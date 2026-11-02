Bis zu 90 Prozent Ausfall: Christbäume könnten deutlich teurer werden

Der Christbaum fürs heurige Fest steht sicher. Doch auf den Feldern vertrocknet die Zukunft, und das spüren Käufer bald im Geldbeutel.

Die lang anhaltende Trockenheit hat die Neupflanzungen von Christbäumen in Kärnten massiv geschädigt, am stärksten in Unterkärnten. In den kommenden Jahren dürften die Preise anziehen. Um die Ausfälle abzufedern, greifen die Produzenten zu Bewässerung und Hydrogel.

Nach Angaben von Gerhard Plesnik, Obmann der Kärntner Christbaumbauern, sind in Unterkärnten zwischen 30 und 50 Prozent der neu gesetzten Bäume verloren gegangen. Noch härter trifft es Niederösterreich, wo mehr als die Hälfte ausgefallen ist. Im Burgenland belaufen sich die Einbußen auf bis zu 90 Prozent.

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Innerhalb Kärntens ist das Ausmaß der Schäden ungleich verteilt, der Schwerpunkt liegt in Unterkärnten. Verglichen damit sind die Verluste in Niederösterreich größer, im Burgenland fallen sie am höchsten aus. Diese Zahlen nennt Gerhard Plesnik.

Mittelfristige Folgen

Betroffen sind in erster Linie junge Bäume, die erst in fünf bis acht Jahren in den Verkauf gekommen wären. Auf das Angebot schlagen die Ausfälle daher erst mittelfristig durch.

Für das heurige Weihnachtsfest werden keine Engpässe erwartet. In den kommenden Jahren rechnet man jedoch mit steigenden Preisen.

Bewässerung und Hydrogel

Um künftigen Trockenphasen besser gewachsen zu sein, bewässern die Christbaumbauern ihre Kulturen immer häufiger künstlich. Wie Plesnik sagte, wird jedem Baum dabei rund ein halber Liter Wasser zugeführt, damit er regenarme Perioden übersteht.

Darüber hinaus wird der Einsatz von Hydrogel erwogen, einem Stoff, der Wasser bindet und es nach und nach an die Pflanzen abgibt. „Eine dauerhafte Lösung ist das nicht“, sagte Plesnik. Eingegangene Bäume werden im kommenden Jahr ersetzt, wodurch den Produzenten mindestens ein Jahr verloren geht.