppen, bei denen diese Erholung noch nicht zu sehen ist“.

Neues Saisonierkontingent

Für die Jahre 2027 und 2028 wird das Saisonierkontingent mit 6.250 Saisonarbeitskräften festgelegt, das ist eine Reduktion um 21,875 Prozent. Die Flexibilität zwischen den Bundesländern bleibt erhalten, die Betriebe bekommen Planungssicherheit.

Schumann betont: „Unser Ziel ist ein Arbeitsmarkt, der Chancen für Menschen schafft und gleichzeitig auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Betriebe eingeht. Saisonarbeitskräfte können dort einen wichtigen Beitrag leisten, wo der zusätzliche Personalbedarf nicht aus dem verfügbaren Arbeitskräftepotenzial im Inland gedeckt werden kann. Dabei ist klar: Die Vermittlung heimischer Arbeitskräfte hat Vorrang. Ebenso wichtig sind faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung der geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen.“