Baustart für „Low Traffic Grätzl“ : Das ändert sich jetzt in Meidling

Wo sonst Autos durchrollen, ziehen bald Pflanzen ein. In Meidling startet Wiens erstes Low Traffic Grätzl mit Beton-Mistkübeln als Beeten.

Rund um die Wolfganggasse in Wien-Meidling beginnen die Arbeiten am ersten Low Traffic Grätzl Wiens. Bis zum Jahresende wird das Gebiet verkehrsberuhigt umgestaltet und begrünt. Die Straße erhält zudem eine neue Fußgänger*innenzone und zusätzliche Aufenthaltsräume.

Gemeinsam mit den Bezirken setzt die Stadt Wien Low Traffic Grätzl um. Sie sollen mit einfachen und rasch wirksamen Maßnahmen den Durchzugsverkehr reduzieren und den öffentlichen Raum aufwerten. Als Vorbild dienen Londons Low Traffic Neighbourhoods, der Ansatz folgt dem Tactical Urbanism.

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Je Bezirk stehen 50.000 Euro an Förderung bereit. Planungsstadträtin Ulli Sima sagt: „Wir haben uns hier von London inspirieren lassen, wo mit den ‚Low Traffic Neighbourhoods‘ seit vielen Jahren kostengünstige Maßnahmen für verkehrsberuhigte Wohngebiete mit eingeschränktem Durchgangsverkehr umgesetzt werden.“

Pioniergebiet Wolfganggasse

Das Pioniergebiet erstreckt sich über die Straßenzüge zwischen Längenfeldgasse, Steinbauergasse, Siebertgasse und Arndtstraße. Herzstück ist die Wolfganggasse, die ab Hausnummer 14 bis zur Tichtelgasse zur Fußgänger*innenzone wird. Auf der früheren Fahrbahn markieren bunte Bodenmarkierungen den Raum, der vorrangig Fußgänger*innen und Radfahrer*innen zur Verfügung steht.

Neue Sitz- und Liegemöbel ergänzen die bereits bestehende Aufenthaltsqualität, zu der der Gartenverein Wolfganggasse mit bepflanzten Beeten beiträgt. Bezirksvorsteher Wilfried Zankl betont: „In Meidling machen wir jetzt Platz fürs Grätzlleben. Rund um die Wolfganggasse nehmen wir den Durchzugsverkehr raus und schaffen neue Freiräume direkt vor der Haustür.“

An den Kreuzungen Tichtelgasse/Fockygasse und Tichtelgasse/Schallergasse entstehen Diagonalfilter, die den Durchzugsverkehr unterbinden. Als Pflanztröge dafür werden große Beton-Mistkübel von der Donauinsel wiederverwendet. Außerdem werden Einbahnregelungen angepasst, das Zufahren bleibt weiterhin möglich.

Neue Gehsteigvorziehungen verbessern die Sicht und erhöhen die Verkehrssicherheit. Ein Hydrant bekommt einen Trinkaufsatz. Bei der Kreuzung Tichtelgasse/Malfattigasse schaffen zusätzliche Radbügel Abstellplätze in der Nähe eines Schulstandorts.

Weitere Bezirke

Nach Wien-Meidling sind Low Traffic Grätzl in Wien-Mariahilf, Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus und Wien-Alsergrund vorgesehen, sieben weitere Bezirke werden geprüft. In der laufenden Legislaturperiode bis 2030 kann pro Bezirk ein Grätzl mit einer Förderung von 50.000 Euro umgesetzt werden. Angelika Pipal-Leixner von den NEOS sagt: „Mit den Low Traffic Grätzln haben wir im rot-pinken Koalitionsabkommen den Bezirken die Möglichkeit gegeben, auch mit geringen budgetären Mitteln g’scheit was für den Hitzeschutz und die Lebensqualität weiterzubringen.“