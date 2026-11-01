Geschäfte geplündert, Waffen gestohlen: Krawallnacht in Frankfurt (VIDEOS)

Erst Protest, dann Wasserwerfer. In Frankfurt eskaliert der Samstagabend, und ein Waffengeschäft rückt ins Zentrum der Gewalt.

Die Lage in Frankfurt am Main hat sich am Samstagabend im Bereich der Einkaufsstraße Zeil massiv zugespitzt. Gewalttätige Ausschreitungen und mutmaßliche Diebstähle in Geschäften, unter anderem in einem Waffengeschäft, hatten Festnahmen zur Folge. Mehrere Polizisten wurden verletzt.

Im Umfeld der Zeil brachen am Samstagabend Tumulte aus. Mehrere Schaufenster gingen zu Bruch, auch ein Waffengeschäft geriet ins Visier. Den Anfang soll eine Gruppe gemacht haben, die die Scheiben der Schuhkette Snipes einschlug.

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Die Polizei fuhr mit einem Wasserwerfer auf und drängte die Beteiligten ab. Diese zogen in eine Seitenstraße weiter und griffen dort zusätzliche Geschäfte an.

Sturm aufs Waffengeschäft

Vor dem Waffengeschäft rotteten sich gewaltbereite Personen zusammen und hieben mit Steinen und Fäusten auf die Scheibe ein, bis sie brach. Einem Reuters-Fotografen zufolge wurden dabei mindestens zwei Waffen mitgenommen. Ob es sich um scharfe Waffen handelte, war zunächst unklar.

Die Einsatzkräfte konnten rasch einen Fahndungserfolg verbuchen, eine Person wurde festgenommen. Außerdem sicherten die Beamten zwei Waffen, die aus dem betroffenen Waffengeschäft stammen sollen.

Plünderungen in Frankfurt. Quelle: Tiktok "seheichanders" #GenZregelt https://t.co/tw9nhbBwmV — Prophet (@GeFreeLE) October 31, 2026

Auch das Schuhgeschäft wurde ausgeraubt, bei weiteren Läden gingen Scheiben zu Bruch. Bei den Auseinandersetzungen erlitten mehrere Polizisten Verletzungen. Später löste die Polizei die Proteste auf und nahm im Stadtgebiet mehrere Dutzend Personen fest.

Gen-Z-Demo eskaliert

Die Gen-Z-Demo mit rund 8000 Teilnehmenden verlief zunächst stundenlang friedlich. Am frühen Abend schlug die Stimmung um. Dem hessischen Innenministerium zufolge attackierten etwa 100 linksextremistisch motivierte Gewalttäter die Polizei mit Flaschen, Steinen und Pyrotechnik.

BILD berichtet unter Berufung auf eigene Informationen, es sollen deutlich über 1000 gewesen sein. In der Innenstadt zogen weiterhin Gruppen umher. Die Zeil wurde zeitweise abgeriegelt, die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Immer wieder detonierten Böller mitten in der Menge.

Die Lage blieb bis in den Abend angespannt.