Stichwahl in Bulgarien: Friedensplan mit Putin oder Pro-Ukraine-Kurs?

Ein Land an der NATO-Ostflanke, zwei Kandidaten mit gegensätzlichem Kurs. Seit dem Morgen läuft in Bulgarien die Stichwahl.

In Bulgarien hat heute Früh die Stichwahl um das Staatsoberhaupt begonnen, die über die künftige Besetzung des Präsidentenamts entscheidet. Gegeneinander antreten Ilijana Jotowa und Andrej Gjurow.

Nötig geworden ist der zweite Urnengang, weil im ersten Durchgang niemand die absolute Mehrheit auf sich vereinen konnte. Beide Lager ziehen mit klar umrissenen Profilen und unterschiedlicher außenpolitischer Ausrichtung ins Finale.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ins Finale schafften es die beiden Bestplatzierten der ersten Runde. Jotowa hatte 34,76 Prozent erzielt, Gjurow 31,95 Prozent. Zuvor hatten sich insgesamt 27 Kandidatinnen und Kandidaten um das Amt beworben. Heute fällt die Entscheidung, wer das Präsidentenamt übernimmt.

Unterschiedliche Profile

Jotowa, 62 und frühere Europaabgeordnete, hatte im Wahlkampf auf eine Friedenslösung für die Ukraine durch Verhandlungen mit Russland gesetzt. Gelingt ihr der Sieg, dürfte sie im Präsidialamt die zurückhaltende Linie von Regierungschef Rumen Radew fortführen. Sie war dessen Stellvertreterin, bevor er als Staatschef zurücktrat.

Im ersten Wahlgang wurde sie von der allein regierenden Mitte-Links-Partei Progressives Bulgarien (PB) und von der Sozialistischen Partei (BSP) unterstützt. Für die Stichwahl sagten ihr zudem prorussische Nationalisten ihre Unterstützung zu.

Gjurow, 50, promovierter Ökonom und Ex-Interimsregierungschef, gilt als konsequent prowestlich. Im Fall eines Wahlsiegs ist von ihm eine engere Orientierung an den westlichen Partnern und eine stärkere Unterstützung für die Ukraine zu erwarten. Rückhalt findet er im reformwilligen liberal-konservativen Oppositionslager.

Brisanter Hintergrund

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine verleiht der Entscheidung in dem an der Ostflanke der NATO gelegenen Land zusätzliche Brisanz. Innenpolitisch wird die Präsidentschaftswahl als Test für die Regierung nach einem halben Jahr im Amt gewertet, zumal die regierende PB Jotowa direkt unterstützt.

Gleichzeitig wachsen die Sorgen wegen steigender Lebenshaltungskosten und teurer Treibstoffe, die viele Menschen belasten.