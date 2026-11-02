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Halloweenraub

Maskierter Radler raubt Kindern Halloween-Süßigkeiten

Maskierter Radler raubt Kindern Halloween-Süßigkeiten
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Prall gefüllte Beutel, gruselige Stimmung in Neustadt. Doch der größte Schrecken des Abends kommt auf zwei Rädern und trägt eine Sturmhaube. Ein unbekannter Radfahrer hat in Neustadt am Halloweenabend mehreren Kindern die Süßigkeitenbeutel entrissen und ist geflüchtet. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes. Körperlich ist den Kindern nichts passiert, einen Schrecken trugen sie dennoch davon.

Die Kinder waren am Abend gerade in den Straßen unterwegs, als der Radfahrer auf sie zukam. „Kurzerhand entriss er den Kindern ihre Beutel voller Süßigkeiten und verschwand“, so die Polizei.

Maskierter Täter

Ein Gruselkostüm habe der Mann nicht getragen, berichtete eine Sprecherin, stattdessen sei er mit einer Sturmhaube maskiert gewesen. Die Sprecherin fügte hinzu: „Das ist gemein, der wollte wohl nicht selber sammeln.“

Halloween-Brauch

An Halloween läuten verkleidete Kinder in der Nachbarschaft an den Türen und hoffen auf Süßigkeiten.

Der Brauch kommt aus den USA und hat sich über die Jahre auch in Deutschland weit verbreitet.

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KO KOSMO-Redaktion
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