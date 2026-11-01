Anmeldung für Kindergartenplätze in Wien startet

Der Run auf die Kindergartenplätze startet, doch Schnelligkeit zählt nicht. Andere Faktoren entscheiden über den Wunschplatz.

Seit heute läuft in Wien die Hauptanmeldezeit für die städtischen Kindergärten 2027/28. Eltern, die ihr Kind bis Ende Dezember anmelden, dürfen sich bessere Aussichten auf einen Platz in der Wunscheinrichtung ausrechnen.

Wann genau innerhalb dieses Zeitraums angemeldet wird, spielt keine Rolle. Über die Vergabe der Plätze entscheiden vorab festgelegte Kriterien, darunter die Berufstätigkeit der Eltern und der Umstand, dass bereits ein Geschwisterkind betreut wird. Bis Ende März wissen die Familien, woran sie bei der Platzfrage sind.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Vergabe nach Kriterien

Maßgeblich ist in der Hauptanmeldezeit also nicht, wer sich als Erster meldet, sondern wie die Anmeldung nach den definierten Kriterien zu bewerten ist. Berücksichtigt werden die Berufstätigkeit der Eltern und die Frage, ob ein Geschwisterkind die Einrichtung schon besucht. Bis Ende März wird mitgeteilt, ob mit einem Betreuungsplatz gerechnet werden kann.

Eine Anmeldung ist auch abseits der Hauptanmeldezeit möglich, allerdings ist das Angebot an freien Plätzen dann begrenzt. Zu bedenken ist außerdem, dass in Österreich im letzten Jahr vor dem Schuleintritt Kindergartenpflicht gilt. Eine rechtzeitige Anmeldung ist deshalb ratsam, weil Familien so früh planen können.

Im verpflichtenden Kindergartenjahr muss ein Kind mindestens 20 Stunden an mindestens vier Tagen pro Woche eine geeignete elementare Bildungseinrichtung besuchen; zulässig sind unter anderem Schulferien und höchstens fünf Wochen Urlaub innerhalb des Kindergartenjahres.

Private Einrichtungen

Wer einen öffentlichen oder privaten Betreuungsplatz sucht, wird auf der Website der Stadt Wien fündig. Für die Anmeldung in einer privaten Einrichtung braucht das Kind eine Kundennummer, die bei den Servicestellen der Stadt Wien, Kindergärten, ausgegeben wird.

Wer sein Kind für einen städtischen Platz anmeldet, bekommt diese Nummer automatisch.

Auf der Website sind zudem Kindergruppen, Tageseltern und Horte aufgelistet.