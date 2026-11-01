Zwei Packungen Butter, 2,14 Euro Unterschied: So rechnet sich der Adventseinkauf

Butter ist in Österreich deutlich günstiger geworden. Trotzdem lohnt es sich, vor dem Backen und dem Festessen genau hinzusehen: Schon zwei unterschiedliche Butterpackungen zeigen, wie weit Preise auseinanderliegen können. Eine KOSMO-Modellrechnung macht außerdem sichtbar, warum Zutatenkosten und Kassenbon zwei verschiedene Dinge sind.

Wer im Advent für die Familie backt, kauft oft nach Gewohnheit: dieselbe Butter, dasselbe Mehl, dieselbe Marmelade. Gerade bei größeren Mengen lohnt ein Vergleich. Die jüngsten Erhebungen zeigen nämlich kein einheitliches Bild der Lebensmittelpreise. Und auch ein günstigerer Grundpreis sagt noch nicht, wie viel beim Einkauf tatsächlich zu bezahlen ist.

Billigere Butter und ein überraschender Gegensatz

Im September 2026 kostete Butter laut den vorläufigen Daten von Statistik Austria durchschnittlich 25,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich insgesamt dagegen leicht, um 0,4 Prozent. Die Gesamtinflation betrug 3,6 Prozent.

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Auch innerhalb des Essens gibt es Unterschiede: Obst wurde im Jahresvergleich um 4,5 Prozent teurer, Gemüse um 2,8 Prozent und Fleisch um 1,6 Prozent. Aus einem billigeren Stück Butter lässt sich deshalb noch kein günstigeres Weihnachtsmenü ableiten.

Einen weiteren Unterschied zeigt der AK-Preismonitor für September. Ein Korb mit 40 günstigsten Lebens- und einigen Reinigungsmitteln sank gegenüber dem Vorjahr um rund neun Prozent, von fast 82 auf rund 74 Euro. Die separat untersuchten 31 Marken-Lebensmittel wurden im Durchschnitt hingegen um 5,3 Prozent teurer.

Das sind verschiedene Warenkörbe und Erhebungswege, kein direkter Vergleich identischer Einkäufe. Für die Weihnachtsplanung ist dennoch relevant: Die Entwicklung der günstigsten Produkte muss nicht jener der gewohnten Marken entsprechen.

Zwei Butterpackungen und 2,14 Euro Unterschied

Wie groß ein Preisabstand konkret sein kann, zeigt ein Blick in den BILLA-Onlineshop. Am 1. November 2026 waren dort 250 Gramm Clever Österreichische Teebutter um 1,59 Euro und 250 Gramm Schärdinger Primina Teebutter um 2,66 Euro ausgewiesen.

Wer 500 Gramm kauft, bezahlt entweder 3,18 oder 5,32 Euro. Das sind 2,14 Euro Unterschied. Vom höheren Preis aus gerechnet ist die günstigere Variante rund 40,2 Prozent billiger.

Dieser Vergleich bewertet weder Geschmack noch Qualität. Er zeigt den Preisunterschied zweier konkret angebotener Produkte bei gleicher Einkaufsmenge. Die Onlinepreise sind eine Momentaufnahme; Verfügbarkeit und spätere Preise können abweichen. Ein Ranking der günstigsten Supermärkte lässt sich daraus nicht machen.

Warum 1,68 Euro Zutaten an der Kasse 3,29 Euro kosten

Für eine Modellrechnung nehmen wir einen einfachen Teigansatz aus 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter und 100 Gramm Staubzucker. Es geht um die Kosten dieser drei Bestandteile, nicht um ein vollständig getestetes Keksrezept.

Mit den am 1. November ausgewiesenen Clever-Preisen ergeben sich folgende anteilige Kosten: rund 21 Cent für das Mehl, 1,27 Euro für die Butter und 20 Cent für den Staubzucker. Zusammen sind das, aus den ungerundeten Beträgen berechnet, 1,68 Euro.

Wer nichts davon zu Hause hat, muss allerdings ganze Packungen kaufen: ein Kilogramm Mehl um 71 Cent, 250 Gramm Butter um 1,59 Euro und 500 Gramm Staubzucker um 99 Cent. An der Kasse werden dafür 3,29 Euro fällig. Ein Teil bleibt als Vorrat übrig.

Wird im selben Ansatz ausschließlich die Butter durch die genannte Primina ersetzt, steigen die anteiligen Zutatenkosten auf 2,54 Euro. Das sind rund 86 Cent mehr. Gewürze, Füllung, Backenergie und Arbeitszeit sind in beiden Rechnungen nicht enthalten.

Weshalb die Steuerentlastung nicht alles erklärt

Seit Juli 2026 gilt für ausgewählte Nahrungsmittel eine Umsatzsteuer von 4,9 statt zehn Prozent. Bei unverändertem Nettopreis entspricht das einer Endpreissenkung von rund 4,64 Prozent. Die Steuersatzänderung und die Veränderung des Verkaufspreises sind unterschiedliche Größen.

Eine erste OeNB-Auswertung deutete auf eine weitgehende Weitergabe der Steuerentlastung Anfang Juli hin. Die gesamte spätere Butterverbilligung lässt sich damit allein aber nicht erklären. Für einzelne Produkte spielen weitere Preisentwicklungen eine Rolle, deren jeweiliger Anteil damit noch nicht feststeht.

Was beim Planen des Weihnachtsessens wirklich hilft

Vor dem Einkauf lohnt eine Liste mit drei Spalten: Was ist vorhanden, was wird tatsächlich verbraucht und welche Packungen müssen neu gekauft werden? So bleiben Rezeptkosten und der zunächst nötige Geldbetrag auseinanderzuhalten.

Beim Vergleichen zählt der Preis je Kilogramm oder Liter. Bei unterschiedlichen Produkten gehören aber auch Eigenschaften wie Bio-Qualität, Herkunft oder die passende Mehltype zur Entscheidung. Eine größere Packung spart nur dann Geld, wenn ihr Inhalt auch verwendet wird.

Auch die Gästezahl verändert die Rechnung. Ein Festessen für acht Personen ist etwas anderes als eines für vier. Ob Weihnachten insgesamt teurer wird, lässt sich aus den Septemberzahlen allein nicht sagen. Für den eigenen Einkauf ist die konkrete Mengen- und Preisrechnung deshalb hilfreicher als die pauschale Behauptung, alles werde teurer.