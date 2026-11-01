Leere Wohnung über die Feiertage: Worauf du bei der Versicherung achten musst

Ein paar Tage bei Freunden oder der Familie, die Wohnung bleibt leer. Wer über Weihnachten verreist, sollte vorher seine Versicherung prüfen: Bei Wasserschäden kann eine 72-Stunden-Klausel entscheidend sein. Sie gilt allerdings nicht für alle gleich.

Die Geschenke liegen im Kofferraum, die Fenster sind geschlossen, die Nachbarin hat den Ersatzschlüssel. Was soll schon passieren? Ein geplatzter Schlauch kann reichen, damit aus dem Weihnachtsbesuch ein teurer Schaden wird. Ob die Versicherung dafür aufkommt, hängt auch davon ab, welche Vorsichtsmaßnahmen der Vertrag verlangt.

Was hinter der 72-Stunden-Klausel steckt

In Versicherungsbedingungen für Leitungswasserschäden finden sich Sicherheitsvorschriften für längere Abwesenheiten. Häufig geht es darum, wasserführende Anlagen abzusperren und Frostschäden vorzubeugen, wenn ein Gebäude länger als 72 Stunden unbewohnt bleibt. Manche Klauseln stellen auch darauf ab, ob die Räume weiterhin benutzt werden.

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Eine neue Weihnachtsregel ist das nicht. Entscheidend sind die vereinbarten Bedingungen der eigenen Versicherung. Darin steht, für welche Gebäude die Vorschrift gilt und welche Maßnahmen verlangt werden.

Auch die Reisedauer verdient einen zweiten Blick. Wer am 23. Dezember um 8 Uhr aufbricht und am 26. Dezember um 20 Uhr zurückkommt, ist 84 Stunden weg. Drei Übernachtungen können also bereits mehr als 72 Stunden Abwesenheit bedeuten. Ist eine längere Reise geplant, sollten die nötigen Maßnahmen vor der Abfahrt erledigt sein.

Für eine Wohnung kann etwas anderes gelten

Eine leer stehende Wohnung im Mehrparteienhaus ist versicherungstechnisch nicht automatisch dasselbe wie ein unbewohntes Einfamilienhaus.

Ein konkretes Beispiel liefert UNIQA: In ihrem Urlaubshinweis nennt die Versicherung das Wasserabsperren bei mehr als 72 Stunden Abwesenheit als Verpflichtung für Eigenheime und Wohnungen in Ein- oder Zweifamilienhäusern. Für Wohnungen im Mehrfamilienhaus spricht sie dagegen von einer Empfehlung.

Diese Unterscheidung lässt sich nicht auf sämtliche Versicherungsverträge übertragen. Achte auf Begriffe wie „Gebäude“, „Wohnung“, „unbewohnt“ oder „nicht benutzt“. Wer unsicher ist, sollte seiner Versicherung Wohnsituation und Reisedauer schildern und sich schriftlich erklären lassen, was konkret zu tun ist.

Warum ein Vater trotz offener Wasserleitung recht bekam

Wie viel am Wortlaut hängt, zeigt ein Beschluss des Obersten Gerichtshofs vom 24. Juni 2026. Ein Hauseigentümer war 14 Tage auf Urlaub. Die Hauptwasserzufuhr blieb offen. Seine Tochter kam alle zwei Tage mit ihrem kleinen Sohn vorbei: Sie goss Pflanzen, übernahm Post, prüfte E-Mails und wusch anfangs Wäsche. Das Kind spielte im Haus.

Dann trat Leitungswasser aus. Die dokumentierten Sanierungskosten betrugen 51.193,74 Euro. Der Eigentümer klagte einen Teilbetrag von 20.000 Euro ein und bekam vor den Vorinstanzen recht. Der OGH wies die Revision der Versicherung zurück.

Der entscheidende Punkt: Die vereinbarten Bedingungen unterschieden zwischen Bewohnen und Benutzen. Die Tätigkeiten der Tochter durften als tatsächliche Benutzung gelten, statt bloß als gelegentlicher Kontrollgang. Damit war die behauptete Pflichtverletzung nicht nachgewiesen.

Ein Freibrief für gelegentliches Blumengießen ist das nicht. Der Beschluss betrifft diesen Vertrag und diese Nutzung. Wer nur kurz nach dem Rechten sieht, erfüllt damit nicht zwingend die Bedingungen einer anderen Polizze.

Heizung aus kann die falsche Sparidee sein

Wasserabsperren und Frostschutz sind zwei verschiedene Aufgaben. Ein geschlossener Zulauf entfernt nicht das Wasser, das bereits in Leitungen und Geräten steht. Werden diese zu kalt, können trotzdem Schäden entstehen.

Die Heizung über die Feiertage vollständig abzudrehen, kann deshalb riskant sein. Welche Beheizung oder Entleerung erforderlich ist, hängt von Anlage und Vertrag ab. Eine einzige Temperatur, die jedes Haus zuverlässig schützt und sämtliche Versicherungsbedingungen erfüllt, gibt es dafür nicht.

Wer den richtigen Absperrhahn nicht kennt, fragt vor der Reise die Hausverwaltung oder einen Installationsbetrieb. Gemeinschaftliche Leitungen, Heizkreisläufe und Brandschutzanlagen sollten nicht eigenmächtig stillgelegt werden. Auch ein Wassermelder ersetzt eine vertragliche Pflicht nicht automatisch.

Diese drei Fragen solltest du vorher klären

Was verlangt meine Polizze? Suche nach „Leitungswasser“, „Obliegenheiten“, „Sicherheitsvorschriften“, „72 Stunden“ und „Frost“. Kläre auch, ob eine Betreuung während deiner Abwesenheit das Absperren ersetzen darf.

Wer kann im Notfall hinein? Eine erreichbare Vertrauensperson mit Schlüssel kann helfen, einen Schaden früher zu entdecken. Sie sollte wissen, wen sie verständigen und wo sie gefahrlos Wasser abstellen kann.

Was umfasst mein Zusatzschutz? Die Mitversicherung grober Fahrlässigkeit bedeutet nicht automatisch, dass auch jede Verletzung einer Sicherheitsvorschrift gedeckt ist. Genau diese Unterscheidung bestätigte der OGH bereits 2019 bei einer entsprechend formulierten Vertragsklausel.

Wenn nach der Rückkehr Wasser im Zimmer steht

Stoppe weiteren Wasseraustritt, soweit das gefahrlos möglich ist. Informiere die Versicherung und bei Mietobjekten auch Vermieter oder Hausverwaltung. Fotografiere den Schaden, bewahre Belege auf und stimme Trocknung und Reparatur ab. Wasser im Bereich elektrischer Anlagen gehört in fachkundige Hände.

Lehnt die Versicherung ab, verlange eine schriftliche Begründung mit der konkreten Vertragsstelle. Eine behauptete Pflichtverletzung bedeutet nicht automatisch, dass nichts bezahlt werden muss. Auch Verschulden und der Zusammenhang mit dem Schaden können eine Rolle spielen. Lass die Ablehnung prüfen, bevor du eine hohe Rechnung selbst übernimmst.