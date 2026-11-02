Höhere Preise ab heute: Parken wird für Anwohner teurer

Der Parkschein wird in Innsbruck zum Dauerbegleiter. Seit Montag gelten neue Zeiten, und für eine Gruppe steigt der Preis.

Wer in Innsbruck sein Auto abstellt, muss sich seit Montag auf neue Regeln einstellen. Die Gebührenzeiten sind länger, das Zonennetz ist größer, und für Anwohnerinnen und Anwohner wird es teurer. Betroffen sind Kurzparkzonen, Sonderparkplätze und Anwohnerparkkarten.

Beschlossen wurden die Änderungen bereits im Sommer, am Montag sind sie wirksam geworden. Von der Stadt Innsbruck heißt es dazu: „Die Erweiterungen sollen laut der Stadt Innsbruck die Parksituation für Anwohnerinnen und Anwohner verbessern.“

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Längere Gebührenzeiten

Innsbruck verlängert die Zeiträume, in denen Parken etwas kostet, und baut gleichzeitig das Netz der Zonen aus. Zu den längeren Zeiten in den Kurzparkzonen kommen neue grüne Parkzonen in mehreren Stadtteilen. Unverändert bleiben die Tarife an ausgewählten Sonderparkplätzen.

Wer in den 90- und 180-Minuten-Kurzparkzonen parkt, benötigt nun werktags zwischen 8.00 und 21.00 Uhr sowie samstags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr ein Ticket. Auf den Sonderparkplätzen, darunter jene beim Alpenzoo und beim Schloss Ambras, fällt die Gebühr täglich von 8.00 bis 21.00 Uhr an. An den Preisen für diese Zonen ändert sich nichts.

In Arzl, im Olympischen Dorf und in Kranebitten hat die Stadt grüne Parkzonen eingerichtet. Wer einen gültigen Parkschein hat, darf dort ganztägig parken.

Teurere Anwohnerkarte

Auch die Anwohnerparkkarte wird teurer. Statt bisher 6,18 Euro pro Monat werden nun 9,96 Euro fällig. „Die Anpassung sei aufgrund der Inflation notwendig geworden“, heißt es von der Stadt.