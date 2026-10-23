Zehntausende Euro Schaden: Pfleger soll Geld und Uhren gestohlen haben

Ein Pfleger verschwand und mit ihm Bargeld und Uhren im großen Stil. Die Spur führte quer durch Europa.

Ein 47-jähriger rumänischer Staatsbürger, der als Pfleger in Niederösterreich tätig war, steht im Verdacht, in einem Wohnhaus Diebstähle begangen zu haben.

Am 18. September 2026 wurde der Mann im Bezirk Berndorf als abgängig gemeldet. Im Zuge der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen der Polizei Berndorf stellte sich heraus, dass aus einem Wohnhaus Bargeld sowie zwei Uhren im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags verschwunden waren.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Europäischer Haftbefehl

Die Indizien verdichteten sich rasch gegen den rumänischen Staatsbürger. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erwirkte in der Folge einen Europäischen Haftbefehl. Anfang Oktober wurde der 47-Jährige schließlich in Rumänien festgenommen.

Am 21. Oktober erfolgte seine Überstellung nach Österreich. Im Rahmen seiner Einvernahme zeigte sich der Verdächtige teilgeständig. Die Ermittler konnten darüber hinaus Bargeld im vierstelligen Bereich sicherstellen.

Der Mann befindet sich seither in der Justizanstalt Wiener Neustadt.