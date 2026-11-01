Familienbesuch im Ausland: Wann das AMS kein Arbeitslosengeld zahlt

Weihnachten bei den Eltern, Silvester mit den Geschwistern: Wer Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezieht, muss eine Auslandsreise rechtzeitig beim AMS melden. Doch selbst nach der Rückkehr startet die Zahlung nicht automatisch wieder. Gerade rund um die Feiertage kommt es auf den richtigen Termin an.

Die Fahrt zur Familie ist gebucht, das Rückreisedatum steht fest. Damit ist die Planung für Menschen mit AMS-Leistungsbezug noch nicht abgeschlossen. Denn die Reise kann zwei unterschiedliche Zahlungslücken verursachen: eine während des Aufenthalts im Ausland und eine zusätzliche, wenn die aktive Wiedermeldung danach zu spät erfolgt.

Warum während der Reise grundsätzlich kein Geld kommt

Bei einem Auslandsaufenthalt ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld grundsätzlich. Auch Notstandshilfe wird während eines solchen Aufenthalts grundsätzlich nicht weitergezahlt. Ein Familienbesuch in Kroatien oder Deutschland ist dabei ebenso ein Auslandsaufenthalt wie eine Reise nach Bosnien, Serbien oder Montenegro.

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Die Reise ist deshalb nicht verboten. Die Frage ist, ob währenddessen die Voraussetzungen für die Auszahlung vorliegen. Bei Arbeitslosengeld verschiebt das Ruhen grundsätzlich die Bezugsdauer. Die verbleibenden Anspruchstage werden allein dadurch nicht gestrichen. Im jeweiligen Monat fehlt das Geld allerdings zunächst im Haushaltsbudget.

Wer verreisen will, sollte Zeitraum und Reisegrund vor der Abfahrt mit dem AMS klären. Die Auslandsreise ist sofort zu melden. Eine Meldung allein bedeutet noch keine Bewilligung der Weiterzahlung.

Wann eine Ausnahme möglich ist

Unter bestimmten Voraussetzungen kann das AMS eine Nachsicht vom Ruhen gewähren. Dazu braucht es einen Antrag mit konkreter Begründung und entsprechenden Nachweisen. Berücksichtigungswürdig können etwa nachweisliche Arbeitssuche, Ausbildung im Ausland oder zwingende familiäre Gründe sein, beispielsweise das Begräbnis eines nahen Angehörigen.

Der verständliche Wunsch, Weihnachten mit der Familie zu verbringen, schafft dagegen keine pauschale Ausnahme. Entscheidend sind die konkreten Umstände und die dazu passende Aufenthaltsdauer. Eine bewilligte kurze Ausnahme deckt nicht automatisch mehrere zusätzliche Wochen.

Das zeigt ein Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs vom 13. Juli 2026, Ra 2023/08/0147. Eine frühere Flugbegleiterin hatte Weihnachten 2020 ihre Familie in Deutschland besucht und unter anderem auf ihre kranke Großmutter verwiesen. Ihre Rückkehr verzögerte sich wegen Covid-19-Erkrankungen in ihrer österreichischen Wohngemeinschaft.

Im Verfahren über ihre Notstandshilfe hatte das AMS Nachsicht für den 24. bis 26. Dezember gewährt, für den strittigen weiteren Zeitraum jedoch nicht. Die außerordentliche Revision wurde zurückgewiesen. Daraus folgt keine allgemeine Drei-Tage-Regel für Weihnachten: Der Fall zeigt vielmehr, wie genau Anlass und Dauer geprüft werden.

Der zweite Haken wartet nach der Rückkehr

Ein vorher bekannt gegebenes Rückkehrdatum ersetzt die Wiedermeldung nicht. Auch wer dem AMS bereits bei der Abreise mitgeteilt hat, wann die Reise endet, muss nach dem tatsächlichen Ende der Unterbrechung wieder aktiv werden.

Seit 1. Juli 2025 gilt dafür nicht mehr die frühere allgemeine Wochenfrist. Die Wiedermeldung erfolgt grundsätzlich am Tag nach Ende der Unterbrechung. Fällt dieser auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, muss sie spätestens am darauffolgenden Werktag erfolgen.

Möglich ist die Wiedermeldung über MeinAMS, telefonisch oder persönlich. Eine gewöhnliche E-Mail oder ein Brief reicht dafür nicht. Eine Wiedermeldung schon vor dem Ende der Unterbrechung ist ebenfalls nicht möglich. Hat das AMS eine persönliche Vorsprache vorgeschrieben, muss diese beachtet werden.

Diese Feiertagstermine sollte man einplanen

Für die Weihnachtsreise 2026/27 lässt sich die veröffentlichte Regel an zwei Beispielen zeigen. Voraussetzung ist jeweils, dass die Auslandsunterbrechung tatsächlich am genannten Tag endet:

• Ende am Samstag, 26. Dezember 2026: Der Folgetag ist ein Sonntag. Nach der Wochenendregel muss die Wiedermeldung spätestens am Montag, 28. Dezember, erfolgen.

• Ende am Donnerstag, 31. Dezember 2026: Es folgen Neujahr und ein Wochenende. Nach dieser Regel ist die Wiedermeldung spätestens am Montag, 4. Jänner 2027, erforderlich.

Besondere Schließtage und individuell vorgeschriebene Termine sollten vor der Reise mit der zuständigen Geschäftsstelle geklärt werden. Die Beispiele betreffen die rechtzeitige Rückmeldung. Sie machen Feiertage während des Auslandsaufenthalts nicht automatisch zu bezahlten Tagen.

Was eine verspätete Meldung ausmachen kann

Bei einer verspäteten Wiedermeldung beginnt die Auszahlung grundsätzlich erst wieder ab dem Meldetag. Das kann zusätzlich zum ruhenden Bezug während der Reise Geld kosten.

Ein reines Rechenbeispiel: Bei einem angenommenen Tagsatz von 40 Euro fehlen für zehn festgestellte Tage ohne Auszahlung zunächst 400 Euro. Entsteht anschließend wegen verspäteter Meldung eine zusätzliche unbezahlte Lücke von drei Tagen, sind das weitere 120 Euro. Der Tagsatz ist fiktiv; er stellt keinen Durchschnitt dar.

Wer länger als 62 Tage keine Leistung erhält, braucht grundsätzlich einen neuen Antrag. Auch die Krankenversicherung während der Reise sollte separat mit der zuständigen Gesundheitskasse geklärt werden. Eine vorhandene E-Card allein beantwortet nicht, welcher Schutz im Zielland besteht.

Für die Reiseplanung gehört deshalb neben dem Rückfahrdatum auch der Termin zur Wiedermeldung in den Kalender. Ändert sich die Reise, muss das AMS informiert werden. Die Meldungen und Bestätigungen aufzubewahren hilft, den tatsächlichen Ablauf später nachzuweisen.