Vor Jahrzehnten kamen sie aus Jugoslawien nach Österreich, arbeiteten in Fabriken, lebten in einfachen Unterkünften und bauten sich hier ein neues Leben auf. Auf vielen alten Fotos sind ihre Gesichter bis heute erhalten, doch ihre Namen und Geschichten drohen zu verschwinden. Ein aktuelles Projekt in Vorarlberg will genau das verhindern.

Am Dornbirner Bahnhof wurden im September und Oktober 2026 historische Aufnahmen von Menschen gezeigt, die im Zuge der Arbeitsmigration aus Jugoslawien nach Vorarlberg gekommen waren. Das Stadtmuseum Dornbirn und die städtische Stelle Zusammenleben in Vielfalt fragten Besucher ganz direkt: Erkennen Sie jemanden auf diesen Fotos? Gesucht wurden nicht nur Namen. Es ging um Erinnerungen an das Ankommen, die ersten Arbeitsjahre, Wohnungen, Betriebe und das Leben in einer neuen Umgebung.

Der Anlass ist historisch. 2026 jährt sich das Inkrafttreten des Anwerbeabkommens zwischen Österreich und Jugoslawien zum 60. Mal. Was damals als zeitlich begrenzte Arbeitsmigration gedacht war, veränderte Österreich dauerhaft. Aus Arbeitern wurden Nachbarn, Eltern und Großeltern. Ihre Kinder und Enkel sind heute selbstverständlicher Teil des Landes.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Menschen auf den Fotos wurden tatsächlich erkannt

Das Projekt mit dem Namen Büro für Arbajteri blieb nicht bei einer symbolischen Erinnerungsaktion. Schon bei der ersten Präsentation kamen Besucher miteinander ins Gespräch, erzählten von ihrer eigenen Ankunft in Vorarlberg und erkannten Menschen auf den alten Bildern wieder. Mehrere abgebildete Personen konnten dadurch identifiziert werden. Aus anonymen Gesichtern wurden wieder konkrete Menschen mit Namen und persönlichen Geschichten.

Gerade darin liegt die Besonderheit des Projekts. Alte Firmenfotos zeigen häufig Gruppen von Beschäftigten, Produktionshallen oder Unterkünfte. Der Betrieb ist bekannt, das Jahr lässt sich manchmal bestimmen, doch die einzelnen Menschen bleiben namenlos. Je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es, diese Lücken noch zu schließen.

Für Familien kann ein solches Bild dagegen sofort etwas anderes sein. Der Mann in der zweiten Reihe ist plötzlich der Vater. Die junge Frau vor der Maschine die Tante. Die Gruppe vor dem Wohnheim erinnert an eine Geschichte, die jahrzehntelang nur am Küchentisch erzählt wurde.

Die Geschichte der Gastarbeiter steckt oft noch in privaten Fotoalben

Viele Erinnerungen an die jugoslawische Arbeitsmigration liegen bis heute nicht in Museen, sondern in Schubladen und privaten Fotoalben. Dort finden sich Aufnahmen vom ersten Zimmer in Österreich, von Kollegen in der Fabrik, von Sonntagen im Park, von Vereinsfesten, Hochzeiten oder der ersten Fahrt mit dem eigenen Auto in die alte Heimat.

Solche Fotos zeigen eine Seite der Migration, die in offiziellen Statistiken kaum vorkommt. Sie erzählen nicht nur, wo jemand gearbeitet hat, sondern wie Menschen gelebt haben. Sie zeigen Stolz, Einsamkeit, Freundschaften, Familiengründungen und den Versuch, zwischen zwei Ländern ein neues Zuhause aufzubauen.

Genau deshalb sind die Kinder und Enkel der damaligen Arbajteri heute so wichtig. Oft kennen nur noch sie die Namen, Spitznamen oder kleinen Geschichten hinter einem Bild. Mit jeder Generation, die diese Erinnerungen nicht weitergibt, wird ein Teil dieser Geschichte schwerer rekonstruierbar.

Ein Fotograf hielt das Leben der Community über Jahrzehnte fest

Parallel zum aktuellen Projekt in Dornbirn wurde erst Ende 2025 ein außergewöhnlicher fotografischer Schatz wissenschaftlich erschlossen. Der jugoslawische Fotograf und Bildjournalist Jovan Ritopecki dokumentierte ab den frühen 1970er Jahren das Leben jugoslawischer Migranten in Österreich. Rund 3500 Aufnahmen seines Nachlasses wurden digitalisiert und aufgearbeitet.

Ritopecki war selbst Teil dieser Geschichte. Er kam 1966 aus Belgrad nach Wien und arbeitete später als Pressefotograf. Dadurch fotografierte er die Community nicht nur von außen. Seine Bilder entstanden aus einer Nähe, die viele klassische Medienberichte jener Zeit nicht hatten.

Seine Kamera war in Fabriken und Wohnunterkünften dabei, aber auch in Wohnungen, Vereinslokalen, bei Behörden und im öffentlichen Raum. Die Aufnahmen zeigen Arbeit und Alltag, schwierige Wohnverhältnisse und Diskriminierung, aber genauso Freizeit, Feiern und familiäre Momente.

Auch die Frauen werden plötzlich sichtbar

Besonders bemerkenswert ist, dass Ritopecki auch das Leben jugoslawischer Migrantinnen dokumentierte. Weibliche Arbeitsmigration spielte in der öffentlichen Wahrnehmung der 1970er und 1980er Jahre lange eine deutlich kleinere Rolle als die Geschichte der männlichen Gastarbeiter.

Seine Fotos zeigen Frauen dagegen als Arbeiterinnen und als eigenständige Akteurinnen ihres Alltags. Sie sind bei der Arbeit zu sehen, zu Hause, in der Freizeit, beim Tanzen oder gemeinsam mit Freunden. Damit korrigiert der Nachlass ein verbreitetes Bild, wonach zuerst nur Männer nach Österreich kamen und Frauen erst später als Familienangehörige folgten.

Historische Forschungen zeigen, dass die Lebenswege viel unterschiedlicher waren. Manche Frauen kamen allein nach Österreich, andere folgten Familienmitgliedern, wieder andere gründeten erst hier ihre Familie.

Die Fotos zeigen auch eine weniger schöne Seite Österreichs

Nicht jede Aufnahme erzählt von Aufstieg und einem besseren Leben. Ritopeckis Bilder dokumentieren auch die Härte der ersten Jahre. Viele Arbeitsmigranten lebten unter einfachen Bedingungen und waren im Alltag mit Ausgrenzung konfrontiert.

Zu seinem Nachlass gehört etwa eine Aufnahme aus dem Jahr 1970, die ein Lokalverbot für jugoslawische Gastarbeiter dokumentiert. Andere Fotografien zeigen Wohnbaracken oder Unterkünfte, in denen jene Menschen lebten, die gleichzeitig in österreichischen Betrieben dringend gebraucht wurden.

Gerade diese Gegensätze machen die Fotos heute so wertvoll. Sie zeigen nicht nur die Erfolgsgeschichte von Menschen, die sich in Österreich etwas aufgebaut haben, sondern auch den Preis, den viele dafür bezahlt haben.

Aus Gästen wurde ein Teil der österreichischen Geschichte

Die Bezeichnung Gastarbeiter klingt heute fast paradox. Viele jener Menschen, die ursprünglich nur einige Jahre bleiben sollten, verbrachten den größten Teil ihres Lebens in Österreich. Sie arbeiteten jahrzehntelang in Industrie, Bau, Produktion und anderen Bereichen. Ihre Kinder gingen hier zur Schule, ihre Enkel wurden hier geboren.

Auch Vorarlberg wurde von dieser Entwicklung stark geprägt. Rund 25.000 Menschen im Bundesland haben heute laut ORF einen familiären Bezug zum ehemaligen Jugoslawien. Das zeigt, wie aus einer Arbeitsmigration, die ursprünglich als vorübergehend gedacht war, eine dauerhafte gesellschaftliche Realität wurde.

Und trotzdem sind viele Namen der ersten Generation in öffentlichen Archiven kaum vorhanden. Man kennt die Fabriken, Unternehmen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Die Menschen, die an den Maschinen standen, bleiben dagegen auf manchen historischen Aufnahmen bis heute unbekannt.

Vielleicht hängt eines dieser Fotos auch bei Ihnen zu Hause

Genau hier kann die Community selbst einen Unterschied machen. Wer alte Fotos aus den ersten Jahren seiner Eltern oder Großeltern in Österreich besitzt, hält möglicherweise ein Stück Zeitgeschichte in der Hand. Auf der Rückseite steht vielleicht ein Jahr oder ein Firmenname. Vielleicht kennt jemand noch die Arbeitskollegen, die danebenstehen.

Für Museen und Historiker sind solche Informationen wertvoll. Für Familien sind sie oft noch viel mehr. Sie verbinden die großen Begriffe Migration, Gastarbeit und Integration mit einem konkreten Gesicht und einer persönlichen Geschichte.

Das Dornbirner Projekt zeigt, dass solche Erinnerungen noch gefunden werden können. Ein Foto wird gezeigt, jemand bleibt stehen und sagt: Den kenne ich. Und plötzlich erhält ein Mensch, der jahrzehntelang nur als unbekannte Figur auf einem Schwarzweißbild existierte, wieder einen Namen.

Eine Geschichte, die jetzt erzählt werden muss

Sechzig Jahre nach dem Beginn der großen jugoslawischen Arbeitsmigration steht Österreich an einem besonderen Punkt. Viele Menschen der ersten Generation sind heute hochbetagt oder bereits verstorben. Gleichzeitig interessieren sich Kinder und Enkel zunehmend dafür, wie ihre Familien eigentlich nach Österreich kamen.

Der aktuelle Blick in alte Fotoarchive kommt deshalb zur richtigen Zeit. Die Geschichte der jugoslawischen Gastarbeiter besteht nicht nur aus Abkommen, Zahlen und Arbeitskräftemangel. Sie besteht aus einzelnen Menschen, aus Gesichtern und Namen.

Und vielleicht entscheidet sich gerade jetzt, ob diese Namen mit ihren Geschichten erhalten bleiben oder irgendwann endgültig zu unbekannten Personen auf alten Fotos werden.