Einbruchsserie in Österreich: 18-jähriger Kroate in Belgien gefasst

Im Februar kam er noch auf freiem Fuß davon. Acht Monate später klicken in Belgien die Handschellen, und zwölf Fälle warten auf ihn.

Ein 18-jähriger Kroate, der in Belgien aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen wurde, ist nach Österreich ausgeliefert worden. Ihm werden zwölf Wohnhauseinbrüche in Niederösterreich, Oberösterreich und Wien zur Last gelegt. Der Schaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro.

Den Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ausgestellt. Am 20. Oktober ging der Beschuldigte in Belgien ins Netz. Ende der Vorwoche wurde er nach Österreich überstellt und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

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Auslieferung nach Österreich

Ausgelöst wurde der Zugriff in Belgien durch den europäischen Haftbefehl. Nach der Auslieferung brachte man den inzwischen 18-Jährigen in die Justizanstalt Wiener Neustadt. Die Zuständigkeit liegt bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.

Bereits im Februar war der damals noch 17-Jährige nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling, in Gewahrsam genommen worden. Er hatte Bargeld und Schmuck im vierstelligen Euro-Bereich erbeutet, das Diebesgut konnte sichergestellt werden.

Weitere Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft verfügte damals eine Anzeige auf freiem Fuß. Die weiteren Ermittlungen förderten insgesamt zwölf Taten in Niederösterreich, Oberösterreich und Wien zutage, bei vier davon blieb es beim Versuch.

Bei seiner Einvernahme nach der jetzigen Überstellung verweigerte der Beschuldigte die Aussage.