Heiligabend bei Mama oder Papa? Was der OGH für getrennte Eltern klarstellt

Heiligabend bei Mama, Silvester bei Papa oder jedes Jahr umgekehrt? Für getrennte Eltern in Österreich gibt es keine automatische Aufteilung der Feiertage. Ein aktueller OGH-Beschluss zeigt, was wirklich zählt und warum Eltern jetzt planen sollten.

Der eine möchte mit dem Kind zur Familie fahren, die andere zu Hause feiern. Beide wollen den 24. Dezember gemeinsam mit ihrem Nachwuchs verbringen. Nach einer Trennung kann schon die Terminplanung zum Streit werden. Wer dabei auf eine vermeintlich feste Weihnachtsregel vertraut, übersieht den entscheidenden Maßstab: die Bedürfnisse des Kindes.

Kein automatischer Anspruch auf die halben Ferien

Das österreichische Kontaktrecht gibt dem Kind und jedem Elternteil das Recht auf regelmäßige persönliche Kontakte. Es schreibt aber weder eine Hälfte der Weihnachtsferien noch einen jährlichen Wechsel des Heiligen Abends für alle Familien vor.

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Auch die Annahme, Weihnachten stehe grundsätzlich der Mutter oder immer dem hauptsächlich betreuenden Elternteil zu, greift zu kurz. Eine passende Regelung richtet sich nach dem einzelnen Kind. Sein Alter, seine Wünsche, seine Bedürfnisse und die bisherigen Beziehungen sind besonders zu berücksichtigen.

Prüft deshalb zuerst eure bestehende Vereinbarung oder den Gerichtsbeschluss. Sind Weihnachten und Ferien darin ausdrücklich geregelt? Der normale Wochenendrhythmus beantwortet diese Frage nicht automatisch. Eine bereits gebuchte Reise schafft jedenfalls keinen Vorrang gegenüber bestehenden Regelungen.

Was der OGH im August entschieden hat

Wie eine individuelle Lösung aussehen kann, zeigt der Beschluss 4 Ob 5/26b vom 6. August 2026. Die Eltern hatten ihre Lebensgemeinschaft 2022 beendet. Die Vorinstanzen regelten, dass ihr Kind Weihnachten und Silvester im jährlichen Wechsel bei den Eltern verbringt. Zusätzlich war Zeit am 23. Dezember vorgesehen.

Der Oberste Gerichtshof wies den Revisionsrekurs der Mutter zurück. Die Aufteilung beruhte auf der bisherigen Familienübung, der Befragung des Kindes und dessen Interessen. Entscheidend war eine möglichst störungsfreie, an seinen Bedürfnissen orientierte Familienfeier.

Daraus wird kein verpflichtendes Wechselmodell. Der Fall zeigt vielmehr, warum sich das Fest nicht nach einem angeblichen „Recht auf Weihnachten“ eines Elternteils aufteilen lässt. Was für eine Familie funktioniert, muss für eine andere nicht passen.

Das Kind anhören, ohne ihm die Entscheidung aufzubürden

Kinder dürfen sagen, was sie sich wünschen. Das gilt auch vor dem 14. Geburtstag. Sie sollten aber nicht entscheiden müssen, welcher Elternteil allein unter dem Weihnachtsbaum sitzt. Eine solche Wahl kann einen Loyalitätskonflikt auslösen.

Ab 14 besteht eine besondere rechtliche Grenze: Lehnt ein Kind persönliche Kontakte ausdrücklich ab und bleiben die gesetzlich vorgesehene Belehrung sowie der Versuch einer gütlichen Einigung erfolglos, ist von einer weiteren Durchsetzung abzusehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Jugendliche damit sämtliche Obsorge- oder Reisefragen allein bestimmen dürfen.

Die Aufgabe der Erwachsenen bleibt, eine tragfähige Lösung zu finden. Ein gemeinsames Weihnachtsfest nach der Trennung ist dafür keine Pflicht. Es kann passen, sollte aber nicht gegen bestehende Konflikte oder die Bedürfnisse des Kindes durchgesetzt werden.

Diese Punkte gehören in euren Feiertagsplan

„Du hast das Kind zu Weihnachten“ klingt eindeutig, lässt aber vieles offen. Hilfreich ist eine schriftliche Vereinbarung mit konkreten Daten und Uhrzeiten. Klärt auch Abholung, Rückgabe, Übernachtungen und den Übergabeort.

Besprecht, wie sich Ferienkontakte zum üblichen Wochenendplan verhalten und was bei Krankheit oder Verspätung passiert. Unterschiedliche Festtraditionen und Besuche bei Großeltern können ebenfalls berücksichtigt werden.

Mögliche Lösungen sind wechselnde Feiertage, längere zusammenhängende Ferienblöcke oder Feiern an unterschiedlichen Tagen. Häufige Übergaben und lange Fahrten können dagegen aus einem rechnerisch gerechten Plan einen anstrengenden Ablauf machen. Nicht jede Stunde muss aufgeteilt werden, damit das Kind mit beiden Eltern eine gute Zeit erlebt.

Eine Kontaktzeit ist noch keine Reiseerlaubnis

Soll es nach Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Montenegro gehen, reicht der Blick auf den Kalender nicht. Obsorge, Aufenthaltsbestimmung und vorhandene gerichtliche Regelungen müssen zur Reise passen.

Bei gemeinsamer Obsorge ist das erforderliche Einvernehmen über die Urlaubsreise zu klären. Hat nur der andere Elternteil die Obsorge, darf der kontaktberechtigte Elternteil aus seiner Kontaktzeit nicht einfach eine eigenmächtige Auslandsreise ableiten. Auch der Besitz des Kinderreisepasses löst diese Frage nicht.

Zusätzlich gelten die Einreiseanforderungen des Ziel- und der Transitländer. Je nach Konstellation können eine Einverständniserklärung, ein Obsorgenachweis oder weitere Formalitäten erforderlich sein. Prüft das vor der Buchung und getrennt von der familienrechtlichen Erlaubnis.

Wenn eine Einigung nicht gelingt

Eine Familienberatungsstelle kann helfen, den Konflikt rechtzeitig zu besprechen. Geförderte Angebote sind grundsätzlich kostenlos. Gelingt keine Einigung, kann beim zuständigen Bezirksgericht eine Kontaktregelung beantragt werden. Bei Kindern mit gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich ist grundsätzlich das Gericht dieses Aufenthalts zuständig; internationale Fälle brauchen eine gesonderte Prüfung.

Auch eine vorläufige Regelung ist möglich. Eine Entscheidung noch vor Weihnachten lässt sich aber nicht garantieren. Für Anträge auf persönliche Kontakte fallen keine Gerichtsgebühren an, mögliche Beratungskosten sind davon zu unterscheiden.

Nicht gezahlter Unterhalt hebt das Kontaktrecht nicht automatisch auf. Bei Gewalt oder Gefährdung gelten wiederum andere Prioritäten: Kontakte können gerichtlich eingeschränkt oder untersagt werden. Ein friedliches Fest darf nicht bedeuten, Schutzbedürfnisse zu übergehen.