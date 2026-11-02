Christbaum steht, Streit auch: Das erwartet getrennte Eltern an den Feiertagen

Der Christbaum steht, der Streit auch. Ein neuer Gerichtsbeschluss zeigt, was getrennte Eltern an den Feiertagen wirklich erwartet.

Für Eltern heißt es jetzt: rechtzeitig planen. Der aktuelle OGH-Beschluss 4 Ob 5/26b bestätigt, dass die Feiertage in Österreich nicht automatisch zwischen getrennten Eltern aufgeteilt werden. Für Weihnachten und die Ferien ist das Kindeswohl maßgeblich, eine starre Vorgabe gibt es nicht.

Das österreichische Kontaktrecht räumt dem Kind und jedem Elternteil einen Anspruch auf regelmäßigen persönlichen Kontakt ein. Eine Hälfte der Weihnachtsferien oder ein jährlich wechselnder Heiliger Abend wird allerdings nicht für sämtliche Familien festgeschrieben.

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Vorrang genießen bestehende Vereinbarungen oder Gerichtsbeschlüsse. Auch eine bereits gebuchte Reise ändert daran nichts, denn sie steht nicht über solchen Regelungen.

Entscheidung des OGH

Im Beschluss 4 Ob 5/26b vom 6. August 2026 ließ der Oberste Gerichtshof eine Regelung bestehen, nach der ein Kind Weihnachten und Silvester abwechselnd, Jahr für Jahr, bei den Eltern verbringt. Zusätzlich ist Zeit am 23. Dezember vorgesehen. Die Mutter scheiterte mit ihrem Revisionsrekurs.

Den Ausschlag gaben die bisher gelebte Praxis in der Familie, die Befragung des Kindes und dessen Interessen. Im Mittelpunkt steht eine Familienfeier, die möglichst reibungslos abläuft und sich an den Bedürfnissen des Kindes ausrichtet.

Ein verpflichtendes Wechselmodell lässt sich daraus nicht ableiten. Ebenso wenig besteht für einen Elternteil ein vermeintliches „Recht auf Weihnachten“.

Welche Lösung passt, hängt vom jeweiligen Kind ab. Alter, Wünsche, Bedürfnisse und die bisherigen Beziehungen fallen dabei besonders ins Gewicht. Zunächst sollte nachgesehen werden, ob die eigene Vereinbarung oder der Gerichtsbeschluss Weihnachten und Ferien ausdrücklich regelt.

Der übliche Wochenendrhythmus gibt darauf keine Antwort. Ein Satz wie „Du hast das Kind zu Weihnachten“ klingt eindeutig, lässt jedoch vieles offen.

Weiterhelfen kann eine schriftliche Vereinbarung, in der konkrete Daten und Uhrzeiten samt Abholung, Rückgabe, Übernachtungen und Übergabeort festgehalten sind. Zu klären ist außerdem, wie sich die Feiertage mit dem Wochenendplan vertragen, was bei Krankheit oder Verspätung geschieht und wie unterschiedliche Festtraditionen oder Besuche bei den Großeltern Platz finden.

Denkbar sind wechselnde Feiertage, längere zusammenhängende Ferienblöcke oder Feiern an verschiedenen Tagen. Ein rechnerisch gerechter Plan kann durch häufige Übergaben und lange Fahrten zur Belastung werden.

Kinder dürfen ihre Wünsche äußern. Zur Vermeidung von Loyalitätskonflikten sollen sie jedoch nicht darüber entscheiden müssen, welcher Elternteil allein unter dem Christbaum sitzt.

Ab 14 Jahren gilt: Lehnt ein Kind persönliche Kontakte ausdrücklich ab und scheitern sowohl die Belehrung als auch der Versuch einer gütlichen Einigung, ist von einer weiteren Durchsetzung abzusehen. Daraus folgt nicht, dass Jugendliche in sämtlichen Obsorge- oder Reisefragen allein bestimmen dürfen.

Bleibt Unterhalt unbezahlt, erlischt das Kontaktrecht dadurch nicht automatisch. Liegen Gewalt oder eine Gefährdung vor, kann das Gericht Kontakte einschränken oder untersagen.

Weg zum Gericht

Konflikte lassen sich frühzeitig in einer Familienberatungsstelle besprechen. Geförderte Angebote sind grundsätzlich kostenlos.

Kommt keine Einigung zustande, kann beim zuständigen Bezirksgericht eine Kontaktregelung beantragt werden. Lebt das Kind gewöhnlich in Österreich, ist grundsätzlich dieses Gericht zuständig. Bei internationalen Fällen ist eine gesonderte Prüfung nötig.

Möglich ist auch eine vorläufige Regelung, eine Entscheidung noch vor Weihnachten kann jedoch nicht garantiert werden. Für Anträge auf persönliche Kontakte werden keine Gerichtsgebühren eingehoben.

Bei Reisen nach Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Montenegro braucht es bei gemeinsamer Obsorge ein Einvernehmen über die Urlaubsreise. Zusätzlich müssen die Einreisevoraussetzungen des Ziel- und des Transitlands geklärt werden.

Liegt die Obsorge ausschließlich beim anderen Elternteil, berechtigt die Kontaktzeit nicht zu einer eigenmächtigen Auslandsreise. Daran ändert auch der Besitz des Kinderreisepasses nichts.

Benötigte Unterlagen, etwa eine Einverständniserklärung oder ein Obsorgenachweis, sind schon vor der Buchung zu prüfen, und zwar unabhängig von der familienrechtlichen Erlaubnis.